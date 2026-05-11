Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Акрон — Ростов — 1:3, обзор матча 29-го тура РПЛ, видео голов, Щетинин, Мохеби, Мелёхин, Сако, Ятимов, Гудиев, 11 мая 2026

Ещё 2 клуба сохранились в РПЛ после шоу с четырьмя голами! «Акрон» без Дзюбы пока в стыках
Кирилл Закатченко
«Акрон» — «Ростов» — 1:3, обзор матча
Комментарии
«Ростов» победил в Самаре благодаря трём мячам в первом тайме. Он остаётся в лиге, как и «Оренбург».

«Ростов» приехал в Самару на заключительный для себя гостевой матч в нынешнем сезоне Мир РПЛ. «Акрон» перед игрой оказался в зоне стыков. Гостям же достаточно было набрать одно очко, чтобы обезопасить себя от вылета из элитного дивизиона.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 21'     0:2 Мохеби – 39'     1:2 Сако – 42'     1:3 Мелёхин – 45+2'    

Никого не удивило, что «Акрон» вышел на матч без Артёма Дзюбы. Опытный форвард получил травму в прошлом туре — досрочно покинул поле во встрече с «Краснодаром» (0:1). На этой неделе главный тренер «Акрона» Заур Тедеев выразил сомнение, что Дзюба ещё сыграет в этом сезоне. Серьёзная потеря для команды на безумно важном отрезке чемпионата.

С «Ростовом» место центрального нападающего занял Жилсон Беншимол. Плюс в основе вышел 18-летний Арсений Дмитриев — такого в нынешнем сезоне РПЛ ещё не было. Да и в целом юный футболист не играл в чемпионате с 31 августа 2025 года. До встречи с донским клубом он провёл на поле в общей сложности всего 50 минут (речь о нынешнем сезоне РПЛ).

Кто уже точно вылетел из РПЛ:
Вылет «Сочи» был неизбежен. Клуб свернул не туда ещё до возвращения в РПЛ
Вылет «Сочи» был неизбежен. Клуб свернул не туда ещё до возвращения в РПЛ

Джонатан Альба отправил в запас Роналдо, который принёс «Ростову» победу в прошлом туре. На скамейке оказался и Константин Кучаев. 23 августа — дата, когда донская команда в последний раз забивала больше двух мячей в РПЛ. Тогда встреча с «Локомотивом» в Москве превратилась с голевую перестрелку — 3:3. В Самаре «Ростов» забил трижды за тайм! В перерыве Кирилл Щетинин признался, что его самого шокировало такое развитие событий.

Кстати, началось всё именно с гола Щетинина. Кирилл сам заработал штрафной, а потом классно перекинул стенку. Да, пробил неидеально, поскольку Виталий Гудиев зацепил мяч пальцами. Однако вратарь не спас, а «Ростов» вышел вперёд. Второй гол Щетинина в этом чемпионате. Первый был ещё в 2025 году — тогда Кирилл принёс «Ростову» победу в Сочи (1:0).

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В концовке первой половины соперники отличились трижды за восемь минут. Мохаммад Мохеби идеально пробил из-за пределов штрафной площади — мяч влетел в ворота рикошетом от штанги. Тот случай, когда к Гудиеву не может быть никаких вопросов. Великолепный удар! До этого иранец забивал дважды, оба раза — с пенальти. Дзюба помрачнел на трибунах, Тедеев — на скамейке.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А дальше пришло время курьёзных голов. Рустам Ятимов в красивом прыжке вытащил мяч из угла после удара головой Беншимола. Чуть раньше африканец пробил боковыми «ножницами», однако голкипер грамотно выбрал позицию. Но Ятимов неудачно сыграл на выходе на угловом, и мяч рикошетом от головы защитника Умара Сако влетел в ворота гостей. Максимально нелепый автогол!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Перед самым перерывом ошибся Гудиев. Виталий пошёл на выход, однако в итоге столкнулся с Маратом Бокоевым (защитник «Акрона») и Тимуром Сулеймановым (нападающий «Ростова»). Все трое рухнули на газон, а Виктор Мелёхин попал по пустому створу с пары метров. Пожалуй, самый лёгкий гол в карьере защитника.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Во втором тайме Щетинин схватился за заднюю поверхность бедра после ускорения на чужой половине поля. Кирилл отыграл ещё пару минут, после чего его заменили. Уходил с грустным выражением лица, так что нельзя исключать, что в этом сезоне больше не сыграет. Позже вышедший на замену Егор Голенко очень легко удрал от Бокоева, но не пробил Гудиева. Вратарь зацепил мяч, и тот вонзился в штангу.

Результат матча порадовал сразу два клуба РПЛ. Понятно, что «Ростов» сохранил место в лиге, ведь ему было достаточно не проиграть. С 10-го места команда теперь никуда не денется. А ещё из РПЛ точно не вылетит «Оренбург». Он опережает «Крылья» по дополнительным показателям, а «Акрон» — на два очка. В заключительном туре два клуба из Самарской области сыграют друг с другом, так что оба не опередят «Оренбург». Либо это сделает кто-то один, либо не сделает никто. «Акрону» в 30-м туре нужно обязательно побеждать, иначе его ждут стыки.

Расписание матчей РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android