Первый вылетевший из РПЛ клуб! Дерби решило судьбу «Сочи» и многое прояснило для Махачкалы

Кавказское дерби могло обозначить первую вылетевшую из Мир РПЛ команду. Если бы махачкалинское «Динамо» забрало хоть очко в Грозном у не слишком по-турнирному мотивированного «Ахмата», «Сочи» заранее отправился бы в Лигу Pari. Как раз ничью дагестанцы и добыли!

У махачкалинцев в РПЛ дебютировал вратарь Карабашев – ранее он пропустил всего лишь раз, и то с крайне спорного пенальти, в Кубке от «Зенита». Ещё Вадим Евсеев впервые использовал тройку центральных защитников. Проверить её на прочность не смогли перебравший карточек Мелкадзе и травмированный Пряхин. Так Конате вышел в старте впервые с августа.

Вернулся в основу и Шелия. Он-то в красивом прыжке и нейтрализовал первый момент в матче, когда Агаларов после рикошета вывалился на его ворота. Случилось это только на 21-й минуте. Вскоре Гамид практически выбежал с Гиорги один на один, да его в последний момент остановил Ндонг.

Соперники действовали осторожно, но «Динамо» больше владело мячом, привычно высоко прессинговало и интереснее атаковало. «Ахмат» же ни разу не пробил за первые полчаса хотя бы в сторону ворот – даже не в створ. Зато после Конате красиво катил пяткой на Садулаева, и тот простреливал на Касинтуру. Удар Эгаша в касание не удался.

А на 38-й минуте случился шедевр! Аззи в соло продрался со своей половины, убрал под себя и этим одурачил Цаке, чтобы уложить мяч практически в правую девятку! Хакими, ты ли это? Чуть ранее махачкалинцы и на пенальти претендовали: Ндонг попал локтём по лицу Табидзе. Судья Иванов предпочёл не вмешиваться.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В ответ Конате опасно и неточно кивнул головой под подачу Самородова с углового, так что в перерыве грозненцев ждал серьёзный разговор со Станиславом Черчесовым. Тренер вот завёлся и получил жёлтую за споры. Футболисты «Ахмата» его порыв не поддержали, надолго перестав создавать впереди шансы. «Динамо» – тоже. Но оно и в счёте вело.

Всё перевернул ход Черчесова: на поле одновременно вышли Мансилья и Кенжебек. Аргентинец быстро схлопотал жёлтую, стремительным рывком создал остроту для казахстанца, неплохо бил головой с закидушки Исмаэла. Ну а сам Галымжан на 83-й минуте без сопротивления сместился с левого края в центр и классно закрутил в дальний угол! Красота? Ещё бы!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Теперь окончательно прощаемся с «Сочи». Махачкалинцы же лишились шансов на прямое спасение, зато сейчас на три очка опережают «Пари НН». Завтра нижегородцам принимать ЦСКА. При равенстве в таблице дагестанцы уступят им по личным встречам.