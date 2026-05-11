Вылет «Сочи» был неизбежен. Клуб свернул не туда ещё до возвращения в РПЛ

Поражение от «Зенита» окончательно приговорило математические шансы «Сочи» остаться в Мир РПЛ на следующий сезон. Хоть какую-то надежду южан могло продлить махачкалинское «Динамо», но оно скатало ничью в Грозном.

Даже чудо, что мы провожаем сочинцев обратно в Лигу Pari так поздно. Причина этого чуда – четыре победы в шести последних турах. В середине апреля команда действительно проснулась. Только было поздно: до временного рывка её по делу сравнивали с худшими представителями Премьер-Лиги за всю историю.

Сильный всплеск на фоне безнадёги

В медицине существует термин «парадоксальное раздевание»: когда человек при лютом переохлаждении внезапно чувствует сильный жар, бодрится и срывает с себя одежду. Это значит одно – печальный финал близок. Примерно такое же ощущение испытал «Сочи».

За первые 23 тура РПЛ команда собрала девять очков. Не «Тюмень» с восемью за вообще весь сезон-1998, но близко к антирекордным показателям чемпионата России в XXI веке: у «Химок»-2009 (10 очков) и «Шинника»-2006 (11). Или «СКА-Хабаровск»-2017/2018 с «Тамбовом»-2020/2021 и «Торпедо»-2022/2023 (по 13 очков), если ориентироваться на систему «осень-весна».

А затем наступило «парадоксальное раздевание». В 24-м туре сочинцы почувствовали в себе силу и минимально обыграли в Москве ЦСКА: заработали пенальти в начале матча и засушились во многом благодаря восьми спасениям Александра Дёгтева. В 25-м – с таким же счётом уехали из Ростова-на-Дону: лучшим их игроком вновь стал вратарь, а в самом конце Кирилл Заика набежал на дальнюю штангу и замкнул закидушку Руслана Магаля.

В 26-м туре «Сочи» тоже помог поздний гол. Даже слишком поздний: на 90+9-й минуте оставшиеся вдевятером «Крылья Советов» не удержали Марсело Алвеса. В 27-м южан всё-таки притормозили – 0:2 в Москве с «Динамо». Однако в 28-м они прихлопнули «Оренбург» (3:1). Кирилл Кравцов не играл с октября по март. Если верить Ивану Карпову – из-за конфликта с Игорем Осинькиным. Да и в целом не забивал два года. И тут вдруг разразился хет-триком.

Тренер оренбуржцев Ильдар Ахметзянов в эфире «Матч ТВ» с удивлением констатировал: «Удивил ли сегодня «Сочи»? Удивил один футболист, который похоронил нас. Так бывает. Надо просто спросить рецепт: что он делал сегодня, чем питался. Мы тоже будем пользоваться такими нюансами».

Не попадись сочинцам на финише сезона «Зенит», возможно, они даже выкарабкались бы и стали примером великой реинкарнации. Да было уже слишком поздно – прежние ошибки всё перечеркнули. В Санкт-Петербурге «Сочи» даже открыл счёт и упустил ничью только в концовке.

«Сочи» и Морено зачем-то держались друг за друга до последнего

Клуб уже тонул два года назад. И точно так же выдавал феерию в конце сезона при Роберте Морено. Что вообще забыл в худшей команде чемпионата России бывший тренер сборной Испании и «Монако», а также помощник Луиса Энрике времён «Барселоны» и «Ромы»? Понять было сложно. Он действительно вдохнул в сочинцев жизнь: те побеждали «Спартак» (1:0) и громили «Пари НН» (6:1), загружали по два мяча «Локомотиву», ЦСКА (по 2:2), «Динамо» и «Краснодару» (по 2:3).

Морено сменил оборонительные 3-4-3 на атакующие 4-3-3. Зимой под его громкое имя пришло несколько сильных игроков, в том числе крепкий опорник Игнасио Сааведра и Сауль Гуарирапа. Это потом над скромной результативностью нападающего в ЦСКА смеялись. Весной же 2024 года он положил девять голов за 11 матчей.

В тот период «Сочи» стал пятым по результативности. Тем не менее ураганный футбол не должен был наводить эйфорию: за последние 12 туров сочинцы набрали 13 очков. Меньше – только четверо конкурентов. Вылет – понятный сценарий. Первая лига с её постоянными длинными перелётами и тяжёлым календарём – то ещё испытание для иностранного тренера. К тому же там нельзя использовать множество легионеров. Зачем было Морено оставаться в клубе и самому клубу оставлять Роберта? Ещё две загадки.

Роберт Морено Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«С самого начала я почувствовал приверженность клуба долгосрочному проекту. Меня убедили амбиции руководства и уверенность в том, что мы сможем перестроить команду и вернуться в РПЛ. Конечно, в футболе всегда есть альтернативные варианты, но я решил остаться, потому что верю в этот проект и в то, что мы строим. Мне бы очень хотелось выступить с «Сочи» в Европе – это было бы невероятно», – говорил испанец в интервью «СЭ».

«Сочи» считался фаворитом Первой лиги, больше остальных тратился на зарплаты. И быстро потерял это звание, набрав в дебютных трёх турах всего лишь одно очко. К 25-му команда взлетела в топ-3. Однако за оставшиеся 10 свалилась на пятую строчку и проползла в стыки только за счёт проблем «Черноморца» с лицензированием. Да и там повезло – футболисты «Пари НН» знали, что в любом случае останутся в элите из-за банкротства «Химок». Так и случилось.

Metaratings писал, как в перерыве первой стыковой игры с нижегородцами (1:2) Морено поссорился со спортивным директором Андреем Орловым, потому что тот воспротивился замене Романа Пасевича и возмущённо спустился в раздевалку. Оно и понятно: каждый должен выполнять свою работу и не мешать чужой, если вы работаете ради общей цели.

Legalbet утверждал: Роберта уволили. Ответную встречу действительно провели без испанца. В клубе сообщали «Матч ТВ»: Морено и два его помощника не приехали по семейным обстоятельствам. Ну да, те возникли сразу у троих тренеровов перед ключевым матчем сезона. Надо же было такому совпасть, правда?

Победа без тренерского штаба (3:1) подкинула сочинцев в РПЛ. Несколько дней спустя спортивный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко не стал отвечать «Матч ТВ», кто же возглавит клуб в новом сезоне: «Морено не уволен. Сейчас вся команда находится в отпуске. Мы отдыхаем, готовимся к началу сборов. Будет ли Роберт и дальше руководить клубом? Я не комментирую это, все в отпуске. Соответственно, Морено – тоже».

Тогда бы сторонам и стоило окончательно разойтись. Во-первых, Морено объективно не справился: пролезли в РПЛ на чистом фарте и классе Мартина Крамарича (11+7). Во-вторых, настрой команды был далеко не на высшем уровне. Вот что говорил Sports.ru даже не тренировавшийся при Роберте Никита Бурмистров: «За день до отстранения он меня вернул в состав, объяснив, что атмосфера в коллективе так себе и для сплочения нужна моя помощь». Да и история с кофемашиной заставила недоумевать многих: испанец подарил её массажисту, а когда вернулся – забрал назад.

Морено всё же оставили. И почему-то держались за него, хотя команда стремительно падала в бездну. 20 июля, когда «Сочи» успел только влететь «Локомотиву» 0:3, Legalbet выдал инсайд: клуб видит альтернативу в Игоре Осинькине. Назначили экс-тренера «Крыльев» лишь в сентябре. К тому моменту сочинцы набрали одно очко и приняли ещё два разгрома: 0:4 от «Акрона» и 1:5 – от «Краснодара». Разница мячей 4:19 за семь туров говорит о многом: качественно обороняться – да не, бред какой-то.

После одного из поражений Роберт публично заявлял: «Стыдно и позорно. Я отдам половину месячной зарплаты – не знаю, как поступят игроки. Мы не заслуживаем таких денег». Сам я на профессиональном уровне не играл и могу лишь только догадываться, но футболисты наверняка такой ход не оценили. Хотя бы потому что они раз за разом унизительно проигрывали во многом из-за странной тренерской стратегии.

Морено пытался строить на юге России «Барселону». Хотя Антон Зиньковский – далеко не Рафинья, а Александр Коваленко – совсем не Педри. Да и не Луис Энрике с Матвеем Кисляком, если адаптировать уровень на РПЛ. Высокая линия обороны работает только при умелом контроле мяча с умением отлично взламывать позиционно. Набор игроков «Сочи» попросту не подходил под такую концепцию.

По ходу матча с «Краснодаром» Роберт пережил гипертонический криз, его увозили в больницу. В безразличии испанца точно не упрекнёшь. У него и сочинцев получились, как сейчас модно говорить, токсичные отношения, где плохо обеим сторонам. С прощанием откровенно затянули.

Стратегия массовых аренд и подписания потускневших звёзд дала сбой. Снова

У «Сочи» точно не худший состав. Хотя бы даже если оценивать по его стоимости в € 27,7 млн на Transfermarkt. Ниже – «Акрон» (€ 26,6 млн), «Пари НН» (€ 22,2 млн), «Оренбург» (€ 21,35 млн) и махачкалинское «Динамо» (€ 18,2 млн). Но не в таблице. Сравнивать, впрочем, нужно в первую очередь с «Балтикой» (€ 29,75 млн).

Оба клуба – единственные выходцы из Первой лиги. Смотрим на те же стоимости состава прошлого сезона – видим практически идентичные показатели: € 18,68 млн у «Балтики» и € 18,58 млн – у «Сочи». Только калининградцы наигрывали будущий успех уже тогда. А триумфальным их выступление считается в любом случае, какое бы место они ни заняли – четвёртое или пусть даже седьмое.

Максим Бориско, Кевин Андраде, Натан Гассама, Сергей Варатынов, Илья и Максим Петровы, Сергей Пряхин, Владислав Саусь, Андрей Мендель, Николай Титков, Брайан Хиль – стержень команды сохранился и засверкал на новом уровне. У сочинцев быть такого не могло априори, ведь на фоне больших возможностей они провалили сезон Первой лиги и отпустили множество игроков.

«Балтика» шагнула наверх уверенно и не нуждалась в перестройке – только в точечных усилениях. Таковыми стали, например, подписания Мингияна Бевеева из той же Первой лиги («Урала») и Александра Филина из самоликвидировавшихся «Химок». Ивана Беликова вообще забрали из «Твери».

«Сочи» же как шопоголик при виде красных ценников подбирал то, что плохо лежит. И во многих случаях подходила формулировка «Да, но…». Летом клуб пополнили аж 17 футболистов. Из них шесть свободных агентов и пять арендованных. Слишком много. Точно так же всего на сезон в РПЛ бесславно залетало уже упомянутое «Торпедо»-2022/2023.

Александр Солдатенков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лучшие времена большинства давно остались в прошлом. Плюс сыграло роль доверие Осинькина к тем, кого он тренировал в Самаре. Вот лишь несколько примеров:

Иван Ломаев – яркий, но нестабильный вратарь. Уже через полгода прописался в аутсайдере Первой лиги «Уфе»;

Александр Солдатенков – тоже знает требования Осинькина, но при этом слишком часто ошибается. В итоге «привёз» четыре пенальти в ворота «Сочи»;

Александр Коваленко – подавал огромные надежды, но не выдержал испытание «Зенитом» и потом не заиграл в «Оренбурге»;

Сергей Волков и Максим Мухин – тоже сильно сбавили, к тому же пережили разрыв «крестов»;

Роман Ежов – раньше выдавал неплохой уровень в «Крыльях», однако давно потерял там место в основе;

Антон Зиньковский – был крайне хорош в Самаре, в «Спартаке» и близко не выдавал тот же уровень;

Франсуа Камано – вингер, ранее накопивший всего шесть голов за 61 матч саудовской лиги;

33-летний Владимир Ильин, чей прайм в силу возраста остался далеко позади.

Осинькин — прекрасный тренер. Но не кризис-менеджер

Игорь Осинькин умеет строить хорошие команды, отлично прокачивает молодёжь. В его способностях сомнений вообще никаких. Проблема в том, что он уже по ходу сезона получил абсолютно разобранную команду без внятной стратегии и с набором футболистов в стиле «отряда самоубийц». У него совсем отсутствовало время исправить положение. А когда «Сочи» всё-таки завёлся, было поздно.

Такого тренера логично назначать перед подготовительным циклом. Чтобы он успел подстроить всё под себя. Вместо этого Осинькин бросился в пекло. Когда он переехал на юг России, «Сочи» уже отставал от зоны стыков на четыре очка. У конкурентов проблем тоже хватало, но по сравнению с сочинскими они выглядели пшиком.

Игорь Осинькин Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Назначая Осинькина, президент «Сочи» Борис Ротенберг подробно пояснил мотивы такого приглашения «СЭ»: «Тренерская работа – это именно работа с каждым спортсменом, с каждым членом команды. Есть тренер, а вся команда – это его дети. Он с каждым своим «ребёнком» должен непременно разговаривать, вытаскивать из него все лучшие качества. Игроки должны стараться. Они уже школу прошли, но вот их максимум тренеру нужно вытаскивать.

Лично я считаю, что как раз Игорь Витальевич Осинькин способен это сделать. Он будет разговаривать, он будет с каждым спортсменом, с каждым воспитанником работать и общаться так, чтобы игрок во время матча находился в нужном месте в нужный момент. Чтобы каждый игрок построил свою игру, чтобы была команда. А команда будет тогда, когда каждый игрок станет бороться не только за семью и за спортивный результат, но и за тренера. Этого не было в команде при Морено. И я считаю, что Осинькин это изменит. Верю, что мы увидим изменения на поле, на табло и в турнирной таблице».

Слова, безусловно, красивые. Однако «Сочи» был нужен спаситель. Тот, кто в кратчайшие сроки выведет команду из затяжного кризиса и мобилизует её. Осинькин – не такой. Самарские болельщики точно помнят, как он начинал в «Крыльях». Первые шесть туров ФНЛ-2020/2021 принесли фавориту сезона всего две победы. Источники «Чемпионата» утверждали: тренер близок к увольнению.

В итоге «Крылья» взлетели. С «Сочи» история по объективным причинам не повторилась. Клуб отправится в Первую лигу, большинство его футболистов – разбегутся. А Осинькин, чей контракт истекает в конце сезона и, по сведениям «РБ Спорт», продлён не будет, вполне вероятно, пойдёт туда, где у него будет главный ресурс – время.