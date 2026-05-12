Главный футболист «Зенита» на ключевом отрезке сезона

Это статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей регулярной рубрике «1442». Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам в 14:42 мск.

Это картина, к которой мы привыкли в другом турнире: приходит весна, и Луис Энрике становится королём. В Лиге чемпионов так случается с «ПСЖ» и их тренером. Но этой весной и другой Луис Энрике, тот, что играет за «Зенит», стал главным действующим лицом. За полтора года до этого бразилец оформил всего на один мяч больше, чем за три последних матча РПЛ. На этом отрезке, в сложных встречах с «Ахматом», ЦСКА и «Сочи» его команда максимально приблизила себя к победе в турнире.

Здесь сошлись несколько факторов. Первый из них — близость чемпионата мира и травма Эстевао, который теперь пропустит турнир в Северной Америке. Кажется, как может быть связан легионер «Зенита» с футболистом лондонского «Челси»? Дело здесь в том, что они сходятся позициями, и травма Эстевао не просто приближает Луиса Энрике к заявке на чемпионат мира – она приближает его к стартовому составу сборной Бразилии. После осеннего матча с Чили бразильский сегмент в соцсети Х (ранее «Твиттер») сходил с ума: «Наконец-то мы увидели настоящего бразильского футболиста!» Мощь, техника, пластичность – мы знаем, что Энрике обладает этими качествами, но в обычных обстоятельствах в «Зените» они проявлялись постольку-поскольку. Как только замаячила возможность быть важным игроком для сборной, Энрике максимально расцвёл.

Вторая причина отличной весны бразильца (помимо трёх голов, был, к примеру, и прекрасный матч в Москве с «Динамо», где вся опасность создавалась через него) – сугубо тактическая. «Зенит» наконец начал использовать не просто его смещения под удар, как у традиционного вингера. Но и открыл, что тот может быть хорошим разыгрывающим. Энрике не только здорово подыгрывает в касание, как в ситуации с третьим голом в ворота «Динамо», но и имеет традиционное для бразильских фланговых игроков действие: плотная передача низом через всю ширину штрафной.

Нельзя сказать, что «Зенит» – единственный клуб, который долго пытался раскрыть пластичного длинноногого крайнего нападающего. Одним из конкурентов Энрике в сборной Бразилии будет Райан из «Борнмута»: его тоже брали в Англию, как типичного вингера, который будет убегать по флангу.

Однако оказалось, что Райан любит кажущееся нелогичным с точки зрения европейской позиционной логики действие: он принимает мяч справа, тащит его в середину, а затем резко отдаёт левой ногой через всю ширину на противоположный фланг. Для европейского тренера это кажется странным: зачем было зарабатывать преимущество на одном фланге, чтобы моментально загнать мяч на другой фланг? Для бразильца же логика такая: так соперник постоянно теряет компактность по ширине (для европейцев гораздо важнее компактность по глубине), и в какой-то момент нужного игрока не окажется на дальней штанге или на добивании после удара с дистанции.

Этой весной «Зенит» использует эти развороты и проникающие передачи после смещений Энрике в середину на регулярной основе. И здесь возник третий важный момент: наконец появилась хорошая химия между футболистами, которые казались конкурентами. Левоногие Луис Энрике и Максим Глушенков начали играть рядом, не передавливая лучшие качества друг друга. Бразилец любит уходить со стороны поля в центр и двигать мяч в другой фланг, россиянин — наоборот: уходит из центра к правому флангу. Связка возникла, они перестали считать друг друга (в случае с Глушенковым это кажется действительно важным) претендентами на одинаковые функции на поле.

Самое интересное здесь в том, что у «Зенита» возникла магистраль из левоногих игроков, чем похвастаться не может иная хорошая европейская команда — обычно игра сводится к тому, что её диктуют правши от левого фланга к середине. При развороте справа налево мяч доходит от Луиса Энрике до Дугласа Сантоса, которого близость к попаданию на чемпионат мира тоже подстегнула на прекрасную весну в России. При развороте слева направо мяч доходит от Дугласа Сантоса к Глушенкову. Доставки в штрафную идут от них.

Безусловно, «Зениту» в борьбе за титул повезло, что Карло Анчелотти обратил внимание на Энрике, а того подстегнула ситуация с Эстевао. Однако этот последний месяц в исполнении нападающего оставляет, как ни парадоксально, больше вопросов. Если мотивированный бразилец выглядит так, то почему мы видим это так редко в «Зените»? Если от бразильцев нужно ждать, когда они станут мотивированными по личным причинам, то стоит ли тогда делать на них ставку? Будет ли Энрике таким же мотивированным, когда чемпионат мира в Северной Америке закончится?

Всё это — вопросы, на которые клубу нужно будет дать ответы сразу после того, как будет отпраздновано столетие.