Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Вест Хэм — Арсенал — 0:1, обзор матча 36-го тура АПЛ, голы: Троссард, отменённый гол Уилсона, статистика, 10 мая 2026

После этой концовки «Арсенала» поседели все
Григорий Телингатер
Отчёт «Вест Хэм» — «Арсенал» — 0:1
Комментарии
Фанаты «канониров» и «Вест Хэма», судья, Артета, Гвардиола и все, кто переживает за «Тоттенхэм».

Если у каких-то клубов АПЛ уже нет турнирной мотивации, то «Арсеналу» и «Вест Хэму» результат принципиально важен в каждом туре. Одни борются за чемпионство, а другие – за выживание. И там и там конкурент очень близко.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 83'    

«Арсенал» начал встречу необычным образом. Райс в центральном круге подкинул мяч, а затем запустил высокую «свечу» – к углу чужой штрафной. Это был словно манифест о намерении играть вперёд. Первый убойный момент гостей случился на восьмой минуте. Троссард внешней стороной стопы отдал вперёд на Калафьори, а тот также внешней пробил по воротам. Получилось весьма близко.

Удар Калафьори

Удар Калафьори

Фото: Кадр из трансляции

И это было лишь начало. Затем от «Арсенала» последовала целая серия моментов. В том числе два удара 172-сантиметрового Троссарда головой за две секунды. Оба раза крайне опасно, но в первом случае потащил вратарь Хермансен, а во втором – крестовина. У Калафьори в начале матча набралось три удара – и каждый раз получалось близко к голу. Где-то не хватило сантиметров, чтобы зашло в ворота, а где-то – доли секунды, чтобы проткнуть мяч.

На 24-й минуте правый защитник Уайт получил травму. Тут нужно учитывать, что он, по сути, дублёр Тимбера. То есть «Арсенал» остался без двух правых защитников. Артета предпринял неожиданный манёвр – в центр поля вышел Субименди, а на позицию правого защитника опустился Райс. Хотя у него уже есть опыт игры на правом фланге обороны. На этой позиции он вышел в декабре во встрече с «Брайтоном».

Травма Уайта

Травма Уайта

Фото: Stuart MacFarlane/Getty Images

Эта пауза из-за травмы плюс некоторое время игры в меньшинстве пришлись крайне некстати для гостей. У «Арсенала» будто ушёл весь кураж, который присутствовал в начале игры. Грубоватые фолы «Вест Хэма» тоже не способствовали созидательной игре. А вот у хозяев кое-что начало получаться. После травмы Уайта и до конца тайма уже больше ударов нанесли игроки «Вест Хэма». Здорово головой пробил Кастельянос, но Райя справился.

В перерыве Артета снял ещё одного крайнего защитника. На этот раз – Калафьори, что выглядело ещё большей проблемой, чем уход Уайта. В результате вышедший Москера отправился на правый фланг обороны, Льюис-Скелли – на левый, а Райс вернулся на привычную позицию в центре поля. Полузащитника, кстати, освистывали местные фанаты. Англичанин девять лет провёл именно в «Вест Хэме».

Время всё шло, а гол так и не приходил к «Арсеналу», который много владел мячом, однако уже не создавал столько моментов, как в начале матча. Хотя на 70-й минуте гости претендовали на пенальти за игру рукой.

Попадание мяча в руку Пабло

Попадание мяча в руку Пабло

Фото: Кадр из трансляции

Кто-то из игроков «Арсенала» так громко вскрикнул от возмущения, что это попало в трансляцию. Однако главный арбитр пенальти не поставил. Как показали повторы, рука была опорной, а в таких случаях арбитры не свистят фол. Тем более – в Англии.

На 78-й минуте свой лучший момент во встрече создал «Вест Хэм». Матеуш Фернандеш получил чистейший выход один на один. Португалец обыгрался в стенку, и у него было достаточно времени, чтобы обработать мяч, сделать несколько шагов, прицелиться и пробить. Только вот удар пришёлся в вышедшего из ворот Райю. Возможно, это главный сейв сезона. По эмоциям – что-то на уровне спасения Мартинеса в финале ЧМ-2022.

Шанс Фернандеша

Шанс Фернандеша

Фото: Кадр из трансляции

И через мгновение «Арсенал» наказал соперника. Серия их подходов к чужой штрафной закончилась тем, что Эдегор скатил мяч под удар Троссарду, а тот пробил в одно касание. Этот гол, возможно, стал главным в карьере бельгийца.

Правда, в компенсированное время всё едва не рухнуло, потому что на 90+5-й минуте «Вест Хэм» сравнял счёт. При повторах можно было увидеть, что Райю дёрнули за руку прямо в тот момент, когда он ловил мяч. VAR включился и позвал судью к монитору, а тот отменил гол «Вест Хэма», пока все фанаты «Арсенала» не поседели.

Фол на Райе

Фол на Райе

Фото: Кадр из трансляции

Эта победа позволила «Арсеналу» оторваться от второго места на пять очков, но у «Сити» ещё игра в запасе. Если команда Артеты победит в последних двух турах «Бёрнли» и «Кристал Пэлас», то заберёт первое чемпионство с 2004 года.

В этом же туре два топ-клуба АПЛ зарубились между собой:
«Челси» странно забил «Ливерпулю» и прервал ужасную серию. Но от еврокубков стал дальше
«Челси» странно забил «Ливерпулю» и прервал ужасную серию. Но от еврокубков стал дальше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android