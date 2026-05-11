Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Динамо М — Краснодар — 2:1, обзор матча РПЛ, видео, голы: Диего Коста, Тюкавин, Сергеев, 11 мая 2026 года, чемпионат России

Крах «Краснодара» в концовке почти «золотого» матча! «Динамо» вытащили экс-звёзды «Зенита»
Анатолий Романов
Отчет «Динамо» Москва — «Краснодар» — 2:1
Боселли не реализовал выход один на один с центра поля! Чудовищная реализация чемпионов и геройство хозяев вывели «Зенит» на первое место.

«Динамо» отомстило «Краснодару» за поражение в Кубке России и отнятое золото сезона-2023/2024! В 29-м туре Мир РПЛ бело-голубые одержали волевую победу над лидером и тем самым помогли «Зениту». Теперь команде Сергея Семака достаточно сыграть вничью с «Ростовом», чтобы титул вернулся из Краснодара в Санкт-Петербург.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

Ролан Гусев и Мурад Мусаев после предыдущей кубковой встречи сделали по паре изменений в основе. У «Динамо» Маринкин и Нгамалё заняли места Фомина и Гладышева. У «Краснодара» вместо дисквалифицированного Гонсалеса и Боселли вышли Пальцев и Черников.

Чемпион начал по-чемпионски – создал голевой момент уже через три минуты после старта игры, когда Лунёв на угловом поймал воздух вместо мяча и «Краснодар» нанёс первый удар в матче. Прессинг «быков» превратился в большую проблему для команды Гусева. Москвичи с огромным трудом выходили из-под давления. Постоянно теряли мяч, проигрывали подборы. Только на исходе четверти часа хозяева сумели пробить по воротам гостей (Тюкавин издали и неопасно), а на 17-й минуте динамовцы впервые совершили касание в штрафной соперника (тот же Тюкавин).

Команда Гусева, в отличие от «Краснодара», предпочитала обороняться в среднем блоке, выстраиваясь 4-4-2. Но в середине первого тайма хозяева пару раз провалились в переходных фазах, и «быки» едва не забили. В одном случае у Сперцяна не сложилось с ударом, а в другом при выходе «два в один» лучший ассистент РПЛ не смог вырезать точную передачу на Кордобу – Маричаль выручил «Динамо».

Тем не менее ещё до перерыва Сперцян записал в свою статистику 16-й голевой пас в чемпионате, повторив, к слову, российские рекорды Дмитрия Лоськова, Халка и Максима Глушенкова. Опять сработало страшнейшее оружие «Краснодара» – стандарты! Очень хитро разыграла штрафной команда Мусаева. Сперцян подавал, когда несколько его партнёров застряли в офсайде, однако капитан знал, что делал: Диего Коста вылетел из глубины и нанёс неотразимый удар головой. Счёт после 45 минут встречи отражал картину игры.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Диего Коста — 1999

На первых минутах второй половины у «Краснодара» почти сработал ещё один нестандартный стандарт. Пока все ждали подачи, Сперцян покатил на Батчи, который свободно врывался в штрафную. Вингер чуть-чуть опоздал к мячу, и шанс был упущен. А «Динамо» в ответ забило! И кто сделал этот гол – два антигероя кубковой серии пенальти Касерес и Тюкавин. Защитник вырезал кросс из-под Кривцова, а форвард опередил Тормену и переправил мяч в сетку. Нельзя не отметить ещё предголевую передачу Бителло, раскрутившего атаку классным пасом из центра поля направо.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Константин Тюкавин

После этого Гусев удивил двойной заменой Бителло и Артура Гомеса на Миранчука и Бабаева. Более того, в середине тайма тренер «Динамо» отправил на скамейку и Тюкавина. Игра ненадолго успокоилась – перед взрывом. «Краснодар» продолжал создавать голевые моменты. Свежий Боселли запорол выход один на один (спас Лунёв), а Кривцов забил из бесспорного офсайда. Затем Кордоба, выдавший не лучший матч в день своего 33-летия, придумал чудесный черпачок на Ленини, но тот с семи-восьми метров зарядил прямо в Лунёва.

За 10 минут до конца и Мусаев придумал нетривиальную замену: снял с игры подсевшего Сперцяна и бросил в атаку результативного защитника Жубала. Пока бразилец искал себя на московском газоне, «Динамо» заработало стандарт у чужих ворот и умудрилось пропустить контрвыпад – Боселли убежал с центра поля. Но что творил в этот вечер Лунёв! Вратарь бело-голубых опять переиграл уругвайца, не реализовавшего чистый выход один на один. Промах зимнего новичка может стоить «быкам» золота. В компенсированное время раскрывшийся «Краснодар» пропустил от экс-зенитовца Сергеева, у которого, кстати, тоже день рождения – 31-й.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Иван Сергеев — футболист

Финал матча – сплошные эмоции. Когда судья Танашев завершил встречу, краснодарцы выглядели так, словно проиграли всё. Действующие чемпионы понимают: «Зенит» вряд ли упустит своё в 30-м туре в игре с немотивированным «Ростовом».

Таблица РПЛ. «Динамо» догнало «Рубин».
