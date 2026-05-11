Нереальный камбэк «Ромы», Головин — без ЛЧ, фанатская жесть в Чехии. Главное в еврофутболе

Да, в выходные были не только чемпионская победа «Барселоны» над «Реалом» и гонка «Арсенала» с «Сити».

Европейский сезон потихоньку подходит к концу. В традиционном дайджесте расскажем, как выступили «Арсенал» с «Манчестер Сити», сколько «Бавария» накидала голов в Бундеслиге, а также о прошедшем «класико» между «Реалом» и «Барселоной».

Англия: «Арсенал» вырвал победу в концовке, «Ливерпуль» поделил очки с «Челси»

«Борнмут» одолел «Фулхэм» (1:0), а «Брайтон» разгромил уже вылетевший «Вулверхэмптон» (3:0). Оба клуба борются за место в ЛЧ, поскольку идущая пятой «Астон Вилла» несётся к победе в Лиге Европы. «Кристал Пэлас» сыграл результативную ничью с «Эвертоном» (2:2), уже упомянутая «Вилла» потеряла очки с «Бёрнли» (2:2). Ещё одна ничья — у «Ноттингем Форест» с «Ньюкаслом» (1:1).

«Ливерпуль» неплохо начал игру и даже открыл счёт на шестой минуте после чумового удара Гравенберха в девятку. А потом притих. На 35-й Энцо сравнял после подачи со штрафного — мяч никого не коснулся и залетел в угол. На 49-й Палмер мог принести «Челси» победу: Коул сыграл на добивании, однако в эпизоде нашли офсайд у Кукурельи. А в конце болельщики мерсисайдцев схватились за сердце: могли поставить пенальти за фол на Жоао Педро, но пронесло. «Челси» до сих пор сохраняет шансы на еврокубки.

У «МЮ» не осталось серьёзных турнирных задач, поэтому с «Сандерлендом» особо не напрягались. Обидно лишь, что не помогли Бруну Фернандешу оформить очередной ассист. В атаке «Юнайтед» выглядел очень блёкло, а единственный удар в створ пришёлся на самую концовку. «Сандерленд» выглядел интереснее, однако также обошёлся без убойных моментов.

В первом тайме «Манчестер Сити» избивал «Брентфорд», но забить никак не удавалось. Фаны «Арсенала» даже поверили в чудо, однако во второй половине всё встало на свои места. Доку сам создал голевую атаку: сначала неудачно подал, но сохранил владение и положил в девятку. Потом Холанд увеличил отрыв, закатив мяч пяткой в ворота, а в компенсированное время отдал голевую на Мармуша.

Очередной валидол для болельщиков «Арсенала». Основной эпик пришёлся на концовку. На 78-й минуте Фернандеш из «Вест Хэма» едва не открыл счёт, ворвавшись в штрафную, но Райя выдал чудесное спасение. Через пять минут лондонцы ответили голом Троссарда: Эдегор как мог изворачивался в штрафной и держал мяч, а потом нашёл одинокого бельгийца. Думали, на этом закончили? Нет! В компенсированное время Райя не зафиксировал мяч после углового, а Уилсон сравнял счёт. Фаны «Арсенала» уже звонили в скорую, однако судья отменил взятие ворот из-за фола на кипере. Чемпионство теперь максимально близко — впереди матчи с уже вылетевшим «Бёрнли» и «Кристал Пэлас», у которого все мысли о финале Лиги конференций.

Испания: чемпионское «класико» «Барселоны»

«Вильярреал» потерял очки с «Мальоркой» (1:1), «Валенсия» обыграла «Атлетик» (1:0), а «Севилья» разобралась с «Эспаньолом» (2:1).

«Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов и наконец может играть в Ла Лиге основным составом. В субботу принимали на своём поле раненую «Сельту» (одна победа в шести матчах во всех турнирах) — и проиграли. На 62-й Иглесиас подхватил передачу в штрафной и «парашютом» попал в дальний угол. В оставшееся время «Атлетико» едва не отыгрался, создал много опасных эпизодов, но не срослось. «Сельте» эта победа особенно нужна: Испания получила дополнительное место в ЛЧ, и клуб из Виго может попасть в турнир с пятой строчки.

У «Реала Сосьедад», как всегда, одни из самых весёлых матчей в Ла Лиге. Баски уступали «Бетису» 0:2 к 78-й минуте (один из мячей вонзил Антони — шикарно сместился в центр и попал в угол) и лишились одного забитого мяча из-за офсайда, но добились камбэка. Оускарссон замкнул навес от Гомеса, а вскоре Оярсабаль забил с пенальти — его 100-й гол в Ла Лиге. Для «Бетиса» это обидная потеря очков — могут лишиться пятого, лигочемпионского места.

«Барселона» установила окончательный счёт уже на 18-й минуте. Сначала Рашфорд отметился прямым ударом со штрафного, потом Торрес пробил Куртуа после контратаки и ассиста Ольмо пяткой. Казалось, для «Реала» всё закончится разгромом, однако потом каталонцы успокоились. У мадридцев даже было несколько шансов размочить счёт, но Гарсия погасил все надежды гостей. С финальным свистком каталонцы обеспечили себе чемпионский титул, бурно праздновали, кайфовали на церемонии награждения и подбрасывали в воздух Ханси Флика, у которого в день матча скончался отец.

Италия: разгром «Лацио», «Милан» избежал позора

«Комо» точно сыграет в еврокубках в следующем сезоне. Команда Фабрегаса одолела «Верону» (1:0) и гарантированно не опустится ниже шестой строчки. Есть даже математические шансы зацепить Лигу чемпионов!

«Интер» уже официально чемпион Италии, но к «Лацио» подошёл очень ответственно. В первом круге римляне проиграли 0:2, во втором же — потерпели разгром. Мартинес и Сучич забили по мячу в первом тайме, а во второй половине «Лацио» остался в меньшинстве — Романьоли грубо влетел в Бонни и схлопотал красную. На 76-й Мхитарян добил команду Сарри. Возможно, это последний гол Генриха в карьере — по слухам, летом он завершит карьеру.

Как шутят болельщики «Юве», в Лечче случилось чудо. Влахович забил с первой попытки, а Ди Грегорио не пропустил после первого же удара. Душан стал автором третьего самого быстрого гола в истории Серии А — серб открыл счёт уже на 10-й секунде. Во втором тайме Влахович вонзил ещё один, чуть позже отметился ещё Калюлю, однако оба гола отменили.

Дониэлл Мален, как всегда, держит «Рому» на плаву. Нидерландец открыл счёт во встрече с «Пармой» на 22-й минуте (голевая у Дибалы, это его первое результативное действие в Серии А с января). А потом пошёл камбэк «Пармы» с голом на 87-й. Римляне всё ещё могут попасть в Лигу чемпионов, поэтому побежали спасаться. В добавленное время Ренш сравнял ударом с линии штрафной (90+4-я минута), а ещё через несколько минут защитник заработал пенальти — Мален попал в девятку (90+11-я) и принёс три очка Гасперини.

«Аталанта» кромсала команду Аллегри к 51-й минуте, ведя 3:0. Но после этого «Милан» пробудился и мог избежать поражения. Били много с дальней дистанции, однажды даже попали в перекладину, а гол Фюллькруга отменили из-за офсайда. В самой концовке хозяева дважды забили: Павлович замкнул подачу Риччи, а потом Нкунку реализовал пенальти. На последних секундах Габбиа едва не сравнял после навеса Нкунку, но мяч пролетел чуть правее створа.

Германия: борьба за ЛЧ, проводы Зюле и Брандта

Важный матч для «Боруссии». Во-первых, дортмундцы снова стали вторыми. Во-вторых, стадион прощался с Никласом Зюле и Юлианом Брандтом. Защитник завершает футбольную карьеру в 30 лет, а Брандт летом отправится в другой клуб. Несмотря на пропущенный в самом начале, «Боруссия» ответила тремя забитыми и вырвала победу. Дебютным голом отметился 18-летний итальянец Самуэле Инасио — из-за его перехода дортмундцы когда-то разругались с «Аталантой». Возможно, через пару лет форвард принесёт «Боруссии» десятки миллионов и уедет в топ-клуб. Проверенная схема.

А что там с борьбой за Лигу чемпионов? «Лейпциг» одолел худшую команду турнира и забронировал третье место. «Хоффенхайм» поборол «Вердер», который играл в меньшинстве с пятой минуты. А «Байер» встретился со «Штутгартом» в очном матче и пролетел. Леверкузенцы забили уже на первой минуте, однако потом соперник озверел и закатил три мяча. «Байер» откатился на шестую строчку, до четвёртого места – три очка, но в последнем туре придётся молиться на поражения «Штутгарта» и «Хоффе» одновременно. Звучит сомнительно.

«Вольфсбург» всё ещё пытается избежать прямого вылета во Вторую Бундеслигу. Попытались забрать очки у «Баварии», но результат удивил. Нет, «Вольфсбург» всё равно проиграл, однако мюнхенцы забили всего один мяч — Олисе сместился в центр и попал в угол. Подвёл Кейн: мог делать счёт чуть крупнее с 11 метров, но не попал в створ. Это его первый нереализованный пенальти в Бундеслиге.

Франция: Головин — мимо ЛЧ, минимальная победа «ПСЖ»

В Лиге 1 стартовал предпоследний тур, все матчи играли в одно время. С оговорками: у некоторых клубов есть встречи в запасе. «Лион» уступил «Тулузе» (1:2), «Ренн» одолел «Париж» (2:1), а Гринвуд ответил на критику в прессе победным голом в ворота «Гавра» (1:0).

У «Ланса» остались призрачные, но всё же шансы на первое место в Лиге 1. Поэтому продолжаем информировать об их выступлениях. На удивление обошлись без голевого пиршества — ограничились одним забитым. Мезиан Суареш появился на поле на 79-й, а через несколько секунд ворвался в штрафную и пробил в дальний угол. До парижского конкурента шесть очков, играть обеим командам ещё по две встречи. Необязательно быть гуру в математике, чтобы понять, что чудесного чемпионства «Ланса» нам всё же не видать.

«Монако» уже точно не посетит Лигу чемпионов в следующем сезоне. Матч вышел необычайно скучным, на двоих даже не пробили отметку в 1 xG. Единственный реальный гол состоялся после неудачного подката Закарии: Денис хотел спасти вратаря от удара из убойной позиции, а в итоге сам направил мяч в створ. Так что Головин, к сожалению, в главном еврокубке возьмёт паузу.

Энрике ожидаемо выпустил второй состав. Сафонов остался на скамейке (видимо, из-за проблем с икроножной мышцей), в старте вышли Марин, Дро Фернандес, Забарный и другие. На качество игры это не повлияло: «ПСЖ» так же доминировал и создавал уйму моментов, но реализовал свой шанс только Дуэ — вогнал мяч в сетку после мощного удара из-за пределов штрафной.

