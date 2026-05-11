Пари НН — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ, где смотреть, составы, 11 мая 2026, Динамо — Краснодар

Мегадень в РПЛ! У «Краснодара» ключевой матч с «Динамо», в деле и «Спартак» с ЦСКА. LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
Онлайн 29-го тура РПЛ
Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! 29-й тур Мир РПЛ в разгаре — сегодня нас ждут ещё четыре встречи.

Первыми сыграют «Акрон» и «Ростов». За этим матчем будем следить отдельно. А следом встретятся «Пари НН» и ЦСКА. Армейцам в этой жизни уже плюс-минус всё понятно — весну они завалили, тренера уволили, из Кубка вылетели, в РПЛ ожидания с реальностью тоже сильно разошлись. А вот «Нижнему» очки нужны позарез, ведь надо до последнего цепляться за шанс выползти из зоны вылета.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ещё одна интересная вывеска — «Спартак» против «Рубина». Команда Карседо, на неделе вышедшая в финал Кубка, метит ещё и в топ-3 в чемпионате. Не самый крутой результат, однако в контексте нынешнего сезона — довольно приятный. «Рубин» же теоретически может сравняться по очкам с ЦСКА. Правда, для этого нужно поражение команды Игдисамова.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наконец, то, чего мы все ждём. Никто точно не знает, почему «Краснодар» постоянно играет решающие матчи с «Динамо», но это уже база для нашего футбола. Они и на неделе встречались в полуфинале Кубка — там победили краснодарцы. Сейчас нужно повторить успех, вот только играть придётся в Москве, а соперник явно разозлён вылетом из Кубка. Тем не менее выбора нет — если «Краснодар» потеряет очки, чемпионом наверняка станет «Зенит».

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за всеми четырьмя матчами в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

