Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
22:00 Мск
Расписание спортивных матчей 11 мая 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: финал Кубка Гагарина, УНИКС — «Зенит», жара в РПЛ и плей-офф НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 11 мая 2026 года
Начинаем неделю со спорта: Кубок Стэнли, «Локо» — «Ак Барс», «Динамо» Москва против «Краснодара», «Миннесота» — «Сан-Антонио» и АПЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 11 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Монреаль Канадиенс» — «Баффало Сэйбрз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, третий матч

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
Интрига: восстановился ли Тейдж Томпсон?

Тейдж Томпсон второй матч провёл так, что наверняка хочет его позабыть: американец в момент, когда «Баффало» ещё мог вернуться в игру, упал на чужой синей линии и дал сопернику забросить решающую шайбу. «Монреаль» в последней встрече уверенно победил, нащупали ли «Хабс» необходимый ритм?

Статистика плей-офф НХЛ
Обзор второго матча:
Убедительный реванш от «Монреаля» в Кубке Стэнли! «Баффало» прибил свой же лидер
🏀 2:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, 1/4 финала, четвёртый матч

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2026, понедельник. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
Интрига: Эдвардс возьмёт ситуацию под контроль?

«Миннесота» начала серию с «Сан-Антонио» с убедительной победы, но затем дважды проиграла без шансов. Уезжать в Техас при счёте 1-3 сравни вылету из плей-офф, поэтому «волкам» необходимо кровь из носу забирать домашнюю победу. У Энтони Эдвардса и компании получится?

Статистика плей-офф НБА
Переломный момент серии?
Эдвардс сделал максимум, но «Миннесота» не вскрыла Вембаньяму. Француз делает серию своей
🏒 4:30: «Анахайм Дакс» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2026, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
Интрига: Митч Марнер вернётся на вершину гонки бомбардиров плей-офф?

Митч Марнер после фееричного матча с «Анахаймом» забрался на первую строчку в гонке бомбардиров. Однако уже через день оттуда его вытеснил Кирилл Капризов, который в последней встрече набрал три очка. «Вегас» уверенно забрал третью игру, однако не убедил в концовке. «Дакс» получили необходимый импульс перед важной битвой?

Статистика плей-офф НХЛ
Хет-трик Марнера в третьем матче серии:
Натуральный хет-трик Марнера в плей-офф НХЛ! Он вышел в лидеры бомбардиров
🎾 12:00*: Андрей Рублёв (Россия, 12) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 21), Рим, третий круг

*Время начала матча может измениться и будет уточнено.

Рим (м). 3-й круг
11 мая 2026, понедельник. 12:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Не начался
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Интрига: окажется ли матч Рублёва в третьем круге Рима драматичным?

На стадии 1/32 финала в Риме Андрей Рублёв (№14 рейтинга) сразится с приятелем и хорошо известным ему соперником Алехандро Давидович-Фокиной (№23). Россиянин ведёт в их противостоянии с комфортным счётом 6-1. Но, как вспоминает сам Андрей, каждая их встреча оказывается настоящей драмой. Например, последний матч в Торонто завершился отказом Рублёва.

ATP Masters 1000. Рим-2026. Сетка
Как Рублёв дошёл до третьего круга в Риме:
Рублёв впервые в этом сезоне добрался до 3-го круга «Мастерса». Медведев вышел без борьбы
⚽️ 13:00: «Акрон» — «Ростов», РПЛ, 29-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Интрига: «Акрон» выпрыгнет из зоны стыков?

«Акрон» после победы «Оренбурга» над «Крыльями Советов» опустился на 13-е место в РПЛ. Чтобы обогнать соседей по Самарской области, команде Заура Тедеева нужна победа над «Ростовом». Если же южане выиграют сами, то обеспечат себе место в РПЛ на следующий сезон.

Турнирная таблица РПЛ
Гайд по задачам клубов РПЛ:
Кому что надо в последних турах РПЛ. Нашли мотивацию для каждого клуба!
🏆 🏒 14:30: «Локомотив» — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, финал, первый матч

Кубок Гагарина Подробнее
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Интрига: кто заберёт первый матч серии?

«Ак Барс» в полуфинале почти не испытал никаких проблем с «Металлургом» — казанцы в каждом матче выглядели мощнее оппонента и логично завершили серию в пяти встречах. «Локомотив» же совершил чудо в противостоянии с «Авангардом» — команда Хартли вытащила три игры, в которых уступала в две шайбы. Моральное преимущество будет на стороне Ярославля?

Статистика плей-офф КХЛ
Встреча команд в финале 17 лет назад:
«Локомотив» и «Ак Барс» повторят первый финал КХЛ. Эта встреча была предначертана судьбой
⚽️ 15:15: «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА, РПЛ, 29-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Интрига: ЦСКА выиграет в РПЛ впервые с начала апреля?

ЦСКА завершает сезон РПЛ на грустной ноте. Команда провалилась весной и лишилась надежд на высокие позиции. А под конец чемпионата произошло увольнение Фабио Челестини. Правда, это не помогло и в Кубке, где ЦСКА в дерби уступил «Спартаку». Теперь команда и. о. Дмитрия Игдисамова едет в гости к «Пари НН». Нижегородцы бьются за выживание, и победа им жизненно необходима. Если же трёх очков не будет, то велик шанс действительно отправиться в Первую лигу.

Турнирная таблица РПЛ
Итоги дерби в Кубке России:
«Спартак» — в Суперфинале Кубка! В дерби с ЦСКА всё решил безумный удар Литвинова. Видео
⚽️ 17:00: «Урал» — «КАМАЗ», Первая лига, 33-й тур

Россия — Лига Pari . 33-й тур
11 мая 2026, понедельник. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
КАМАЗ
Набережные Челны
Интрига: последний шанс для «КАМАЗа» остаться в гонке за стыки

«КАМАЗ» проведёт ключевой матч сезона. Если клуб из Набережных Челнов не обыграет «Урал», то точно лишится шансов на стыки. Сейчас команда на четыре очка отстаёт от «Ротора» при встрече в запасе. «Урал» же на 100% ждут переходные матчи за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.

Статистика Первой лиги
Эти два клуба уже точно сыграют в РПЛ-2026/2027:
Путь «Факела» и «Родины» наверх — целая история! Большой разбор новичков РПЛ
⚽️ 17:30: «Спартак» — «Рубин», РПЛ, 29-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Интрига: «Спартак» будет претендовать на бронзу?

«Спартак» продолжает борьбу за бронзу. После выхода в Суперфинал Кубка России москвичи примут в РПЛ «Рубин». Казанцы — одна из лучших команд весны. Впрочем, «Спартак» даже ещё круче. После прихода Хуана Карлоса Карседо всё стало лучше. А итоговое третье место здорово отразило бы усилия москвичей.

Турнирная таблица РПЛ
Важный регламент для «Спартака»:
Что регламент РПЛ говорит про равенство очков? Разбор для топов, тройки и аутсайдеров
🏀 18:00: УНИКС — «Зенит», плей-офф Единой лиги, 1/2 финала, первый матч

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2026, понедельник. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Интрига: кто ударно начнёт серию?

Наконец-то все болельщики дождались полуфиналов. Первыми в дело вступают УНИКС и «Зенит». В этом сезоне команды встречались шесть раз с учётом Basket Cup, и у них равный счёт в противостоянии — 3-3. За кем останется победа в этот раз?

Статистика плей-офф Единой лиги
Итоги четвертьфинальной стадии:
Главные удивления и разочарования 1/4 финала плей-офф Единой лиги
⚽️ 20:00: «Динамо» Москва — «Краснодар», РПЛ, 29-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Интрига: «Краснодар» вернётся на первое место?

«Краснодар» опустился на второе место после победы «Зенита» над «Сочи». Теперь южанам нужно побеждать в Москве «Динамо», чтобы вернуть себе статус лидера. Непростая задача. Тем более «Динамо» наверняка хочет взять реванш за поражение в финале Пути РПЛ Кубка. Так что «Краснодару» придётся отдать 100% сил ради победы. Иначе велик шанс остаться без золотых медалей.

Турнирная таблица РПЛ
А ведь «Сочи» почти сделал подарок «Краснодару»!
«Зенит» мучился с «Сочи» до 84-й минуты! И тут всё решил Ерохин
⚽️ 22:00: «Тоттенхэм» — «Лидс», АПЛ, 36-й тур

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Лидс Юнайтед
Лидс
Интрига: «Тоттенхэм» станет ближе к спасению?

«Тоттенхэм» успешно бьётся за выживание. После двух побед подряд лондонцы поднялись на 17-е место. Чтобы продолжить операцию по спасению, нужно стабильно набирать очки. Далее — домашний матч с уже решившим свои задачи «Лидсом». Команда Даниэля Фарке находится в хорошей форме, однако «Тоттенхэм» сейчас также набрал неплохие кондиции. И дома в важный момент просто обязан побеждать.

Статистика АПЛ
В прошлом туре «Тоттенхэм» одержал важнейшую победу над «Астон Виллой»:
«Доволен своими футболистами». Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби — о матче с «Астон Виллой»
