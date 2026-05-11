Победу на классе знаете? «Спартак» показал

«Спартак» победил «Рубин» в 29-м туре Мир РПЛ и остаётся в борьбе за бронзу. Между красно-белыми и «Локо» по-прежнему два очка. Команда Хуана Карлоса Карседо прервала девятиматчевую беспроигрышную серию казанцев.

«Рубин» начал игру очень робко для команды, которая никому не уступала с февраля. «Спартак» прижал казанцев и забил быстрый гол первым же ударом по воротам Ставера. Помог красно-белым стандарт. Ключевое действие совершил Угальде, который, несмотря на невысокий рост, выиграл верховое единоборство у Мальдонадо и сделал скидку к линии вратарской на Ву. Центральный защитник успел подработать мяч и пробить вторым касанием.

Поведя в счёте уже на четвёртой минуте, команда Карседо уверенно контролировала игру. Когда «Спартак» владел мячом, опорники «Рубина» высоко поднимались для прессинга, а три центральных защитника приглядывали за Угальде – красно-белые получали пространство между линиями. И в некоторых эпизодах здорово воспользовались им. Барко свободно получал мяч, открытым оставался Денисов. На сей раз Карседо поставил именно россиянина на правый фланг обороны с обычным заданием подключаться вперёд через полуфланг, а Жедсон всего лишь во второй раз в сезоне РПЛ остался на скамейке запасных.

Ещё одной неприятностью для коллеги и соотечественника тренера хозяев Франка Артиги стала травма Арройо. Колумбийца заменил Кабутов, благодаря которому «Рубин» создал первый голевой момент и впервые пробил в середине тайма. Но Тесленко загубил шанс: замыкая дальнюю штангу, отправил мяч в руки стоявшему на линии Максименко. Больше до перерыва гостям похвастаться было нечем. До Даку мяч почти не доходил – звезда казанцев всего дважды встретился с ним в чужой штрафной.

А вот «Спартак» вполне наиграл на второй гол. В открытой игре хозяева разрывали оборону «Рубина» средними и длинными передачами, скоростными атаками в переходных фазах. Нанесли 10 ударов за 45 минут. Угальде забил из офсайда и испортил убойный момент неудачным ударом головой, а Маркиньос не реализовал чистый выход один на один. Классно отработал эпизод Ставер, выбивший в падении мяч из-под ног бразильца.

В дебюте второго тайма Ву геройствовал у тех же ворот, но уже как защитник. Автор гола «Спартака» накрыл удар Грипши, который выцарапал мяч у Умярова и организовал атаку «два в один». Албанец бил с нескольких метров – камерунец заблокировал. Вот только никто не понял одного: почему Грипши не покатил на стоявшего фактически перед пустыми воротами Ходжу? «Рубин» вообще был лучше на старте второго тайма. Вскоре после аута, который казанцы долго готовили (мяч даже протёрли полотенцем перед выбросом от Лобова), Безруков зарядил в перекладину!

«Спартак» пережил непростой отрезок, после чего снова стал ловить «Рубин» на контрвыпадах. А на исходе часа матча забил в позиционной атаке. Многоходовую комбинацию довело до ума трио Маркиньос – Угальде – Солари. Костариканец умно открылся на грани офсайда и прострелил на летевшего замыкать дальнюю штангу аргентинца. Впрочем, дойти мячу до Солари помогло касание Ставера.

Игра вернулась на рельсы, которые проложил Карседо. Можно сказать, сегодня «Спартак» победил на классе. После перерыва «Рубин» ни разу не пробил в створ до компенсированного времени, а при счёте 2:0 казанцы как будто и сами не верили в то, что смогут сотворить камбэк. Даже по владению сильно уступили. Только 34% времени на мяче – показатель из эпохи Рашида Рахимова. Тем удивительнее гол Юкича на 90+3-й минуте. В этой атаке Сиве сохранил улетавший за поле мяч, а Даку раскрутил голевую комбинацию. Хозяева рано выключились – лишили Максименко «сухаря».

Перед этим туром «Спартак» и «Рубин» делили третье место по набранным во второй части сезона очкам (по 19), то есть после назначений Карседо и Артиги. Теперь московский испанец обошёл казанского.