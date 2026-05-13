Цифры, которые меняют футбол. Большое исследование «Чемпа» о GPS-трекерах

Как помогают делать замены? Как Неймара спасли от травмы? Как мешают проблемы с GPS? Всё о технологии, без которой сложно представить игру.

GPS-трекеры в футболе – тема, о которой мало информации в открытом доступе на русском языке. «Чемпионат» решил рассказать подробнее об этой технологии, которая используется повсеместно, но при этом о ней почти не говорят публично. Мы пообщались более чем с 10 экспертами в этой области – в том числе с ведущими тренерами и аналитиками. Кто-то говорил на условиях анонимности, кто-то – согласился рассказать публично. Всю собранную информацию мы постарались изложить простым и понятным языком.

Для чего вообще нужны GPS-трекеры?

Дриблинг и удар в девятку – это то, на что обращают внимание болельщики. Они влюбляются в футбол во многом благодаря яркой игре. Однако если послушать тренеров, то они обращают больше внимания на другие вещи. Например, на интенсивность. Это можно проследить в том числе по тренерам сборной России.

Валерий Карпин приходит на подкасты и везде повторяет, что в РПЛ низкая скорость передвижения футболистов и что в Серии А и Ла Лиге футболист пробегает 400 метров на спринте и 1500 метров высокой интенсивности, а у нас – ощутимо меньше. После ЧМ-2018 в редакцию «Чемпионата» приходил Мирослав Ромащенко, который на тот момент работал в сборной России и говорил: «Обратите внимание на количество спринтов». А затем на графиках показывал объём передвижений футболистов.

Анализ передвижений футболистов по данным GPS

Если копнуть ещё чуть дальше по времени, то можно вспомнить Леонида Слуцкого. Он после провального Евро-2016 обозначал целый ряд проблем и в том числе говорил о нагрузках. По его словам, не все футболисты смогли работать на высоком уровне интенсивности, поэтому группа игроков выпадала.

Скорость уже стала болевой точкой нашего футбола. И тут возникает вопрос: как работать с этой проблемой?

Прежде всего важно опираться на конкретные показатели. Тренер способен на глаз определить, кто из игроков добегает, а кто выключается. Однако это лишь общие впечатления, которые могут оказаться обманчивыми из-за небольшой выборки. Уследить за всеми рывками в рамках одного матча невозможно. А если брать тренировки и игры за весь сезон в исполнении 20 футболистов, то получается огромный массив данных. Именно поэтому на футболистов вешают датчики. Речь о GPS-трекерах. Вы могли видеть небольшие чёрные жилеты на футболистах, которые плотно прилегают к телу.

С помощью них крепится датчик размером со спичечный коробок. Он находится на спине между лопаток и фиксирует активность футболистов – до 800 параметров. Основные данные, которые используют тренеры:

количество спринтов;

метры на спринтах;

количество ускорений;

метры на ускорениях;

максимальная скорость;

пульс.

Эта статистика даёт понять, насколько футболист готов к игре. Чтобы он чувствовал себя легко во время матча, ему необходимо демонстрировать такой же или даже больший объём работы во время занятий. Правда, тут важно понять, что именно считается спринтом. Об этом рассказал руководитель научно-аналитического департамента «Спартака» Максим Кронфельд.

– Спринтом принято называть скорость выше 25 км/ч – то есть 7 м/с. Хотя это не совсем верно. Вообще, спринт – это когда спортсмен бежит на околомаксимальной для себя скорости. Считается, что это от 85% лучшей скорости спортсмена. Можем взять для сравнения двух игроков «Краснодара» Черникова и Олусегуна, которому принадлежит рекорд РПЛ по скорости. У одного максимальная скорость в районе 8,5-8,8 м/с, а у другого – около 11 м/с, что близко к уровню Мбаппе. По методологии, в которую верят наши опытные тренеры, для всех будет считаться спринтом скорость, превышающая 7 м/с. Хотя очевидно, что для одного это почти максимальное усилие и он выкладывается на полную, а другой может показывать эти цифры чуть ли не с сигаретой в зубах.

– Какие отчёты приходили тренерам в таких случаях?

– Иногда мы высчитывали нагрузку в процентах от индивидуального максимума игрока, но главному тренеру приходилось указывать спринты из расчёта 7 м/с. Он говорил, что ему так привычнее. Аргумент: в наше время было так. Хотя мы проводили эксперимент – брали архивные матчи 30-летней давности и считали интенсивность. Она получалась минимум в два раз меньше, хотя погрешность там тоже есть . Понимаю желание ветеранов говорить, что раньше было лучше, но это не так в плане скоростей. Об этом говорят в том числе на крупных конференциях в Барселоне и Бостоне. Футбол стал быстрее, пауз меньше, однако на глаз это не всегда можно определить».

Отдельно – про вратарские трекеры. Они иначе сконфигурированы и дают информацию по прыжкам. Дистанция пролёта после толчка фиксируется по нескольким категориям – свыше 20, 35 или 50 см. А ещё замеряется, на какой высоте был прыжок. Это позволяет дозировать нагрузки, как и в случае с полевыми игроками. Однако насчёт пользы именно вратарских датчиков существует больше скепсиса.

Виталий Кафанов тренер вратарей сборной России «Я датчиками никогда не пользовался, работаю только визуально. Насколько знаю, мало кто пробовал из тренеров вратарей. А те, кто работал с трекерами, говорили, что они не дают объективной оценки. Допустим, есть информация, на сколько сантиметров вратарь оттолкнулся, а там, возможно, и не стоило прыгать. У вратарей главное – оценка ситуации и правильное решение. Датчики здесь точно не помогут. Они не позволяют понять, насколько верно человек думает. Да, есть физические показатели, но они не на 100% объективны. Визуально всё иначе, поэтому голкиперам эти трекеры даже не дают надевать. Я ими точно не буду пользоваться, пока их не усовершенствуют. Хотя как их улучшить – не представляю. Ведь есть прыжки для стопы, а есть – для бедра. Датчики этого не показывают, а различия большие – две разные группы прыжковых мышц. Делаешь упражнение для бедра, а по датчикам это непонятно. А вот для полевых игроков – другое дело. Там трекеры точно имеют смысл».

История появления GPS-трекеров в футболе

Датчики активно используют в спорте последние 10-15 лет. Хотя первые шаги в этой области были сделаны ещё около 20 лет назад. Причём значительный вклад внесли австралийские учёные, которые задались вопросом, как отслеживать механические нагрузки спортсменов. Изначально этим занималась местная компания GPSports, а затем их дочерняя компания Catapult, основанная в 2007 году. Эта фирма оперативно захватила рынок и долгие годы фактически была монополистом. Да и сейчас остаётся лидером рынка. Хотя со временем появились и другие поставщики. В том числе StatSports, который создали сотрудники, ушедшие из Catapult.

Физиотерапевт Гильерме Пассос рассказывал, что GPS-трекеры появились при нём в сборной Бразилии в 2015 году, и травмы мягких тканей сразу стали редкостью. Во время Олимпиады в 2016-м на основании данных с датчиков тренерскому штабу пришлось поговорить с Неймаром из-за исключительного количества интенсивных спринтов. Футболиста попросили сбавить, чтобы не получить травму. По словам физиотерапевта, без этого капитан национальной команды с большой вероятностью получил бы повреждение и не забил бы победный гол в финале Олимпиады.

Изначально данные собирали только во время тренировок, однако в 2015 году ФИФА разрешила использовать GPS-трекеры во время матчей. Сначала – на чемпионате мира среди юношей до 20 лет в Новой Зеландии и на чемпионате мира среди девушек в Канаде. На клубном уровне также стало возможно использование датчиков во время игр. Правда, для этого требовалось разрешение от футбольной федерации страны. В РПЛ сообщили «Чемпионату», что не регламентируют использование датчиков во время матчей – клубы могут использовать GPS-трекеры на своё усмотрение. Представители команд, с которыми мы общались, подтвердили, что у них нет препятствий для использования датчиков во время матчей. Хотя в Европе были случаи, когда возникали накладки.

Так, например, в сентябре 2015 года на семь минут задержали встречу «Уиком» – «Плимут» (четвёртая по силе лига Англии), потому что у хозяев секретарь экстренно убежал в офис распечатывать разрешение от FA на ношение датчиков во время игры. На тот момент технология всё ещё считалась относительно новой, но уже 19 из 24 клубов четвёртой лиги запросили разрешение на использование GPS-трекеров во время матчей. На более высоком уровне технология была ещё востребованнее.

В сезоне-2017/2018 «Барселона» провела собственное исследование. С датчиками занимались и основная команда (222 тренировки, 45 матчей), и U19 (206 тренировок, 54 матча), и U18 (203 тренировки, 55 матчей). Информацию проанализировали с помощью программного обеспечения SPROTM. Данные показали схожее распределение нагрузок в зависимости от позиции во всех трёх командах. Также прослеживается связь между травмами и уровнем интенсивности (пик приходится на тренировки за три дня до матча и на сами игры). Информация помогла выработать индивидуальный подход к профилактике повреждений футболистов.

Сейчас искусственный интеллект позволяет предсказывать травмы и снижать их вероятность за счёт дозирования нагрузок. Для полной картины необходимо использовать датчики каждую тренировку и игру. Если учитывать стоимость и зарплату современных футболистов, становится понятно, почему эта технология востребованна. Если она предотвратит даже одну травму «крестов», то уже окупит работу целого аналитического отдела. Подробнее об этом рассказал реабилитолог «Крыльев Советов» Михаэль Романов.

– Когда вы начали работать с датчиками?

– Около девяти лет назад в реабилитационном центре Кёльна, там уже активно использовали датчики. При восстановлении спортсмена я понимал, к каким показателям он должен вернуться. С того момента постоянно работал с трекерами. Почти шесть лет назад переехал в Красноярск. В «Енисее» тоже ежедневно взаимодействовал с датчиками. Они помогают предотвратить перенагрузочные и мышечные травмы.

– Каким образом?

– Ты видишь, какой объём работы был проделан за день, неделю и месяц. Правда, тут нужно учитывать, что у человека, помимо работы на поле, есть сон, переезды, болезни, питание. Всё в совокупности даёт общую картину. Тут помогают ещё специальные кольца и фитнес-браслеты, которые отслеживают состояние за весь день. Опросники футболистов тоже нужны. А сами GPS-трекеры позволяют не перегружать человека на поле и планировать вдолгую его общую нагрузку, чтобы она увеличивалась постепенно.

– А какие показатели могут настораживать?

– Если при выгрузке данных мы видим, что футболист в какой-то момент стал опираться на одну ногу больше, чем на другую – это может быть симптомом травмы, о которой игрок, допустим, захочет умолчать. Когда выпадает какая-то мышца, бег перестаёт быть ровным. Хотя важен характер занятий. Если во время упражнений мяч долгое время приходил только в правую ногу, то данные будут не совсем объективными. Точнее, нужно просто учитывать контекст. Если его понимать, то можно предотвращать травмы.

– Могли бы привести пример из вашей практики?

– Как-то раз на сборах «Енисея» мы играли на твёрдых полях, и у Никиты Раздорских забивались мышцы. При этом сам футболист чувствовал себя отлично, а мы по датчикам видели высокий дисбаланс – до 10-12%. Начали разбираться, проводить тесты и увидели, что у Никиты ягодичная мышца плохо держит бедро. Буквально два-три дня нужных упражнений – и всё пришло в норму, а могла быть тяжёлая травма. Это крутой пример пользы датчиков, но с таким нечасто сталкиваешься. Ещё бывали случаи, что аналитик во время матча сидел на скамейке и в прямом эфире следил за показателями Catapult, а там игрок за 70 минут выдал объём, который раньше за 90 минут не показывал. На основании этих данных главный тренер сразу делал замену.

Мнение реабилитолога «Крыльев» дополнил Виктор Гончаренко. Он в чемпионате России руководил шестью командами («Кубань», «Урал», «Уфа», ЦСКА, «Краснодар» и «Пари НН»). Главный тренер сборной Беларуси объяснил, почему даже футболисты без травм пропускают матчи на основании данных, полученных от трекеров.

– По-настоящему я познакомился с датчиками в ЦСКА, – рассказывает Гончаренко. – Я тогда работал с тренером по физподготовке Паулино, который помогал разобраться: как использовать в тренировках, как – в матчах. Трекеры поставляла барселонская Wimu. Потом я начал привозить эту технологию и в «Уфу», и в «Урал». На тренировках футболисты должны показывать определённую скорость, спринты, торможения, километраж. Если ты не добегаешь, то оказываешься в красной зоне и в матче не участвуешь.

– Какие показатели могут сигнализировать о проблемах со здоровьем?

– Если ты разворачиваешься только в одну сторону, то, вероятно, на грани травмы или что-то происходит с коленом. Опытный тренер по физподготовке может вычислить повреждение. Хотя я не всех футболистов заставлял использовать трекеры. Опытные игроки могли сказать: «Да что там можно увидеть?» Я к этому относился спокойно. Датчики были важнее для молодых игроков. Статусным футболистам, которым за 30 лет, позволялось не надевать. Например, Березуцким. Там понятен уровень, а вот молодые были обязаны носить.

– Насколько вообще полезны трекеры?

– В целом польза, конечно, есть. И она неоценимая. И ладно просто плохое состояние. Это как раз и визуально заметно. Важнее, что есть уровень чемпионатов. В Англии футболисты должны выдавать больше 120-130 метров в минуту. В Испании – 105-110 метров. Нужно знать условия конкретной лиги. И есть сравнительный анализ по командам от InStat и РУСТАТ. Там можно увидеть в какой-то момент, что, условно, «Динамо» Махачкала больше всех бегает, потом идёт «Ростов». И ты должен на это нацеливать своих футболистов. Если в тренировках не выходишь на определённые цифры, то и в игре не догонишь. Например, «Урал» и «Нижний» не могли себе позволить, чтобы соперник превосходил и в мастерстве, и в беговой работе. Нужно чем-то компенсировать.

Как работают GPS-трекеры в России?

Официально Catapult не поставляет свою продукцию в Россию с 2022 года, однако это не мешало клубам РПЛ ею пользоваться. До последнего времени датчики привозили посредники через третьи страны (например, ОАЭ или Казахстан), через них же продлевалась подписка. Само собой, для клубов это выходило дороже, чем если бы технологию закупали напрямую у Catapult. По состоянию на сезон-2025/2026 GPS-трекеры есть у всех или у почти всех команд РПЛ и ФНЛ. Кроме того, их используют и в крупных академиях. Например, в ЦСКА с ними занимаются дети с 15 лет. В «Спартаке» – с 14. В «Краснодаре» – с 13.

Есть разные поставщики трекеров. Если говорить о командах РПЛ, то там до последнего момента доминировал Catapult. Его особенность в кастомизации. Собеседники «Чемпионата» отмечают, что там удобно делать отчёты под требования любого тренера.

При этом существует и несколько российских производителей – B-Sight и SomaLab. Первые начали работать над трекерами ещё в 2020-м году. Компания B-Sight была создана как продолжение дипломной работы Романа Дутки. Соучредителем стал Рамиль Шарипов, который на тот момент был тренером по физподготовке «Спартака». Они вместе учились в Высшей школе экономики по программе FIFA/CIES (международная сертификация спортивных менеджеров).

– Изначально у меня был большой опыт в компании, которая работала над IT-решениями для крупных спортивных мероприятий, – объясняет основатель и генеральный директор B-Sight Дутка. – Затем мы занялись трекерами и вместе с коллегами сами создавали первые прототипы. У нас было собственное производство в Коломне. В этом городе живу и я, и ещё два соучредителя. Часть комплектующих заказывали из США, но проектировали и выпускали образцы самостоятельно. Когда пошли первые продажи, то перенесли производство в Санкт-Петербург. Там у нас массовое производство, а в Коломне теперь только создаём штучные вещи, пилотные проекты и тестируем гипотезы. С этим нам помогает ФК «Коломна».

– Кто является вашими клиентами?

– В наших датчиках тренируются московское «Динамо», «Оренбург», «Нефтехимик» и другие профессиональные команды. Из зарубежных – «Барс» в Кыргызстане, «Алашкерт» в Армении, «Ислочь» в Беларуси. Наши крупнейшие клиенты по объёму продаж – профессиональные академии, это же наша гордость: «Алмаз-Антей», «Кировец», «Рубин», ЦСКА, «Кубань», академии «Урала» и, например, частная Cantera. Раньше у нас было соглашение с Медиалигой, все матчи там проходили с нашими датчиками. Мы в прямом эфире выводили данные в ТВ-трансляциях. Например, пульс вратаря во время пенальти. А сейчас сотрудничаем с ФК «10», «Лотусом» и «СиндЕкатом».

– Насколько было тяжело конкурировать с Catapult?

– В Кыргызстане мы с ними бились в тендере и выиграли. Тренер детально оценил технологию и выбрал нас при равенстве цен. Мы не занимаемся импортозамещением, а конкурируем ещё с 2020 года. Хотя с маркетингом и брендом Catapult соревноваться тяжело. Зато у нас выгрузка данных занимает не 30-40 минут, а лишь две-три. Плюс предоставляем данные, которых у иностранного поставщика нет.

Что касается SomaLab, эту компанию основали учёные, которые занимались трекингом здоровья. Изначально у них шёл упор на пульсометрию, а несколько лет назад руководство решило интегрировать свои технологии в спорт. В том числе чтобы выявлять нарушения ритма сердца. Затем в компании почувствовали, что на рынке есть спрос и на навигационную статистику.

Анна Солдатова доктор медицинских наук, сооснователь SomaLab «После общения с тренерами мы увидели потребность и всей командой сфокусировались на этой задаче. По производству не хотела бы раскрывать все детали, но основная часть осуществляется нашими инженерами в Москве. Так что мы готовы отвечать за качество и сроки поставок. Наш фокус – профессиональные клубы, академии и сборные. Технологией SomaLab пользуются уже более 20 команд: вся вертикаль «Спартака», академия «Зенита», «Чертаново», «Родина», ряд клубов ФНЛ и ФНЛ-2, а также сборная России по мини-футболу и команда по баскетболу. Мы готовы конкурировать и в каких-то вещах превосходим зарубежные фирмы. Например, у нас самый компактный на рынке ретранслятор, не требует аккумулятора и заряжается от планшета. Вся система работает автономно – без интернета, без розетки».

Сколько стоят датчики

Комплект датчиков Catapult (25 трекеров, 25 жилетов и станция) в 2022 году стоил около € 40 тыс. Затем в России его можно было приобрести только через посредников и с ощутимыми наценками. В стоимость входило программное обеспечение на два года, которое потом можно было продлить отдельно – примерно за € 5 тыс. в год.

Стоимость GPS-трекеров у российских производителей сопоставима. Основатель B-Sight Дутка утверждает, что на российском рынке стоимость чуть ниже, чем у Catapult, а на зарубежных – примерно такая же. B-Sight предоставляет комплект из 24 датчиков, 24 жилетов и станции сбора данных, которые можно открывать по ссылке на планшете или телефоне. Срок поддержки – 1 год.

Спортивный директор медиакоманды Lit Energy Дмитрий Дудников утверждал, что в другой медиакоманде «СиндЕкат» на датчики тратят 5 млн рублей. B-Sight (поставщик услуги) в соцсетях заявлял, что они предоставили решение за «порядка 3,7 млн рублей».

В SomaLab не стали раскрывать стоимость своего оборудования. По информации «Чемпионата», медиаклуб «БроукБойз» платил порядка 2 млн рублей в год, но эта команда была одной из первых среди клиентов SomaLab, и сейчас стоимость выросла.

Какие есть проблемы с датчиками

Тема датчиков в футболе практически никогда не поднимается. Тренеры на пресс-конференциях не делятся данными игроков, поскольку эта информация может оказаться чувствительной. Упоминание GPS-трекеров вообще остаётся редкостью, а специализированные подкасты на эту тему имеют скромную аудиторию. В том числе потому, что сохраняются предубеждения в отношении этой технологии. Об одном таком случае рассказал руководитель научно-аналитического департамента «Спартака».

– Иные тренеры утверждают, что игроков ничего не должно отвлекать, – говорит Кронфельд. – А некоторые наши специалисты хоть и позволяют носить датчики, но по факту их не используют. Просто вешают трекеры на футболистов, потому что все так делают. Был удивительный случай около 10 лет назад. «Спартак» приехал на выезд в один из городов. На тренировке оказался местный губернатор, который начал интересоваться, что такое необычное носят футболисты. Тогда ещё сами датчики были крупнее. Губернатору сказали, что эта штука снижает вероятность получения травм, и он распорядился закупить такую технологию для местной команды. Там был опытный тренер, который сказал, что ему это всё нафиг не надо. Ему ответили, что уже всё куплено, инициатива губернатора и нужно носить. В результате футболисты полгода бегали с выключенными датчиками.

– Предубеждения есть и у футболистов?

– Раньше и они могли возмущаться из-за трекеров – говорить «я тебе не подопытный кролик», но сейчас отношение изменилось. Вообще, важна коммуникация внутри команды, чтобы игроку и тренеру нормально объясняли, как всё работает. Проблема в том, что у нас не хватает специалистов в этой области. Да и российские тренеры не склонны делегировать полномочия. В европейских клубах, наоборот, много узкоспециализированных сотрудников, к которым прислушивается тренер. Сейчас один человек, замкнувший всё на себе, уже не так эффективен.

Отдельная проблема – работа GPS в России. Если вы пробежите 10 раз вокруг стадиона «Спартака», то вам покажет, что вы находились в районе аэропорта Шереметьево. Последние годы GPS работает плохо не только в Москве. К тому же на всех новых стадионах во время матча можно обнаружить ту же проблему с работой датчиков из-за конструкции крыш.

Есть два решения этой проблемы. Во-первых, системы локального позиционирования LPS, когда на стадион вешают около 20 антенн. Судя по всему, пока эта технология есть только на стадионах «Краснодара» и «Спартака». Во-вторых, фитнес-данные можно рассчитывать с помощью съёмки матчей на камеру и последующей расшифровки с помощью искусственного интеллекта. Этим занимаются многие иностранные фирмы (одна из самых известных – SkillCorner), а в России – РУСТАТ и Яндекс.

Эксперты, с которыми удалось пообщаться при подготовке материала, отмечают, что РУСТАТ точнее фиксирует ивент-данные (удары, пасы, обводки…), а Яндекс даёт более точную статистику по фитнес-данным (дистанция, спринты, скорость…) за счёт более современной технологии, которая не требует ручной доразметки, как у провайдеров статистики в европейских и американских топ-лигах. С мая 2025 года ЦСКА по домашним матчам ориентируется на Яндекс, а датчики использовал только на тренировках в Ватутинках. Правда, сейчас команда занимается на «Октябре», где полностью глушится связь.

Анна Солдатова отмечает, что благодаря уникальным алгоритмам команде SomaLab удалось преодолеть сложности, которые возникают из-за перебоя с GPS в России. В том числе потому, что они изначально запускались в условиях барахлящей GPS-навигации. В свою очередь, B-Sight в запустил в промышленную эксплуатацию собственную систему локального позиционирования LPS. Утверждается, что эти данные предоставляют максимальную точность (погрешность – до 10 см), а запросы есть едва ли не от всех клубов РПЛ. Система LPS уже работает в Махачкале в академии «Динамо» и у МФК «Факел» Сургут. Плюс сейчас устанавливается на «ВТБ Арене».

Как март 2026 года стал поворотной точкой для российских клубов

В середине марта этого года ситуация в России резко изменилась. Catapult перестал работать в России не только официально, но и фактически. Главный офис отключил сигнал и обходные схемы через третьи страны перестали работать. Все аккаунты заблокированы без возможности восстановления до момента возвращения Catapult на российский рынок .

8 апреля «Спартак» выиграл у «Зенита» в Кубке России в серии пенальти. Московский клуб выложил видео из раздевалки, где можно было заметить Романа Зобнина в жилетке с надписью Catapult. К этому моменту поставщик уже отключил сигнал. Футболисты просто оставили привычные жилетки, но сам датчик там был уже другой.

Уход Catapult ожидаемо подстегнул спрос на продукцию российских производителей. Тех самых SomaLab и B-Sight. Поскольку всплеск интереса оказался внезапным, поставщики не могут оперативно закрыть потребность в продукте. Те, кто договаривается о трекерах только сейчас, получат их, по всей видимости, лишь через месяцы. Одни клубы (в том числе ЦСКА) пока тестируют оборудование, другие (например, «Родина») – переходят на Soma. На этом поставщике остановился и «Спартак». Руководитель научно-аналитического департамента клуба объяснил это тем, что этот производитель дальше продвинулся технологически.

– Время покажет, кто из производителей будет доминировать, – говорит Кронфельд. – Перед всеми одна и та же проблема с GPS, которая по ходу сезона стала только более явной. Пока технологическое преимущество остаётся за Soma, которая восстанавливает данные с помощью ИИ. В свою очередь, B-Sight пошёл другим путём – через систему LPS, но это можно назвать премиальным решением. В этом варианте датчики работают только там, где установлены антенны. Если нужно несколько площадок, то необходимо несколько систем LPS. А каждая может стоить в три раза дороже комплекта датчиков.

– А есть портативные системы LPS?

– Даже на мировом рынке таких примеров – по пальцам пересчитать. К тому же тогда необходимо возить с собой не только датчики, но и огромный чехол с антеннами на штативах. Расставлять их на выездных играх не всегда реально. На каких-то стадионах могут и не разрешить. В моём понимании это скорее тупиковая ветвь развития рынка. У «Спартака» 18 команд, и лишь для главной мы тестируем систему LPS на нашем стадионе, чтобы получать больший набор данных онлайн – в том числе по дистанции и скорости. У остальных 17 команд полный набор данных формируется уже после тренировок с помощью ИИ.

– Есть ли третий игрок на рынке, который мог бы составить конкуренцию SomaLab и B-Sight?

– Думаю, ещё появится. Вроде определённые наработки есть у «Ростеха», но, насколько слышал, пока там делаются только первые шаги в этом направлении.

Напоследок напомним, что футбол – игровой вид спорта, а не лёгкая атлетика. Спринты важны, однако они ничего не гарантируют сами по себе. Против команды с низкой линией обороны просто некуда делать спринты. Разве что к своим воротам из-за обрезов, но эти забеги не сигнализируют о качественной игре. Без контекста данные не работают – это то, на чём сходятся эксперты, помогавшие создавать этот материал.