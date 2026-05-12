Драма Боселли в «Краснодаре» — не только в промахе с «Динамо». Весна пошла не так сразу

На 84-й минуте динамовцы неудачно разыграли угловой, мяч вылетел с половины поля «Краснодара» и направился в сторону ворот Андрея Лунёва. Боселли на рывке опередил Касереса, успел даже оглянуться назад и вывалился один на один с голкипером. У него было время оценить обстановку и принять любое решение: перекинуть, ударить в угол или даже обыграть вратаря. Однако вместо этого он поступил странно – просто ударил в Лунёва. В этот момент нужно было видеть лицо Мусаева. Он хорошо понимал: если бы счёт в тот момент стал 2:1, то его команда уже не отдала бы победу. Но счёт остался равным, а в концовке динамовцы вырвали победу.

Это был не единственный момент Боселли. Он вообще мог забить чуть ли не первым касанием после выхода на поле. На 65-й минуте уругваец выиграл борьбу у Скопинцева и тоже вылетел на Лунёва. Однако не принял конкретного решения. Этого мгновения хватило голкиперу, чтобы выскочить из ворот и выбить мяч у игрока. Статистика насчитала у Боселли два голевых момента за 30 минут на поле. Это больше, чем в любом другом матче весны. Ещё один удар, одна успешная обводка и столько же точных передач. Совсем не выдающиеся цифры для игрока атаки, который в критический момент для команды как раз должен делать разницу. Но такие цифры – не сюрприз, а скорее закономерность. После нескольких месяцев можно признать: Боселли и «Краснодар» пока не нашли синергию. И не факт, что это в принципе случится.

Кстати, фан-факт: цифра 1 – чуть ли не любимая для Боселли в краснодарском периоде карьеры. Например, он ни разу не бил по воротам дважды за матч. Либо один, либо 0.

Хотя в феврале история казалась очень крутой. Клуб, по сути, за бесценок (€ 650 тыс., по данным Transfermarkt) взял ведущего игрока «Пари НН», который концептуально вписывался в футбол команды. Скорость, техника, нестандартные решения, адаптация к лиге – что могло пойти не так? Но не так пошло всё сразу. В «Пари НН» он был лидером и основным игроком. Здесь с первых же встреч Хуану дали понять, что его статус другой – игрок ротации.

За всю весеннюю часть у него всего один выход в стартовом составе в Мир РПЛ – на «Балтику». Тогда же он забил единственный гол. Ещё добавил к этому две передачи, но в других встречах. Некоторые считали, что после травмы Виктора Са, которую игрок получил в конце марта, Боселли станет играть больше. Однако этого не случилось. Он по-прежнему выходил на замену в каждой встрече РПЛ, в то время как Мусаев придумывал разные конструкции в атаке без него, в том числе используя на фланге Кривцова. Хотя это и совсем не его позиция.

Боселли наблюдал за экспериментами со стороны. А Мусаев ещё в апреле объяснил небольшое количество игрового времени просто – отсутствием адаптации к требованиям штаба.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «Хуану Боселли нужно время на адаптацию. Он показывает большое желание, мотивацию и работает на все 100%. Он поздно приехал на сборы. Нужно понять требования. Мало кто из футболистов зашёл и сразу стал основным. Думаю, он движется в правильном направлении. В ближайшее время у него будут хорошие шансы, чтобы проявить себя».

«Хорошие шансы» – тот самый выход на поле в матче с «Балтикой» в стартовом составе. Но, учитывая замену на 62-й минуте, вряд ли Мусаев полноценно остался удовлетворён его действиями. Ещё один минус – позиция. Боселли – универсал, но это в данном случае не даёт ему преимуществ. Мусаев бросает его то на левый, то на правый фланг. Причём роли постоянно чередуются. Тренер так и не выбрал конкретную позицию для игрока. Поэтому сам Боселли вряд ли понимает, с кем он непосредственно конкурирует. Возможно, с самим собой.

А перформанс в матче с «Динамо» явно не добавил бонусов в его личную копилку. Возможно, именно его конкретное действие в итоге лишит «Краснодар» титула. Хотя некоторые точно вспомнят ещё и удар Ленини в Лунёва. Так уж получилось, что Боселли не только может похоронить шансы на второе чемпионство, но и ненамеренно навредил «Пари НН». Ведь если бы он остался до лета, то шансы на спасение у них явно были бы выше.