Митрюшкин приблизил «Локо» к бронзе РПЛ! А «Балтика» официально провалила весну

«Локомотив» и «Балтика» выдали невыразительную весну в Мир Российской Премьер-Лиге. Москвичи одержали всего три победы в 10 турах, калининградцы – две. А ещё у команды Андрея Талалаева безвыигрышная серия из шести встреч. Однако у «Балтики» появился последний шанс зацепиться за борьбу за бронзу: для этого нужна была гостевая победа для «Локо». Москвичи же в случае успеха гарантированно закреплялись в топ-3 по итогам 29-го тура.

Важнейшая предматчевая история – потери в составе обеих команд. «Локомотив» из-за перебора жёлтых карточек недосчитался Алексея Батракова и Жерзино Ньямси, а у «Балтики» игру пропустили Николай Титков, Элдар Чивич (дисквалификации), а также травмированные Максим Бориско, Александр Филин и Брайан Хиль.

Однако уже в самом старте встречи «Локо» отличился – даже без своего лидера. На четвёртой минуте Лукас Вера навесил в чужую штрафную, Лукас Фассон скинул на Евгения Морозова, но тот пробил в перекладину. К счастью для москвичей, мяч отскочил в поле на набежавшего Александра Руденко. 1:0.

Далее для «Балтики» случилось ещё одно потрясение. Уже на 12-й минуте команда осталась в меньшинстве: Кевин Андраде наступил шипами на ахилл Зелимхана Бакаева. Сначала судья Антон Фролов показал жёлтую карточку, но VAR пригласил арбитра посмотреть повтор. Итог – прямое удаление. Заслуженно? Вполне. «Балтика» осталась без капитана и ключевого защитника.

Неудачное стечение обстоятельств сделало положение «Балтики» тяжелейшим. Хотя у калининградцев был шанс на ответный гол. После яростной атаки гостей в середине тайма мяч отскочил к Натану Гассама, и тот нанёс мощный удар прямо в штангу. Не повезло.

На 23-й минуте Михаил Галактионов совершил неожиданную замену, убрав с поля получившего жёлтую карточку защитника Егора Погостнова. Вероятно, тренер испугался, что рано или поздно футболист будет удалён. Егор появился на поле в РПЛ впервые с 7 декабря 2025 года, в старте же вовсе не выходил с 11-го тура. Получился неудачный камбэк. Главное, чтобы он не надломил 22-летнего игрока психологически.

«Балтика» даже при численном меньшинстве держалась солидно. А в концовке тайма получила ещё один шанс на ответный гол. На 43-й минуте Илья Петров опасно пробил с лёта, однако мяч пролетел чуть выше перекладины. Также до перерыва опасная контратака удалась «Локомотиву». В её концовке Бакаев и Руденко отыгрались, после чего Зелимхан пробил в створ – Егор Любаков спас «Балтику».

Ещё один необычный эпизод случился на 33-й минуте. Форвард «Балтики» Дерик Ласерда совершил проход, но Лукас Фассон в подкате лишил его мяча. И… зуба! Да, бразилец остался лежать на газоне и держался за лицо. На повторе заметно, как Фассон заехал сопернику по зубам. Как итог – небольшая дыра в верхнем ряду у Ласерды.

«Локомотив» вышел на второй тайм мотивированным – и понёсся за ещё одним голом. Активен в атаке был защитник Максим Ненахов, Александр Руденко же старался ради дубля. Хотя наилучший шанс в итоге получила «Балтика». На 65-й минуте после второго вмешательства VAR судья Фролов назначил пенальти: Морозов в борьбе заехал локтем в лицо полузащитнику гостей Андрею Менделю. Однако капитан «Локо» Митрюшкин отразил удар Ильи Петрова!

До конца встречи обе команды обменивались атаками. У «Балтики» хороший момент получил Иван Беликов, однако его удар в падении заблокировал Александр Сильянов. Позже Дмитрий Воробьёв мог снять все вопросы – Беликов отразил удар форварда «Локо» головой. Уже в самой концовке калининградцы устроили небольшой штурм. И всё же Митрюшкин ушёл с поля без пропущенного мяча.

«Локомотив» набрал 53 очка и точно останется на третьем месте по итогам 29-го тура. А если «Спартак не обыграет «Рубин», то команда Галактионова и вовсе обеспечит себе бронзу. «Балтика» же осталась пятой и лишилась шансов на медали. Команда Талалаева потерпела третье поражение подряд, а безвыигрышная серия на финише сезона составляет уже семь туров.