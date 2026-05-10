После этой концовки «Арсенала» поседели все

Если у каких-то клубов АПЛ уже нет турнирной мотивации, то «Арсеналу» и «Вест Хэму» результат принципиально важен в каждом туре. Одни борются за чемпионство, а другие – за выживание. И там и там конкурент очень близко.

«Арсенал» начал встречу необычным образом. Райс в центральном круге подкинул мяч, а затем запустил высокую «свечу» – к углу чужой штрафной. Это был словно манифест о намерении играть вперёд. Первый убойный момент гостей случился на восьмой минуте. Троссард внешней стороной стопы отдал вперёд на Калафьори, а тот также внешней пробил по воротам. Получилось весьма близко.

И это было лишь начало. Затем от «Арсенала» последовала целая серия моментов. В том числе два удара 172-сантиметрового Троссарда головой за две секунды. Оба раза крайне опасно, но в первом случае потащил вратарь Хермансен, а во втором – крестовина. У Калафьори в начале матча набралось три удара – и каждый раз получалось близко к голу. Где-то не хватило сантиметров, чтобы зашло в ворота, а где-то – доли секунды, чтобы проткнуть мяч.

На 24-й минуте правый защитник Уайт получил травму. Тут нужно учитывать, что он, по сути, дублёр Тимбера. То есть «Арсенал» остался без двух правых защитников. Артета предпринял неожиданный манёвр – в центр поля вышел Субименди, а на позицию правого защитника опустился Райс. Хотя у него уже есть опыт игры на правом фланге обороны. На этой позиции он вышел в декабре во встрече с «Брайтоном».

Эта пауза из-за травмы плюс некоторое время игры в меньшинстве пришлись крайне некстати для гостей. У «Арсенала» будто ушёл весь кураж, который присутствовал в начале игры. Грубоватые фолы «Вест Хэма» тоже не способствовали созидательной игре. А вот у хозяев кое-что начало получаться. После травмы Уайта и до конца тайма уже больше ударов нанесли игроки «Вест Хэма». Здорово головой пробил Кастельянос, но Райя справился.

В перерыве Артета снял ещё одного крайнего защитника. На этот раз – Калафьори, что выглядело ещё большей проблемой, чем уход Уайта. В результате вышедший Москера отправился на правый фланг обороны, Льюис-Скелли – на левый, а Райс вернулся на привычную позицию в центре поля. Полузащитника, кстати, освистывали местные фанаты. Англичанин девять лет провёл именно в «Вест Хэме».

Время всё шло, а гол так и не приходил к «Арсеналу», который много владел мячом, однако уже не создавал столько моментов, как в начале матча. Хотя на 70-й минуте гости претендовали на пенальти за игру рукой.

Кто-то из игроков «Арсенала» так громко вскрикнул от возмущения, что это попало в трансляцию. Однако главный арбитр пенальти не поставил. Как показали повторы, рука была опорной, а в таких случаях арбитры не свистят фол. Тем более – в Англии.

На 78-й минуте свой лучший момент во встрече создал «Вест Хэм». Матеуш Фернандеш получил чистейший выход один на один. Португалец обыгрался в стенку, и у него было достаточно времени, чтобы обработать мяч, сделать несколько шагов, прицелиться и пробить. Только вот удар пришёлся в вышедшего из ворот Райю. Возможно, это главный сейв сезона. По эмоциям – что-то на уровне спасения Мартинеса в финале ЧМ-2022.

И через мгновение «Арсенал» наказал соперника. Серия их подходов к чужой штрафной закончилась тем, что Эдегор скатил мяч под удар Троссарду, а тот пробил в одно касание. Этот гол, возможно, стал главным в карьере бельгийца.

Правда, в компенсированное время всё едва не рухнуло, потому что на 90+5-й минуте «Вест Хэм» сравнял счёт. При повторах можно было увидеть, что Райю дёрнули за руку прямо в тот момент, когда он ловил мяч. VAR включился и позвал судью к монитору, а тот отменил гол «Вест Хэма», пока все фанаты «Арсенала» не поседели.

Эта победа позволила «Арсеналу» оторваться от второго места на пять очков, но у «Сити» ещё игра в запасе. Если команда Артеты победит в последних двух турах «Бёрнли» и «Кристал Пэлас», то заберёт первое чемпионство с 2004 года.