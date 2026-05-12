Лунёв и ещё 10 главных героев тура 29-го тура РПЛ. Кто был лучшим?

Предпоследний тур в МИР РПЛ позади. По его итогам сменился лидер и появилась ясность с первым клубом, который отправится в Лигу Pari. 17 мая оставшиеся восемь матчей чемпионата пройдут в одно время. А пока можно определить лучшего футболиста прошедшего тура.
Андрей Лунёв («Динамо» Москва)
Бывший вратарь «Зенита» помог команде из Санкт-Петербурга. «Динамо» остановило «Краснодар» (2:1), а голкипер ярко показал себя после перерыва. Чемпион нанёс шесть ударов из пределов штрафной площади, однако Лунёв пропустил всего один раз. Особенно запомнилось, как Андрей нейтрализовал удар Кевина Ленина в упор и спас после выхода Хуана Боселли один на один ближе к финальному свистку. Хотя сам Андрей потом скромно сказал, что ему повезло. Два ключевых сейва, а ведь были и другие спасения!
Лучшим был другой игрок
Хватает и других вариантов. К примеру, Александр Ерохин принёс победу «Зениту», а Иван Сергеев — московскому «Динамо». Галымжан Кенжебек здорово вышел на замену и помог «Ахмату» набрать одно очко в кавказском дерби. А ещё в числе возможных претендентов — Александр Руденко из «Локомотива», Пабло Солари из «Спартака», Даниил Лесовой из «Пари НН», Мохаммад Мохеби из «Ростова» Возможно, мы ещё кого-то забыли. Свои варианты пишите в комментариях.
Имран Фиров (ЦСКА)
ЦСКА не показал ничего выдающегося в Нижнем Новгороде вплоть до 89-й минуты. А потом за дело взялся вышедший на замену 18-летний Фиров. Имран дебютировал в РПЛ — и как! Сначала отдал удобный пас на Данилу Козлова, которому нужно было просто не попасть во вратаря. А спустя минуту сам Фиров оказался на ударной позиции и вонзил мяч под перекладину. Вау! Имран отдал 10 точных передач из 12 и выиграл восемь единоборств из 11. Прекрасный выход на замену!
Кристофер Ву («Спартак»)
Защитник «Спартака» преуспел на обеих половинах поля. Ву открыл счёт во встрече с «Рубином», но и не забывал о своих прямых обязанностях. Он выиграл девять единоборств из 12. Особенно хорош Кристофер был в нейтрализации грозного Мирлинда Даку. Шесть выигранных единоборств из семи — эта рубка явно осталась за защитником «Спартака». Ву отдал 90% точных передач, совершил два отбора и шесть перехватов. Теперь у Кристофера два гола в нынешнем сезоне РПЛ.
Константин Тюкавин («Динамо» Москва)
Именно с гола нападающего начался камбэк московской команды во встрече с «Краснодаром». В начале второй половины Тюкавин опередил Витора Тормену и попал в ближний угол ворот Станислава Агкацева. Константин нанёс три удара (два — в створ), заработал три фола, отдал 11 точных передач из 13, выиграл четыре верховых единоборства из девяти, совершил два отбора и два перехвата. Тюкавин сейчас делит первое место в «Динамо» по голам в нынешнем сезоне РПЛ (девять). При этом семь мячей Константин забил на домашнем стадионе.
Манфред Угальде («Спартак»)
Нападающий отметился результативными действиями во втором туре РПЛ подряд. В прошлом туре Угальде забил во встрече с «Крыльями Советов» (1:2), а теперь отдал два голевых паса в матче с «Рубином» (2:1). Во втором случае Пабло Солари оставалось просто не промахнуться с пары метров по пустому створу. Два удара (один — в створ), два заработанных фола, 23 точные передачи из 29, три отбора — статистика Манфреда в 29-м туре РПЛ. Это был первый матч игрока сборной Коста-Рики с двумя результативными действиями в 2026 году.
Максим Глушенков («Зенит»)
29-й тур оказался счастливым для команды из Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака перевернула игру с «Сочи» — превратила 0:1 в 2:1. А на следующий день «Зенит» получил прекрасный подарок от «Краснодара» и вернулся на первое место. Во встрече с «Сочи» Глушенков нанёс четыре удара (один — в створ), заработал три фола (больше всех в составе «Зенита»), в том числе – на пенальти. Плюс 31 точная передачу в финальную треть поля (лучший результат в команде) и три перехвата. А ещё Максим отдал голевой пас на Луиса Энрике, который сравнял счёт.
Антон Митрюшкин («Локомотив»)
«Локомотив» стал ещё на шаг ближе к бронзовым медалям. Команда Михаила Галактионова одолела «Балтику» (1:0), но всё могло быть гораздо хуже. Митрюшкин отразил три удара соперника и оформил «сухарь». Главный хайлайт — сейв голкипера после того, как Илья Петров бил с 11-метровой отметки. Благодаря победе «Локомотив» приблизился к третьему месту по итогам сезона. Перед последним туром команда опережает «Спартак» на два очка. А сам Митрюшкин оформил седьмой «сухой» матч в турнире.
Кирилл Щетинин («Ростов»)
«Ростов» до матча с «Акроном» (3:1) ни разу не забивал в 2026 году больше двух мячей за матч. А тут команду Джонатана Альбы прорвало — три гола за первый тайм. Щетинин сам заработал штрафной, после чего перекинул мяч через стенку и попал в угол. Чуть позже Кирилл отметился голевым пасом. Его это первая игра в сезоне с двумя результативными действиями. Щетинин нанёс два удара, заработал один фол, выиграл 10 единоборств из 15, совершил три отбора и семь перехватов.
Сергей Песьяков («Крылья Советов»)
Да, «Крылья Советов» проиграли в Оренбурге (0:1). Но Песьяков сделал всё, чтобы самарская команда не пропустила гораздо больше. В двух эпизодах во второй половине Песьяков дважды остановил мяч на линии ворот. Ренат Голыбин и Ду Кейрос уже наверняка видели мяч в сетке, однако у Сергея было своё мнение на этот счёт. Песьяков отдал 41 точную передачу из 45. При этом голкипер обошёлся без ошибок в средних и коротких пасах — 33 из 33. Это уже далеко не первый матч в сезоне, когда Сергей был в порядке.
Евгений Болотов («Оренбург»)
Болотов — автор важнейшего гола в матче с «Крыльями Советов» (1:0). Во-первых, Евгений принёс победу в игре с прямым конкурентом. Во-вторых, команда покинула зону стыков. А на следующий день стало известно, что «Оренбург» и вовсе сохранил место в РПЛ. Весной Болотов забил два мяча в РПЛ, оба принесли команде в общей сложности шесть очков. Болотов заработал на себе один фол, отдал 10 точных передач из 11, выиграл шесть единоборств из девяти, совершил три отбора и шесть перехватов.
Мохамед Аззи («Динамо» Махачкала)
Гол Аззи претендует на звание самого красивого в туре. Фланговый защитник махачкалинского клуба совершил классный проход, после чего вонзил мяч в ближнюю девятку. У вратаря «Ахмата» не было никаких шансов! А главное, что этот мяч позволил команде из Дагестана набрать важное очко в Грозном. Аззи отдал 21 точную передачу из 26, совершил четыре отбора и два перехвата. Осталось понять, сохранит ли его команда место в РПЛ на будущий сезон.