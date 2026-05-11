«Ростов» победил в Самаре благодаря трём мячам в первом тайме. Он остаётся в лиге, как и «Оренбург».

Ещё 2 клуба сохранились в РПЛ после шоу с четырьмя голами! «Акрон» без Дзюбы пока в стыках

«Ростов» приехал в Самару на заключительный для себя гостевой матч в нынешнем сезоне Мир РПЛ. «Акрон» перед игрой оказался в зоне стыков. Гостям же достаточно было набрать одно очко, чтобы обезопасить себя от вылета из элитного дивизиона.

Никого не удивило, что «Акрон» вышел на матч без Артёма Дзюбы. Опытный форвард получил травму в прошлом туре — досрочно покинул поле во встрече с «Краснодаром» (0:1). На этой неделе главный тренер «Акрона» Заур Тедеев выразил сомнение, что Дзюба ещё сыграет в этом сезоне. Серьёзная потеря для команды на безумно важном отрезке чемпионата.

С «Ростовом» место центрального нападающего занял Жилсон Беншимол. Плюс в основе вышел 18-летний Арсений Дмитриев — такого в нынешнем сезоне РПЛ ещё не было. Да и в целом юный футболист не играл в чемпионате с 31 августа 2025 года. До встречи с донским клубом он провёл на поле в общей сложности всего 50 минут (речь о нынешнем сезоне РПЛ).

Джонатан Альба отправил в запас Роналдо, который принёс «Ростову» победу в прошлом туре. На скамейке оказался и Константин Кучаев. 23 августа — дата, когда донская команда в последний раз забивала больше двух мячей в РПЛ. Тогда встреча с «Локомотивом» в Москве превратилась с голевую перестрелку — 3:3. В Самаре «Ростов» забил трижды за тайм! В перерыве Кирилл Щетинин признался, что его самого шокировало такое развитие событий.

Кстати, началось всё именно с гола Щетинина. Кирилл сам заработал штрафной, а потом классно перекинул стенку. Да, пробил неидеально, поскольку Виталий Гудиев зацепил мяч пальцами. Однако вратарь не спас, а «Ростов» вышел вперёд. Второй гол Щетинина в этом чемпионате. Первый был ещё в 2025 году — тогда Кирилл принёс «Ростову» победу в Сочи (1:0).

В концовке первой половины соперники отличились трижды за восемь минут. Мохаммад Мохеби идеально пробил из-за пределов штрафной площади — мяч влетел в ворота рикошетом от штанги. Тот случай, когда к Гудиеву не может быть никаких вопросов. Великолепный удар! До этого иранец забивал дважды, оба раза — с пенальти. Дзюба помрачнел на трибунах, Тедеев — на скамейке.

А дальше пришло время курьёзных голов. Рустам Ятимов в красивом прыжке вытащил мяч из угла после удара головой Беншимола. Чуть раньше африканец пробил боковыми «ножницами», однако голкипер грамотно выбрал позицию. Но Ятимов неудачно сыграл на выходе на угловом, и мяч рикошетом от головы защитника Умара Сако влетел в ворота гостей. Максимально нелепый автогол!

Перед самым перерывом ошибся Гудиев. Виталий пошёл на выход, однако в итоге столкнулся с Маратом Бокоевым (защитник «Акрона») и Тимуром Сулеймановым (нападающий «Ростова»). Все трое рухнули на газон, а Виктор Мелёхин попал по пустому створу с пары метров. Пожалуй, самый лёгкий гол в карьере защитника.

Во втором тайме Щетинин схватился за заднюю поверхность бедра после ускорения на чужой половине поля. Кирилл отыграл ещё пару минут, после чего его заменили. Уходил с грустным выражением лица, так что нельзя исключать, что в этом сезоне больше не сыграет. Позже вышедший на замену Егор Голенко очень легко удрал от Бокоева, но не пробил Гудиева. Вратарь зацепил мяч, и тот вонзился в штангу.

Результат матча порадовал сразу два клуба РПЛ. Понятно, что «Ростов» сохранил место в лиге, ведь ему было достаточно не проиграть. С 10-го места команда теперь никуда не денется. А ещё из РПЛ точно не вылетит «Оренбург». Он опережает «Крылья» по дополнительным показателям, а «Акрон» — на два очка. В заключительном туре два клуба из Самарской области сыграют друг с другом, так что оба не опередят «Оренбург». Либо это сделает кто-то один, либо не сделает никто. «Акрону» в 30-м туре нужно обязательно побеждать, иначе его ждут стыки.