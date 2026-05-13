Легенда среди фанатов в России, о которой вы не знали. Эта женщина в футболе уже 53 года!

Вероника Куропаткина привезла классную историю с выезда на юг России. Это авторская колонка футболистки «Зенита» и сборной России.

Женский футбол в России часто сталкивается с примитивными мнениями и негативными комментариями в духе «женщина должна быть домохозяйкой, готовить борщ и растить детей». Даже в современном мире многие считают, что футбол – это не женский вид спорта. Хочется ещё раз развеять этот миф – например, через историю Веры Николаевны Домниковой 1955 года рождения.

В апреле у нас с «Зенитом» было турне по югу России: два выездных матча подряд – в Краснодаре и Ростове. Мы не возвращались в Санкт-Петербург после первой игры, а провели подготовку на базе футбольного клуба «Чайка». Это село Песчанокопское Ростовской области. Хорошее место, где есть все условия для футбола: два поля – натуральное и искусственное, отель с тренажёрным залом и вкусной едой. Помимо спортсменов, в отеле может остановиться любой желающий, он функционирует круглый год. Это на заметку всем любителям футбольного андерграунда.

В Песчанокопском мы узнали о легенде местных «ультрас» – 71-летней Вере Николаевне. В своём доме она собрала и открыла музей футбольного клуба «Чайка». Внутри – история команды начиная с 1997 года. Вера Николаевна – самая преданная и активная болельщица клуба, её знают все футболисты, тренеры, руководители и жители посёлка.

Она – главная фанатка «Чайки». Вера Николаевна не пропустила ни одного домашнего матча и постоянно посещает выездные. Именно она решает, кто из болельщиков поедет на выезд и будет поддерживать команду на фан-секторе, потому что: «Если ты активно не поддерживаешь команду, тебе не место на фанатской трибуне».

Вера Домникова с футболистками «Зенита» Фото: Вероника Куропаткина

Также Вера Николаевна поддерживает связь с футболистами «Чайки» – как с бывшими, так и с нынешними. Например, с полузащитником Василием Алейниковым, играющим сейчас за «СКА-Хабаровск». Футбольный мир тесен, и выяснилось, что Катя Пантюхина (футболистка ЖФК «Зенит») училась с ним в одном спортивном интернате в Перми. Мы написали ему и спросили, как он познакомился с Верой Николаевной и почему они до сих пор остаются на связи.

«Искренняя, яркая, душевная – такая она, тётя Вера. Всегда поддерживает родную команду, переживает именно за ребят, а не просто за победу. Я часто видел её на трибунах на матчах «Чайки». Мы познакомились спустя короткое время после моего перехода в клуб. У неё невероятная коллекция футболок и всяческих сувениров от игроков. Наверное, сотни экспонатов. Очень приятно, что в коллекции тёти Веры есть и моя футболка», – рассказывает Алейников.

Вера Домникова на фоне своей коллекции футболок Фото: Вероника Куропаткина

На фан-секторе Вера Николаевна – самая активная и ярая болельщица, а дома – гостеприимная, доброжелательная и душевная женщина. Мы с командой пришли к ней в гости, она угостила нас чаем с сушками и пряниками, рассказала много футбольных историй, а ещё показала свой усыпанный тюльпанами сад.

В её музее 39 футболок. По словам Веры Николаевны, туда попадают только избранные: «Все футболки в моём музее – ценные, случайных тут нет, место здесь ещё нужно заслужить». Среди других экспонатов – всё, что связано с «Чайкой»: мячи с автографами игроков, кружки, флаги, флажки, значки, блокноты, шарфы.

Домашний музей Веры Домниковой Фото: Вероника Куропаткина

Свой клуб она любит, в частности, за то, в честь кого он назван: Иван Платонович Чайка. «Ему мы обязаны всем, – говорит Вера Николаевна. – Именно он и создал футбол в Песчанокопском».

Лучший футболист, по мнению Веры Николаевны? Анатолий Бышовец. «Это навсегда, пока других таких не наблюдаю». Лучший в мире – Лука Модрич: «Великий футболист на все времена».

Самый памятный матч «Чайки» в жизни Веры Николаевны – встреча с «Динамо Ставрополь» сезона-2021/2022 в ФНЛ-2: «Игра проходила в Ростове под проливным дождём, наш стадион был на реконструкции. Победили 7:0».

После встречи Вера Николаевна пришла на наши тренировки, познакомилась со всеми девочками из команды и подписалась на наши страницы в соцсетях. Кажется, теперь у ЖФК «Зенит» плюс один очень крутой болельщик. А в музее Веры Николаевны появилось наше командное фото – почётно и приятно.

Легенда, правда?