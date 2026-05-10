Топ-матчи понедельника: финал Кубка Гагарина, УНИКС — «Зенит», жара в РПЛ и плей-офф НБА

Начинаем неделю со спорта: Кубок Стэнли, «Локо» — «Ак Барс», «Динамо» Москва против «Краснодара», «Миннесота» — «Сан-Антонио» и АПЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 11 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Монреаль Канадиенс» — «Баффало Сэйбрз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, третий матч

Интрига: восстановился ли Тейдж Томпсон?

Тейдж Томпсон второй матч провёл так, что наверняка хочет его позабыть: американец в момент, когда «Баффало» ещё мог вернуться в игру, упал на чужой синей линии и дал сопернику забросить решающую шайбу. «Монреаль» в последней встрече уверенно победил, нащупали ли «Хабс» необходимый ритм?

🏀 2:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, 1/4 финала, четвёртый матч

Интрига: Эдвардс возьмёт ситуацию под контроль?

«Миннесота» начала серию с «Сан-Антонио» с убедительной победы, но затем дважды проиграла без шансов. Уезжать в Техас при счёте 1-3 сравни вылету из плей-офф, поэтому «волкам» необходимо кровь из носу забирать домашнюю победу. У Энтони Эдвардса и компании получится?

🏒 4:30: «Анахайм Дакс» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

Интрига: Митч Марнер вернётся на вершину гонки бомбардиров плей-офф?

Митч Марнер после фееричного матча с «Анахаймом» забрался на первую строчку в гонке бомбардиров. Однако уже через день оттуда его вытеснил Кирилл Капризов, который в последней встрече набрал три очка. «Вегас» уверенно забрал третью игру, однако не убедил в концовке. «Дакс» получили необходимый импульс перед важной битвой?

🎾 12:00*: Андрей Рублёв (Россия, 12) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 21), Рим, третий круг

*Время начала матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: окажется ли матч Рублёва в третьем круге Рима драматичным?

На стадии 1/32 финала в Риме Андрей Рублёв (№14 рейтинга) сразится с приятелем и хорошо известным ему соперником Алехандро Давидович-Фокиной (№23). Россиянин ведёт в их противостоянии с комфортным счётом 6-1. Но, как вспоминает сам Андрей, каждая их встреча оказывается настоящей драмой. Например, последний матч в Торонто завершился отказом Рублёва.

⚽️ 13:00: «Акрон» — «Ростов», РПЛ, 29-й тур

Интрига: «Акрон» выпрыгнет из зоны стыков?

«Акрон» после победы «Оренбурга» над «Крыльями Советов» опустился на 13-е место в РПЛ. Чтобы обогнать соседей по Самарской области, команде Заура Тедеева нужна победа над «Ростовом». Если же южане выиграют сами, то обеспечат себе место в РПЛ на следующий сезон.

🏆 🏒 14:30: «Локомотив» — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, финал, первый матч

Интрига: кто заберёт первый матч серии?

«Ак Барс» в полуфинале почти не испытал никаких проблем с «Металлургом» — казанцы в каждом матче выглядели мощнее оппонента и логично завершили серию в пяти встречах. «Локомотив» же совершил чудо в противостоянии с «Авангардом» — команда Хартли вытащила три игры, в которых уступала в две шайбы. Моральное преимущество будет на стороне Ярославля?

⚽️ 15:15: «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА, РПЛ, 29-й тур

Интрига: ЦСКА выиграет в РПЛ впервые с начала апреля?

ЦСКА завершает сезон РПЛ на грустной ноте. Команда провалилась весной и лишилась надежд на высокие позиции. А под конец чемпионата произошло увольнение Фабио Челестини. Правда, это не помогло и в Кубке, где ЦСКА в дерби уступил «Спартаку». Теперь команда и. о. Дмитрия Игдисамова едет в гости к «Пари НН». Нижегородцы бьются за выживание, и победа им жизненно необходима. Если же трёх очков не будет, то велик шанс действительно отправиться в Первую лигу.

⚽️ 17:00: «Урал» — «КАМАЗ», Первая лига, 33-й тур

Интрига: последний шанс для «КАМАЗа» остаться в гонке за стыки

«КАМАЗ» проведёт ключевой матч сезона. Если клуб из Набережных Челнов не обыграет «Урал», то точно лишится шансов на стыки. Сейчас команда на четыре очка отстаёт от «Ротора» при встрече в запасе. «Урал» же на 100% ждут переходные матчи за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.

⚽️ 17:30: «Спартак» — «Рубин», РПЛ, 29-й тур

Интрига: «Спартак» будет претендовать на бронзу?

«Спартак» продолжает борьбу за бронзу. После выхода в Суперфинал Кубка России москвичи примут в РПЛ «Рубин». Казанцы — одна из лучших команд весны. Впрочем, «Спартак» даже ещё круче. После прихода Хуана Карлоса Карседо всё стало лучше. А итоговое третье место здорово отразило бы усилия москвичей.

🏀 18:00: УНИКС — «Зенит», плей-офф Единой лиги, 1/2 финала, первый матч

Интрига: кто ударно начнёт серию?

Наконец-то все болельщики дождались полуфиналов. Первыми в дело вступают УНИКС и «Зенит». В этом сезоне команды встречались шесть раз с учётом Basket Cup, и у них равный счёт в противостоянии — 3-3. За кем останется победа в этот раз?

⚽️ 20:00: «Динамо» Москва — «Краснодар», РПЛ, 29-й тур

Интрига: «Краснодар» вернётся на первое место?

«Краснодар» опустился на второе место после победы «Зенита» над «Сочи». Теперь южанам нужно побеждать в Москве «Динамо», чтобы вернуть себе статус лидера. Непростая задача. Тем более «Динамо» наверняка хочет взять реванш за поражение в финале Пути РПЛ Кубка. Так что «Краснодару» придётся отдать 100% сил ради победы. Иначе велик шанс остаться без золотых медалей.

⚽️ 22:00: «Тоттенхэм» — «Лидс», АПЛ, 36-й тур

Интрига: «Тоттенхэм» станет ближе к спасению?

«Тоттенхэм» успешно бьётся за выживание. После двух побед подряд лондонцы поднялись на 17-е место. Чтобы продолжить операцию по спасению, нужно стабильно набирать очки. Далее — домашний матч с уже решившим свои задачи «Лидсом». Команда Даниэля Фарке находится в хорошей форме, однако «Тоттенхэм» сейчас также набрал неплохие кондиции. И дома в важный момент просто обязан побеждать.