Тотальный триумф «Барсы»! Забрали историческую победу над «Реалом» и чемпионство!

«Реал» подошёл к «класико» в отвратительном состоянии. И дело даже не в многочисленных травмах – в том числе лидеров (Мбаппе и Вальверде). Важно, что атмосфера в команде, судя по всему, как никогда тяжёлая. Разборки, штрафы, сливы информации – и всё это при тренере, который явно вот-вот покинет свою должность. Неудивительно, что президент «Реала» Флорентино Перес вопреки традиции не приехал на матч лично. Видимо, не хотел поздравлять конкурента с чемпионством.

Перед встречей на стадионе была минута молчания в память об отце главного тренера «Барселоны». Новость о его смерти появилась в день игры. И это во многом объясняет, почему голы в этот день скамейка каталонцев отмечала, обнимая Флика.

А праздновать первый гол пришлось уже на девятой минуте. Рюдигер сфолил на Ферране прямо у линии штрафной. К точке подошёл Рашфорд и пробил идеально в дальнюю девятку. Шикарный гол, достойный вывески матча. Кажется, англичанина всё-таки надо выкупать у «МЮ».

Прошло ещё девять минут, и «Барса» снова забила. На этот раз вся красота заключалась в ассисте Ольмо пяткой, когда мяч находился в воздухе. После такого Ферран обязан был забивать – и не промахнулся. Он вышел на позиции форварда и забил свой 16-й гол в этом чемпионате, догнав Ямаля. В целом, хозяева ожидаемо смотрелись лучше соперника. Счёт мог становиться крупнее уже в первом тайме, но Рашфорд не реализовал выход один на один. Следом неплохой момент упустил и Ольмо. Что касается «Реала», то у него моментов до перерыва было не так много, а лучший – у Гонсало Гарсии, который упустил уже свой выход один на один.

Во втором тайме нерв матча никуда не делся, а в какой-то момент завязалась массовая стычка – по жёлтой получили Ольмо и Асенсио. Следом случился весьма спорный момент. Эрик Гарсия в игровом эпизоде заехал локтем по лицу Беллингему и разбил тому губу до крови. Было весьма похоже хотя бы на какую-то карточку и пенальти, поскольку эпизод произошёл в штрафной. Однако VAR не вмешивался.

Вскоре как раз Беллингем забил, но гол отменили из-за достаточно явного офсайда. Ещё из заметных событий второго тайма – возвращение Рафиньи, который получил травму в сборной и не играл с марта. Бразилец отметился в том числе очередной стычкой. На этот раз по жёлтой получили Трент и Рафинья, который пропустит следующий тур из-за перебора карточек.

Ближе к концу встречи Левандовски упустил классный момент, когда стоило поделиться мячом вместо удара, но это уже имело мало значения. Кажется, это понимал и судья, который вообще ничего не добавил ко второму тайму. Так каталонцы официально стали чемпионами сезона-2025/2026. И впервые в истории этот титул был взят именно в «класико». А ещё «Барса» сравнялась с «Реалом» по количеству побед в очных матчах – теперь по 106 и у тех, и у других.

С финальным свистком футболисты «Барсы» начали праздновать, танцевать, водить хоровод в центральном круге и подбрасывать Флика в воздух. Ну а игроки «Реала» подошли к гостевой трибуне, поднимая руки в качестве извинения и складывая ладони, словно молясь о прощении за второй сезон без трофеев.