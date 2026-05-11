Михаил Кержаков — не про легендарность, а про мечту. «Зенит» проводил его трогательно

Это было трогательно. Когда Михаил Кержаков после финального свистка вышел на поле, понимал, что по-другому быть не может. Но, опять же, одно дело – ожидать, а другое – столкнуться. Кержакова окружили игроки, диктор начал объявлять его достижения, а весь стадион аплодировал. Перед матчем он чётко заявил, что постарается не плакать. Однако действо продолжалось, и в какой-то момент эмоции взяли верх. Из глаз Михаила полились слёзы. Но это точно то обещание, которое не стыдно не сдержать.

«Зенит» изначально подготовил большую программу. С Кержаковым хотели попрощаться так же, как это сделали с его братом или Вячеславом Малафеевым. Тогда процесс был масштабным: круг почёта, заряды с фанатами, семья и близкие рядом и, конечно, речь в микрофон. Михаил от большинства из этих атрибутов отказался. Потому что, по его мнению, не заслужил. Парадоксально, не правда ли? Самый титулованный игрок в истории клуба (17 трофеев) даже не ассоциирует себя с частью кубков, которые были завоёваны при его участии. Не всегда непосредственном, но кто это спустя время вспомнит?

Одна из самых милых частей – туннель. Когда команда выстроилась, Михаил должен был пройти через всех, а потом – получить памятный презент. Отсылка к чемпионскому коридору, который в некоторых лигах устраивают обладателям титулов. Правда, обычно в этом задействована команда, а не конкретный игрок. Впрочем, семь чемпионств с «Зенитом» – разве не повод конкретизировать этот процесс на одном человеке? Михаил, как казалось, чувствовал себя смущённо. Возможно, даже неловко. Однако потом всё-таки взял в руки микрофон и попрощался ещё и с трибунами. Поблагодарил всех, кто его поддерживал все эти годы. А самый милый момент – когда потом к зрителям обратился Мостовой и зарядил: «Ми-ша Кер-жа-ков». Стадион его поддержал. Но вскоре вратарь ушёл в подтрибунное помещение. В последний раз на родном стадионе.

У каждого из вас наверняка была или есть мечта. В разные годы она меняется. Я, например, когда-то хотел стать комментатором. Такое уже вряд ли случится, да и сам не прикладывал для этого достаточно усилий. А говорить без ошибок и чётко научился ближе к 30. Михаил, родившийся в Кингисеппе, тоже когда-то приобрёл мечту. Но она была о другом: сыграть за команду из родного региона.

А теперь представьте такой сюжет: у вас есть мечта, однако при этом вы наблюдаете, как её осуществляет один из ближайших людей в вашей жизни – старший брат. В тот период, когда он уже один из лидеров «Зенита» и сборной России, съездивший даже в европейскую лигу, вы мыкаетесь по таким дивным городам, как Ульяновск, Астрахань, Владикавказ или Нижний. Сам Михаил не раз признавался, что, возможно, стал серьёзно относиться к футболу слишком поздно. Изменило бы это его карьеру – никто не знает. Но такой путь никак не повлиял на цель, которая осуществилась только в его второй заход в «Зенит» в 2015 году.

Михаил Кержаков вратарь «Зенита» «Мечта — просто играть за «Зенит». Абсолютно осознанная и такая живая. Космос казался ближе, чем «Зенит».

Казалось бы, 10 лет. Из них только в четырёх сезонах Кержаков провёл больше 15 матчей. Всего их набралось 138. Это 95-е место в списке – наряду с Дриусси. Другой момент: надо понимать, в какой период Михаил стал основным. Тогда «Зенит» уже замучился искать первого номера (Крицюк, Лунёв, Васютин) и дал шанс своему. Кержаков им воспользовался. И был основным в четырёх чемпионских сезонах при Семаке. Причём по делу, без искусственной помощи.

В тот момент его мечта окончательно зафиксировалась. Другую он не осуществил: сыграть за сборную России. В 2022-м, когда находился, возможно, в пиковой форме, он получал вызовы в сборную. Но дебютировать так и не смог.

Михаил Кержаков в составе «Зенита» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Последний матч за «Зенит» Кержаков сыграл в 2024-м. Потом наблюдал со скамейки за борьбой Латышонка и Адамова, а этой весной стал четвёртым вратарём, так как в заявку начал попадать Богдан Москвичёв. Карьеру Михаил мог завершить ещё в 2022-м. Мог и летом 2025-го. Но раз за разом оставался. Однако сейчас – точно всё.

Может, Кержакову и не понравятся эти слова, но карьера у него получилась здоровской. Она – не про легендарность. А про преодоление и мечту, которой суждено было осуществиться. Мы неоднократно беседовали с ним, сделали несколько интервью, и мой персональный вывод такой: Михаил – по-футбольному счастливый человек. Но всё равно жаль, что он заканчивает.