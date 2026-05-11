Тороп ругался и толкался со своими, Фиров дебютировал с ассиста и победного гола! А «Пари НН» теперь точно вылетит из РПЛ?

Камбэк ЦСКА в Нижнем за минуту! Были ужасны до 89-й — дальше случилось необъяснимое

Для ЦСКА сезон закончился после поражения в финале нижней сетки Кубка России от «Спартака» (0:1). В Мир Российской Премьер-Лиге у команды уже не осталось шансов на бронзу. Поэтому единственная мотивация для москвичей – достойное завершение чемпионата. В 29-м туре ЦСКА приехал в гости к борющемуся за выживание «Пари НН». Нижегородцы вышли на «матч жизни»: победа позволяла команде Вадима Гаранина выпрыгнуть из зоны вылета и опередить «Динамо» из Махачкалы из-за дополнительных показателей.

Первые полчаса встречи остались за ЦСКА. Команда и. о. главного тренера Дмитрия Игдисамова создала больше моментов и не позволяла «Пари НН» угрожать своим воротам. Очень активен был Данил Круговой: после увольнения Фабио Челестини он вернулся на позицию левого вингера и снова стал опасен. Например, Данил дважды сделал отличные забросы на Тамерлана Мусаева, однако форвард в обоих случаях неудачно распорядился мячом.

Лучший же момент у ЦСКА за 45 минут создал Иван Обляков. В середине тайма он прочитал отскок к линии штрафной «Пари НН» и бахнул с полулёта по воротам. К несчастью для москвичей, мяч пролетел рядом со штангой.

«Пари НН» — ЦСКА Фото: РИА Новости

Ближе к концовке тайма команда Вадима Гаранина перехватила инициативу. Первый тревожный момент для гостей – удар от Ренальдо Сефаса «ножницами» в штангу. В эпизоде зафиксировали офсайд, это стало предвестником неприятностей для ЦСКА. Кстати, самого Сефаса заменили уже ещё до перерыва на Вячеслава Грулёва. Удивительная ситуация: весной 2026 года ямаец – один из лучших игроков «Пари НН». Дело ли там в травме или скорее в тактике – пока неизвестно.

На 35-й минуте случился странный эпизод. Владислав Тороп и Жоао Виктор поссорились между собой в штрафной ЦСКА. Бразилец жестами что-то показывал голкиперу, а тот подбежал к нему с претензиями. Виктор схватил за майку Торопа, но затем к инциденту подоспел судья Андрей Прокопов и разнял футболистов. Показательный эпизод в плане атмосферы внутри команды (чем-то напоминает «Реал»).

Хотя уже совсем скоро об этом моменте забыли все. Ведь на 44-й минуте «Пари НН» открыл счёт! Олакунле Олусегун обокрал Матвея Кисляка вблизи своей штрафной, затем покатил на Даниила Лесового. А тот протащил мяч (метров 30), сблизился с воротами Владислава Торопа, подработал под сильную левую ногу и пробил под штангу. 1:0! «Пари НН» после этого гола поднялся на 14-е место в онлайн-таблице.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва преимущество нижегородцев только росло. В паузу защитник «Пари НН» Юрий Коледин во флеш-интервью отметил, что если его команда садится в оборону при счёте 1:0, то обычно пропускает. Хозяева помнили об этом: вероятно, это и мотивировало их атаковать.

ЦСКА же без особой мотивации стал часто ошибаться. Причём «привозы» получались нелепыми, детскими. Так безвольно завершать чемпионат – непозволительно для футболистов топ-клуба. Правда, «Пари НН» всё никак не пользовался подарками от соперника. Главным неудачником стал вышедший на замену Грулёв. У Вячеслава были минимум два убойных момента, когда он плохо распорядился мячом.

«Пари НН» так и не смог удвоить преимущество. Хотя играли гораздо лучше! ЦСКА производил удручающее впечатление, никаких надежд. До 89-й минуты.

Гости перевернули игру буквально за две атаки. Сначала на 88-й минуте счёт сравнял Данила Козлов: он откликнулся на навес от Имрана Фирова и замкнул подачу. Дебютный гол в РПЛ за ЦСКА для экс-игрока «Краснодара».

А уже в следующей атаке гости вышли вперёд! Теперь уже сам Фиров воспользовался «пожаром» в чужой штрафной и вколотил мяч в створ. Безумие! «1+1» для 18-летнего полузащитника в первом матче в РПЛ.

Уже в добавленное время хозяева могли спасти хотя бы ничью, но Адриан Бальбоа промахнулся из убойной позиции. Мимолётная вспышка повлияла не только на итог встречи. «Пари НН» упустил шанс подняться на спасительное 14-е место. Нижегородцы остались в зоне вылета и на три очка отстают от махачкалинского «Динамо». Теперь «Пари НН» в 30-м туре нужно побеждать «Рубин» в Казани, а также ждать победу «Спартака» над командой Вадима Евсеева в Дагестане. ЦСКА же поднялся на промежуточное четвёртое место.