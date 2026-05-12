«Лучше б «Краснодар» забивал своё, тогда винить было бы некого». Судейство в 29-м туре РПЛ

Время летит — в сезоне МИР РПЛ остался всего один тур! А пока мы увидели масштабную драму: тут и вылет «Сочи», и спасение «Оренбурга», и, конечно же, крах «Краснодара» в Москве. Не секрет, что с приближением развязки сезона судьям становится только сложнее. Как они справились с давлением и спорными моментами в этот раз?

Специально для «Чемпионата» судейство в 29-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.



Если арбитр работает на матче повышенной сложности, базовая оценка поднимается до 8,5.

«Оренбург» — «Крылья Советов» — 1:0

На 45+3-й минуте Сухой ошибочно показал жёлтую карточку Баньяцу. В этом моменте не было фола, игрок «Оренбурга» «нарисовал». И в той же атаке Сухой верно не назначил 11-метровый удар в ворота «Оренбурга» — это ненаказуемая рука.

На 59-й минуте правильно показал жёлтую Витюгову. Пограничный момент на предмет потенциальной красной карточки. Но это нормальный наступ, хоть и высоковато. Главное, что это решение арбитра в поле, а не VAR-вмешательство.

Оценка Сухого — 8,3.

«Зенит» — «Сочи» — 2:1

На 12-й минуте Шафеев правильно назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Но почему-то этот пенальти вызвал вопросы у людей. Весь момент в том, что Фёдоров поймал Глушенкова на бедро. А многие считают, что он просто поставил ногу параллельно и игрок «Зенита» упал сам. Это не так. Фёдоров попал в темп Глушенкову, было нарушение — это хорошо видно с нижней камеры. Нормальный 11-метровый. Шафеев находился в рекомендованной позиции и контролировал единоборство.

Оценка Шафеева — 8,4.

«Ахмат» — «Динамо» Махачкала — 1:1

На 34-й минуте Ндонг не успел к мячу и локтем попал по лицу сопернику, который уже сыграл в мяч. Иванов находился в открытой позиции и всё видел. Судя по картинке, он хотел зафиксировать фол — даже поднёс свисток ко рту. Говорить, что это игровое столкновение после игры в мяч, мы не можем. Потому что есть локоть и попадание. Это грубая игра и 100-процентный повод для вмешательства VAR в лице Левникова. Почему он этого делать не стал — вопрос. Надо слушать переговоры. А так судьи ошибочно не назначили 11-метровый в ворота «Ахмата».

На 47-й минуте Иванов не показал жёлтую Самородову за грубую игру, на 50-й — Садулаеву. Это очевидные карточки, а не высосанные из пальца. За такое надо наказывать, Иванов же, к сожалению, не стал.

Оценка Иванова — 7,7.

«Локомотив» — «Балтика» — 1:0

По удалению Андраде на 12-й минуте — для меня это нормальная жёлтая. Игрок «Балтики» находился близко к сопернику, не было скорости и прямой ноги, она была согнута. Да, произошёл контакт в икре сзади. Да, шипы. Но это носок, а не полностью стопа. Не было и продавливания, ноги на излом. Достаточно критериев, чтобы оставить жёлтую. Однако момент дискуссионный. VAR позвал Фролова к монитору, и тот сменил жёлтую карточку на красную.

На 63-й минуте Фролов ошибочно не назначил 11-метровый в ворота «Локомотива». При этом арбитр находился в хорошей позиции и должен был видеть нарушение — весь его взор был направлен именно на верховую борьбу и мяч. Игрок «Локомотива» выставил локоть и попал сопернику в скулу — у того голова ушла в сторону. Фролов назначил 11-метровый только после вмешательства VAR.

На 87-й минуте верно не назначил 11-метровый в ворота «Балтики». Рука в данном случае ненаказуемая.

Оценка Фролова — 7,9 (8,4).

«Акрон» — «Ростов» — 1:3

Единственный момент для обсуждения — гол «Ростова» на 45+3-й минуте. Могло показаться, что игрок атаки находился за линией офсайда. Но на стоп-кадре прекрасно видно, что это не так. Хорошая работа первого ассистента Болотенкова, который засчитал гол.

Оценка Шадыханова — 8,4.

«Пари НН» — ЦСКА — 1:2

Никаких вопросов к Прокопову — хорошая работа молодого и перспективного арбитра.

Оценка Прокопова — 8,4.

«Спартак» — «Рубин» — 2:1

Правильно судьи засчитали гол «Спартака» на пятой минуте. По линии площади ворот видно, что офсайда не было.

На 27-й минуте Маркиньос упал в штрафной «Рубина». В динамике с общей камеры было видно, что мяч уходил в сторону и игрок «Спартака» об него споткнулся. Какой-то контакт со Ставером был, но тот сыграл в мяч, и падение в больше степени связано с тем, что Маркиньос оступился. Позиция у Абросимова была неплохая. Думаю, принял участие и первый ассистент Лунёв. Это его зона ответственности, а арбитр он смелый и принимать решения может. Хорошая работа судейской бригады.

Оценка Абросимова — 8,4.

«Динамо» Москва — «Краснодар» — 2:1

К Танашеву вопросов нет. Только внутреннего характера, связанные с размещением на поле. Почему-то он сбился с ритма и свалился на осевую линию, кружил вокруг игроков. До середины второго тайма этого не наблюдалось — Танашев успевал за атаками, сопровождал. Однако потом что-то сломалось. Наверное, свою роль сыграло волнение. Но в целом — нормально, выдержал. Прогресс виден, если сравнивать с первыми матчами. Танашев стал увереннее, коммуницирует с футболистами, улыбается. Нормальная судейская работа на поле.

Кордоба после второго гола «Динамо» напрыгнул на ассистента из-за момента с Осипенко, который произошёл ещё раньше. Однако там и обсуждать нечего. Рука защитника «Динамо» была в опоре, мяч летел от своего игрока. Кордоба ещё минуту ходил и показывал на руку, за что и получил жёлтую. Конечно, у «Краснодара» теперь во всём будут виноваты судьи. Но лучше б они реализовывали свои моменты — тогда и винить было бы некого.

А Танашев отработал очень хорошо. Это матч повышенной сложности, базовая оценка — 8,5. Было нелегко, однако арбитр показал хороший уровень.

Оценка Танашева — 8,5.