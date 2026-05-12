«Идёт кампания против «Реала» и лично меня». Перес даёт огня на пресс-конференции! LIVE

Друзья, всем привет! Мадридский «Реал» продолжает бурлить в инфополе. За последние дни и недели СМИ накалились от новостей про конфликты внутри команды, но особенно выделяется одна: похоже, главным тренером мадридцев вновь станет Жозе Моуринью. Человек, которого ещё недавно в клубе вообще не ждали.
Тем более интригующими выглядят новости 12 мая. Сначала журналисты сообщили, что вечером состоится заседание совета директоров. Позже клуб подтвердил информацию официально. В 18:00 по местному времени (19:00 мск) президент «Реала» Флорентино Перес выступит на пресс-конференции.
Что именно будет говорить Перес, пока неизвестно. Поэтому давайте следить за развитием событий вместе!
Перес обвинил газету ABC в атаках на «Реал» и его руководство. И заодно вступил в перепалку с журналистом издания Рубеном Канисаресом.
Куда же без «дела Негрейры»! Если забыли, это коррупционный скандал в Испании: пару лет назад выяснилось, что «Барселона» с 2001 по 2018 год платила миллионы евро бывшему вице-президенту судейского комитета.
Три года назад мы узнали о «деле Негрейры», крупнейшем коррупционном скандале в истории. Непостижимо, что в нашей лиге до сих пор работают арбитры той эпохи. Мы готовим обширное досье, которое немедленно представим УЕФА.
Пусть баллотируется любой желающий. Но не надо говорить за моей спиной, что я выгляжу уставшим, что это потому, что я так много работаю. Я должен это прекратить. Я не могу смириться с тем, что СМИ захватил власть. Менее двух лет назад я выиграл чемпионат и Лигу чемпионов, а сейчас в Мадриде «бардак и хаос»… Но как это может быть хаосом?
Я разделяю ваше разочарование, потому что в этом году нам ничего не удалось выиграть. Но я также напоминаю, что под моим руководством «Реал» завоевал 66 титулов в футболе и баскетболе, включая семь кубков Лиги чемпионов. Я хочу обратиться к тем, кто стоит за этой кампанией, к тем, кто действует в тени. Что ж, пусть баллотируются на выборах, сейчас у них есть такая возможность. Я же буду баллотироваться, чтобы защищать интересы «Реала».
Перес наехал на журналиста, писавшего про его усталость, и даже спросил, находится ли он сейчас в зале!
Газета ABC, которая меня очень любит, написала: «Перед заседанием совета директоров Флорентино говорит: «Я очень устал». «Но вы думаете, я говорю это перед тем, как войти в зал для пресс-конференций? Давид Санчес де Кастро, вы здесь? Я хотел поздороваться, узнать, почему вы это опубликовали. Я встаю рано утром и ложусь спать последним. Я работаю как собака».
Объяснение от Переса:
В «Реале» не один владелец, а 1000 членов клуба. Я принял это решение, потому что сложилась абсурдная ситуация, спровоцированная кампаниями против интересов «Реала» и против меня лично. Результаты не лучшие, но в спорте не всегда побеждают. Они пользуются ситуацией, чтобы атаковать меня лично. Они спрашивают: «Где Флорентино?» Обычно я не высказываюсь. Некоторые даже сказали мне, что у меня неизлечимый рак… Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить тем, кто обеспокоен: я по-прежнему президент «Реала», а моё здоровье в полном порядке.
Полная цитата Переса про выборы:
Я обратился в избирательную комиссию с просьбой начать процедуру выборов в совет директоров, в который мы, нынешний совет директоров, собираемся баллотироваться.
Перес объявил о новых выборах президента «Реала»
Для начала Флорентино пошутил: «Мне очень жаль это говорить, но я не уйду в отставку».
Но при этом заявил о новых выборах главы клуба. При этом его мандат действует ещё три года.
Перес начал с лозунга.
«Реал Мадрид» всегда поднимается после падения.
До выступления Переса остаются считаные минуты, а пока давайте освежим хронологию мадридского ада.
Саша Тавольери сегодня как раз дал инсайд, что возвращение Жозе в «Реал» — решённый вопрос. Якобы сделка полностью закрыта. Но, что важно, объявление последует только на следующей неделе.
Журналист Onda Cero Эду Пидал предполагает, что Перес после совета директоров выступит с глобальным заявлением насчёт происходящего в «Реале». Выскажется о скандалах и даст обещания на будущее. В общем, программное заявление президента.
Правда, всё ещё непонятно, будет ли фигурировать в его словах фамилия Моуринью.