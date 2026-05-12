Сборная 29-го тура РПЛ. Палач «Краснодара», спаситель «Оренбурга» и трио из «Спартака»

Теперь уже и 29-й тур МИР РПЛ стал частью истории. Подводим его итоги и составляем символическую сборную. В команду звёзд прошедшего сдвинувшегося уикенда вошли представители семи клубов – «Спартака», «Ростова», «Зенита», ЦСКА, «Оренбурга», московского и махачкалинского «Динамо». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. Лучший тренер – из «Оренбурга».

Вратарь: Андрей Лунёв («Динамо» Москва)

Московское «Динамо», кажется, решило судьбу чемпионской гонки – отняло золото у «Краснодара» и отдало его «Зениту». А благодарить за это в Санкт-Петербурге должны в первую очередь своего бывшего голкипера Лунёва. Андрей провёл выдающуюся встречу: совершил семь сейвов после 14 ударов по воротам, в том числе дважды спас «Динамо» при выходах Хуана Боселли один на один.

Защитник: Мохамед Аззи («Динамо» Махачкала)

Правый защитник махачкалинского «Динамо» поразил в матче с «Ахматом» в Грозном. Прежде всего на 38-й минуте игры, когда протащил мяч с центра поля и зарядил издали под перекладину – фантастический по исполнению гол! Да и в целом Мохамед был хорош: восемь выигранных единоборств из 14 (по данным Sofascore), пять успешных оборонительных действий (включая три отбора) и четыре обводки.

Защитник: Кристофер Ву («Спартак»)

Кристофер Ву Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» снова порадовал своих болельщиков и прервал девятиматчевую беспроигрышную серию «Рубина» в РПЛ. Победа состоялась во многом благодаря быстрому голу Ву, который преуспел на стандарте и решил эпизод парой касаний. Кроме того, из статистики Кристофера выделим семь успешных оборонительных действий (среди них – два отбора и два перехвата).

Защитник: Дмитрий Чистяков («Ростов»)

Центральные защитники «Ростова» провели запоминающийся матч с «Акроном» в Самаре: Умар Сако забил в свои ворота, а Виктор Мелёхин – в чужие. Однако последний при этом трижды упускал Жилсона Беншимола и позволял форварду соперника атаковать из голевых позиций. Чистяков же не только соорудил третий гол ростовчан, выиграв подбор, но и в целом действовал надёжнее: вышел победителем в 100% единоборств (10 из 10), а ещё совершил 10 успешных оборонительных действий.

Защитник: Роман Зобнин («Спартак»)

Левые защитники в этом туре РПЛ, прямо скажем, не феерили, а из всего круга кандидатов место в сборной больше остальных заслужил, на наш взгляд, Зобнин. Капитан «Спартака» выдал хороший матч с «Рубином» и внёс свой вклад в победу. На счету Романа 92% точных передач и два паса под удар, он совершил семь успешных оборонительных действий (в том числе четыре перехвата) и заработал на себе пару фолов.

Полузащитник: Максим Глушенков («Зенит»)

Максим Глушенков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

У российской звезды «Зенита» получился неоднозначный матч с «Сочи». С одной стороны, Глушенков допустил немало брака и не реализовал свои моменты. С другой — всё-таки наиграл на попадание в сборную тура: заработал пенальти, отдал пять передач под удар и классную голевую на Луиса Энрике. А кроме того, находил возможности атаковать ворота соперника (пять ударов за игру) и был по-настоящему близок к голу.

Полузащитник: Евгений Болотов («Оренбург»)

«Оренбург» победил «Крылья Советов» в важнейшем с точки зрения борьбы за выживание матче – спасибо Болотову! Центральный полузащитник уральцев забил единственный гол в этой игре, технично вонзив мяч низом под дальнюю штангу. В статистике Евгения также четыре выигранных единоборства из семи и четыре успешных оборонительных действия.

Полузащитник: Кирилл Щетинин («Ростов»)

Полузащитник «Ростова» всего за 40 минут матча с «Акроном» заработал 1+1 по системе «гол+пас». Сначала Щетинин забил очень красивый мяч со штрафного, технично перекинув стенку, а затем ассистировал Мохаммаду Мохеби. Есть чем гордиться Кириллу и помимо вклада в два гола: он выиграл 9 из 13 единоборств, совершил восемь успешных оборонительных действий (включая пять отборов) и две обводки.

Полузащитник: Имран Фиров (ЦСКА)

Имран Фиров Фото: РИА Новости

Когда ЦСКА был на грани катастрофы в Нижнем Новгороде, команду неожиданно вытащил 18-летний Фиров. Юный атакующий хавбек, выйдя на замену, отдал голевую передачу на Данилу Козлова на 89-й минуте и потом сам забил победный мяч на 90-й. Этого достаточно для попадания в сборную тура, хотя у Имрана ещё девять точных передач из 10 за полчаса на поле.

Нападающий: Манфред Угальде («Спартак»)

Угальде – лучший по количеству результативных действий в матче между «Спартаком» и «Рубином». Пусть сам Манфред и ушёл с поля без гола, он дважды ассистировал: с его передач забивали Кристофер Ву и Пабло Солари. Всего у костариканца три паса под удар по итогам игры, ещё он отметился парой ударов, двумя отборами и двумя заработанными на себе фолами и стал лучшим среди всех на поле по количеству единоборств (15, выигранных – семь).

Нападающий: Константин Тюкавин («Динамо» Москва)

Тюкавин – ещё один творец судьбоносной победы московского «Динамо» во встрече с «Краснодаром». Центрфорвард положил начало камбэку, забив первый гол команды Ролана Гусева после классной игры на опережение в чужой штрафной. В активе Тюкавина восемь выигранных единоборств из 13, три заработанных на себе фола и даже четыре успешных оборонительных действия.

Главный тренер: Ильдар Ахметзянов («Оренбург»)

В этом туре семь тренеров-победителей: Ильдар Ахметзянов («Оренбург»), Сергей Семак («Зенит»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Джонатан Альба («Ростов»), Дмитрий Игдисамов (ЦСКА), Хуан Карлос Карседо («Спартак») и Ролан Гусев («Динамо» Москва). В символическую сборную мы решили включить первого из них. «Оренбург» убрал конкурента в одном из ключевых матчей на финише сезона. Команда Ахметзянова убедительно переиграла «Крылья Советов» – могла забить и больше. Теперь вне зависимости от результатов последнего тура уральцы сохранят место в РПЛ на новый сезон.

Сборная 29-го тура РПЛ Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

Включения в символическую сборную 29-го тура РПЛ заслуживали и некоторых другие игроки. Героев в прошедших восьми матчах было больше чем 11 человек. Среди них – голкиперы Антон Митрюшкин («Локомотив») и Сергей Песьяков («Крылья Советов»), защитники Хуан Касерес («Динамо» Москва), Игорь Дивеев («Зенит»), Диего Коста («Краснодар») и Лукас Фассон («Локомотив»), полузащитники Пабло Солари («Спартак»), Ду Кейрос («Оренбург») и Даниил Лесовой («Пари НН») и нападающие Александр Руденко («Локомотив»), Мохаммад Мохеби («Ростов») и Иван Сергеев («Динамо» Москва). Ещё кто-то несправедливо забыт? Пишите в комментариях!