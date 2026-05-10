«Зенит» мучился с «Сочи» до 84-й минуты! И тут всё решил Ерохин

«Сочи» перед встречей с «Зенитом» оказался в тяжелейшей ситуации. Накануне их планового выезда в Петербург небо на юге России закрыли. Клуб добирался до севера страны на электричке, автобусах и «Сапсане». С одной стороны, это казалось странным – в день их выезда ограничения сняли. Другой момент, что предсказать это было трудно. Итог – больше суток в пути. Приехала команда поздно вечером в субботу, а на следующий день – уже матч.

«Зенит» же готовился в спокойном недельном цикле. Ведь из Кубка команда уже вылетела. Планировались и прошли торжественные мероприятия в честь 9 Мая. А ещё мы узнали о завершении карьеры Михаила Кержакова. Он попал в заявку, а после игры планировалась символическая церемония прощания с самым титулованным игроком в истории «Зенита».

Семак вернул в стартовый состав Мантуана, который восстановился после травмы. В остальном всё было привычно. У Осинькина замен гораздо больше: не оказалось Ильина, Игнатова, Ежова, Волкова и Магаля (все играли с «Оренбургом»). Причём из этой пятёрки Осинькин сегодня мог рассчитывать только на последнего – остальные не приехали в Санкт-Петербург. В итоге составы выглядели так:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро;

Адамов, Сантос, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро; «Сочи»: Дёгтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Заика, Марсело, Кравцов, Мухин, Коваленко, Васильев, Фёдоров.

Начало встречи предсказуемо осталось за «Зенитом». В Петербурге, в принципе, не рассматривали никакой другой результат, кроме победного. Ведь команда всё ещё в чемпионской гонке. 10 минут сочинцы бодро отбивались, но потом пошли моменты. Сначала Соболев классно бил, однако Марсело чуть-чуть помешал нападающему, поэтому мяч прошёл рядом со штангой. А потом Глушенков со всей силы приложился в крестовину. Казалось, гол – дело времени.

И на 13-й минуте Фёдоров сфолил на Глушенкове в штрафной. Судья сразу же назначил пенальти. За право пробить спорили Энрике и Соболев – убедительнее оказался бразилец. Но вместо точного удара мяч полетел в перекладину.

«Зенит» продолжал давить, однако в целом оборона сочинцев и Дёгтев справлялись. А примерно с 25-й минуты и гости стали ходить вперёд. Шансы были у Мухина и Фёдорова. Где-то «Зениту» повезло. Но потом везение закончилось. На 31-минуте Захар Фёдоров переиграл в верховой борьбе Нино и забил первый гол в РПЛ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» это не разозлило, а скорее удивило. Неожиданно команда стала выглядеть потерянно. Поэтому до конца тайма, по сути, не создали ни одного реального момента. При этом в перерыве Семак не сделал ни одной замены, как и Осинькин. Давление предсказуемо продолжалось. Понятно, что хозяева не могли проиграть, да и ничья тоже категорически не устраивала. Однако всё это с трудом трансформировалось в моменты.

На 56-й минуте новый шанс упустил Соболев. В этом матче он (как и всегда) много боролся, но это особо не помогало. Однако через пару минут хозяевам стало чуть проще. Передача Глушенкова таки нашла Энрике, про которого почему-то забыли. На широком шаге он вышел на пространство и сравнял счёт – реабилитировался за пенальти.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но этого всё равно было мало. Семак выпустил Мостового и Вегу, а потом – и Ерохина с Кондаковым. Однако это не трансформировалось в тотальное доминирование. Цифры по владению мяча были в районе 80%, но сочинцы совсем не терялись под давлением.

Однако всё закончилось на 85-й минуте. «Зенит» подал угловой, и во всей это толкучке мяч докатился до того самого Ерохина. Ему оставалось с метра внести мяч в ворота. Сколько раз он уже спасал команду за свою карьеру? И сделал это снова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В оставшиеся время «Зенит» уже просто хотел закончить матч. И сделал это – как минимум до завтрашнего дня клуб выбрался на первое место.