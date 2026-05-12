Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Первая лига, обзор матчей 33-го тура сезона-2025/2026, видео голов, турнирная таблица, результаты: Факел, Урал, Родина, Ротор, Уфа

С прямым выходом в РПЛ и стыками всё ясно, но две интриги ещё живы! Обзор тура Первой лиги
Александр Симбирский
Обзор 33-го тура Первой лиги
«Уфа» со скандалом прервала серию «Ротора». Теперь чемпион и последняя вылетевшая команда определятся в последнем туре!

Вот и всё. Почти! Стали известны имена двух команд, которые напрямую вышли в РПЛ по итогам сезона Лиги Pari – 2025/2026. Это «Родина» и «Факел». Причём московский клуб вырвался на первое место, воспользовавшись очередной осечкой конкурента. Так что нас ждёт борьба за титул на самом финише. Об этом и не только – в обзоре «Чемпионата».

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

«Факел» не справился с Хабаровском

Россия — Лига Pari . 33-й тур
08 мая 2026, пятница. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск

Из-за отмены матча с «Уфой» представители Дальнего Востока получили дополнительную неделю отдыха. Видимо, использовали это время с пользой. Тем более у команды сейчас небольшая перезагрузка – Алексей Поддубский уволен, на финальной дистанции СКА подхватил Михаил Семёнов.

Очевидно, «Факел» отдал все лишние силы на победу над «Енисеем» (2:0) – хозяева нанесли всего 10 ударов по чужим воротам (два – в створ). СКА сосредоточился на обороне – ровно 0 ударов в ответ. Самый опасный момент был у Никиты Моцпана на 60-й минуте – забрал мяч после подбора на угловом и пробил мимо створа.

Впрочем, «Факелу» для прямого выхода в Премьер-Лигу нужно было как минимум одно очко. Не самая зрелищная и продуктивная игра. Но вот такой у Воронежа получается финиш. В какой-то момент болельщики даже освистали свою команду. «Выхода «Факела» в РПЛ ждал весь город, – рассказал Олег Василенко в интервью в «Матч ТВ». – Знаете, для меня это большая честь. Да, у нас получилась скомканная весна. Но для меня важно было, чтобы мы вышли напрямую. Что более ценно – просто выйти в РПЛ или выйти с первого места? Первое место. Для меня это принципиально».

«Родина» вырвалась на первую строчку

Россия — Лига Pari . 33-й тур
08 мая 2026, пятница. 20:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Челябинск
Челябинск
1:0 Тимошенко – 25'     2:0 Гарибян – 88'    
Удаления: Гарибян – 90+4' / Кочиев – 90+4'

Вот у «Родины» с набором очков весной всё в полном порядке – 29 из 36 возможных. Команда Хуана Диаса оформила выход в РПЛ на «Арене Химки», уверенно обыграв «Челябинск». На 25-й минуте результативную ошибку допустил голкипер гостей Илья Тусеев – хотел перехватить заброс в штрафную, но убрал руки в последний момент. В итоге мяч попал в перекладину – первым на него успел Артём Максименко, который оформил голевую передачу на Ивана Тимошенко.

После перерыва у «Челябинска» был неплохой шанс – Алексей Бердников зарядил с линии штрафной, однако попал прямо в Сергея Волкова. В целом команда Романа Пилипчука так ничего и не предложила соперникам. Сработал стабильный рецепт: закрываешь Рамазана Гаджимурадова и Константина Кертанова – и потом смотришь, как «Челябинску» тяжело.

На 87-й минуте сольный номер исполнил вышедший на замену Артур Гарибян – первую половину сезона 19-летний форвард провёл в аренде в Костроме. Теперь забил первый гол за родной клуб. На эмоциях Гарибян спровоцировал потасовку в конце матча – получил красную карточку и покинул поле вместе с Хетагом Кочиевым, чей удушающий приём тоже не понравился арбитру.

На дорогу в РПЛ у «Родины» ушло 11 лет. «У меня радость за весь наш коллектив — за ребят, за жён, за детей, за весь персонал, за Ломакина, вот это ощущаю, – рассказал спортивный директор клуба Алексей Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата». – У меня была прямо такая уверенность большая, даже поймал себя на мысли: вчера вечером приехал к команде, в гостинице они были. Думаю, нужно ли что-то подкорректировать или нет… А потом просто их увидел и ощутил абсолютную уверенность, что победим».

«Черноморец» всё ещё в борьбе

Россия — Лига Pari . 33-й тур
08 мая 2026, пятница. 18:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 2
Черноморец
Новороссийск
0:1 Хубулов – 47'     0:2 Сутугин – 74'    

«Чайка» Дмитрия Комбарова уже утонула, однако продолжает играть в интересный и авантюрный футбол. Интересно, что встреча с «Черноморцем» прошла в Песчанокопском. Напоследок команда всё-таки вернулась в родное село после «временного жилья» в Подольске.

Зрители увидели неплохую игру – 32 удара на двоих (10 – в створ). «Черноморец» был острее – если бы не спасения Семёна Фадеева, то уже в первом тайме гости вышли бы вперёд. Прорвало сразу после перерыва – Александр Хубулов воспользовался передачей Кирилла Морозова. На 74-й минуте «Черноморец» укрепил преимущество – Иван Сутугин добил мяч в ворота после дальнего удара Кирилла Суслова.

В концовке встречи Станислав Библик почти вернул «Чайку» в игру – попал в перекладину. В итоге «Черноморец» удержал важнейшую победу. Однако её ценность очень быстро обнулилась.

Внезапная победа «Уфы»!

Россия — Лига Pari . 33-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Ортис – 71'    

Команда Омари Тетрадзе на прошлой неделе прогремела на всю страну. Из-за неявки на матч в Хабаровск КДК РФС присудил «Уфе» техническое поражение (0:3). Сейчас клуб занимается жалобами и апелляциями, но в режиме онлайн таблицу менять никто не будет. Поэтому «Уфе» приходится работать с тем, что есть.

Игра с «Ротором» превратилась в «матч жизни». Футболисты уже знали, что «Черноморец» вырвался на спасительную 16-ю строчку. Причём волгоградцы смотрелись лучше – создали несколько опасных моментов в первом тайме. Сергей Макаров и Саид Алиев угрожали воротам Александра Беленова, однако не реализовали свои шансы. Ответ «Уфы» подъехал на 39-й минуте: Дилан Ортис пробил точно в угол, но Никита Чагров спас свою команду.

После перерыва наступило время Беленова – потащил удары Ильи Родионова и Алиева. Вскоре Михаил Кайнов из «Ротора» попал в штангу. Казалось, что «Уфа» вот-вот треснет. В итоге Магомед Якуев промчался до чужих ворот и наткнулся на ногу Александра Трошечкина. Ортис не промахнулся с «точки». Хотя скандальный оттенок у этого пенальти всё-таки возник – из-за послематчевого высказывания Дмитрия Парфёнова.

Дмитрий Парфёнов
Дмитрий Парфёнов
главный тренер «Ротора»

«Пенальти — смешной. Я понимаю, что надо спасать команду, но мы тоже тренируемся каждый день. И у нас тоже есть люди, которые переживают. Поэтому — чуть-чуть уважения».

Хозяева отошли в оборону и удержали важнейшие три очка. Впереди – матч со «Спартаком» из Костромы на выезде. У «Черноморца» – «Урал» дома. Будет жара. Ну а «Ротор» постепенно готовится к стыковым матчам. Дмитрий Парфёнов всё-таки проиграл – этой весной волгоградцы шли без поражений.

«Сокол» продолжает набирать очки

Россия — Лига Pari . 33-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 1
Спартак Кс
Кострома
1:0 Чуриков – 29'     1:1 Калмыков – 33'    

Наконец-то нашлось объяснение позднему зажиганию «Сокола». Оказывается, в клубе не до конца распределён бюджет премиальных, поэтому футболисты рубятся за бонусы (и за свой престиж, конечно). Саратов, пу сути, уже во Второй лиге, но при этом уже три тура подряд идут без поражений.

На этот раз пострадал костромской «Спартак». На 29-й минуте хозяева вышли вперёд – отличился Иван Чуриков. Гости быстро организовали ответ. Амур Калмыков забил свой 15-й гол в сезоне. Причём во втором тайме «Сокол» был даже ближе к победе – на 65-й минуте Антон Мухин открылся в чужой штрафной, но так и не придумал, что делать с мячом. В итоге пробил в соперника.

«Спартак» делал хаотичные замены, которые так и не принесли результат. Странная весна от Костромы – растеряли кучу очков и расстались с Евгением Таранухиным. Нужен перерыв.

«Нефтехимик» зарубился с «Волгой»

Россия — Лига Pari . 33-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 2
Волга Ул
Ульяновск
0:1 Каменщиков – 19'     1:1 Платонов – 30'     2:1 Шильцов – 32'     2:2 Яковлев – 65'    

Команды просто сыграли в футбол без какого-либо турнирного давления. «Нефтехимик» готовится к новой жизни без Кирилла Новикова, который уйдёт после завершения сезона. «Волга» осталась в Первой лиге.

На 19-й минуте гости вышли вперёд – Дмитрий Каменщиков успел на добивание после удара Олег Красильниченко. «Нефтехимик» сразу же придумал ответ. После розыгрыша углового забил человек с самым философским сочетанием имени и фамилии в Первой лиге – Платон Платонов. Буквально через пару минут Константин Шильцов вывел «Нефтехимик» вперёд.

Во втором тайме сыграла замена Михаила Белова – тренер «Волги» выпустил Владислава Яковлева, который забил через минуту после выхода на поле (Андрей Костин разорвал оборону «Нефтехимика» и выдал передачу на дальнюю штангу). Был у гостей и ещё один шанс, но Каменщиков не переиграл Андрея Голубева. Бодрая перестрелка в самом результативном матче тура.

«Енисей» справился с «Арсеналом»

Россия — Лига Pari . 33-й тур
11 мая 2026, понедельник. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 0
Арсенал Т
Тула
1:0 Хашкулов – 28'    

В прошлом туре «Енисей» мог всё перевернуть в гонке за РПЛ (хотя «Урал» в итоге отвалился и без помощи Красноярска), однако потерпел поражение от «Факела» (0:2). После небольшой паузы Сергей Ташуев снова вернулся к победам.

На 28-й минуте Астемир Хашкулов заработал пенальти, сам же подошёл к «точке» и отправил мяч в сетку. Причём по этому решению арбитра Веры Опейкиной есть вопросы (фол был вне штрафной) – защитник «Арсенала» Даниил Пенчиков на флеш-интервью в перерыве даже обвинил «третьи силы» во влиянии на результаты тульской команды.

Во втором тайме «Арсенал» прибавил после серии перестановок. Много шансов было у Максима Максимова. Казалось, что будет финальный штурм ворот «Енисея», но его никто так и не увидел. После игры Дмитрий Гунько ударился в философию: «Я очень люблю употреблять слово «вера» в мотивации наших футболистов. Я считаю, что вера в партнёра, вера в игру, вера в идею в конечном итоге решает очень многое. И сегодня именно вера решила исход матча».

«Енисей» догнал «КАМАЗ», «Арсенал» наблюдает за конкурентами с уютной 12-й строчки.

«Урал» остановил «КАМАЗ»

Россия — Лига Pari . 33-й тур
11 мая 2026, понедельник. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Ишков – 4'     2:0 Кордейро – 24'    

Между прочим, челнинцы в случае победы могли бы вплотную приблизиться к «Ротору». Понятно, что лицензии РФС-1 нет, но разве Волгограду нужен статус пятой команды «Лучшей лиги мира»? Так что Василий Березуцкий даже немного помог «Ротору».

«Урал» провёл классный первый тайм. Сначала Илья Ишков эффектно пробил с 18 метров. Затем многострадальный (часто лечил травмы весной) Лео Кордейро увеличил разницу в счёте. Собственно, бразилец в очередной раз подтвердил своё колоссальное влияние на игру «Урала». Под конец тайма «КАМАЗ» проснулся и разбудил Александра Селихова – бывший вратарь «Спартака» потащил удар Мухаммада Султонова.

Во втором тайме «Урал» сбавил обороты, однако «КАМАЗ» так и не воспользовался расслабленным состоянием хозяев. Хотя моменты были. Команда из Екатеринбурга взяла реванш. Если помните, во встрече первого круга «КАМАЗ» уничтожил «Урал» (5:1). Но это было ещё при Ильдаре Ахметзянове. И при Мирославе Ромащенко.

Теперь «Урал» идёт в стыки с третьего места, «Ротор» – с четвёртого.

«Шинник» идёт без поражений уже 11 туров подряд

Россия — Лига Pari . 33-й тур
11 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Порохов – 45+1'     1:1 Цыпченко – 90'    

С Артёмом Булойчиком не справился даже Олег Кононов. Первый тайм по уровню накала мало чем отличался от типичного матча лондонского «Арсенала». Ситуация взорвалась только на 45-й минуте, когда Илья Порохов замкнул передачу Артура Галояна. 24-летний нападающий в последнее время делает сильную заявку на новый контракт с «Шинником» – в четырёх матчах оформил 3+1 по «гол+пас».

После перерыва игроки «Торпедо» пошли вперёд. На 67-й минуте Даниил Уткин проверил Тимофея Митрова ударом издали. Вскоре Кононов выпустил Дмитрия Цыпченко вместо Алексея Каштанова. Чуть раньше на поле вышел Николай Ищенко. В итоге пара свежих футболистов организовала ответный гол. На 89-й минуте «Торпедо» Ищенко сохранил мяч в поле, отдал передачу на Глеба Шевченко, который оформил пас на Цыпченко. Обидные 1:1 для «Шинника» – в случае успеха команда Булойчика могла бы сравняться со «Спартаком», «КАМАЗом» и «Енисеем».

Таблица Первой лиги. «Факел» и «Родина» в РПЛ, «Черноморец» на грани вылета
