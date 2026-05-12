Роналду не хватило 30 секунд до чемпионства! Вратарь «привёз» в стиле Филимонова!

«Аль-Наср» переигрывал «Аль-Хиляль» вплоть до 90+8-й минуты. Правда, всё до сих пор в руках команды Жорже Жезуша.

«Аль-Наср» упустил шанс досрочно стать чемпионом Саудовской Аравии. В ключевом матче сезона команда Жорже Жезуша сыграла вничью с «Аль-Хилялем», хотя могла взять золото за тур до финиша. Теперь же празднования по случаю первого за шесть лет чемпионства придётся отложить.

На поле у двух сильнейших команд Саудовской Аравии появились все главные звёзды. Мохамед Симакан, Иньиго Мартинес, Марсело Брозович, Садио Мане, Кингсли Коман, Жоау Феликс и, конечно, Криштиану Роналду – у «Аль-Насра». За «Аль-Хиляль» с первых минут играли Яссин Буну, Тео Эрнандес, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Малком и Карим Бензема. Составы уровня участников плей-офф Лиги чемпионов, если смотреть только на звёзд.

Первый тайм получился напряжённым. На «Аль-Наср» давила важность результата. «Аль-Хиляль» также понимал, что если не победит сегодня, то чемпионство уплывёт окончательно. Рисковать и открываться не планировала ни одна из сторон. Хотя уже на восьмой минуте Брозович классной передачей нашёл Роналду, а тот из отличной позиции пробил рядом со штангой. Однако португалец оказался в офсайде, поэтому гол всё равно бы не засчитали.

Криштиану в целом не был самым заметным игроком на поле. Да, он активно жестикулировал, что-то советовал партнёрам. Но оборона «Аль-Хиляля» успешно справлялась с главной звездой «Аль-Насра». Сами же гости на 19-й минуте организовали голевую атаку: Бензема головой замкнул навес от Милинковича-Савича. Однако VAR-бригада после просмотра эпизода рассмотрела офсайд – мяч не засчитали.

«Аль-Хиляль» проводил тайм с небольшим преимуществом. Однако на перерыв с комфортным счётом ушёл «Аль-Наср». На 37-й минуте Мохамед Симакан воспользовался отскоком в чужой штрафной и с линии вратарской пробил точно в ближний угол. 1:0 – Роналду стал ближе к золоту!

«АЛЬ-НАСР» ПРАЗДНУЕТ ГОЛ Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Ещё до перерыва хозяева могли удвоить преимущество. Сначала Криштиану опасно пробил из-за штрафной – Буну потащил. А затем Милинкович-Савич грубо ошибся с передачей, Коман перехватил мяч, сблизился с воротами и пробил в штангу.

Во втором тайме встреча стала ещё более нервной. Количество моментов сократилось до минимума. Нет, это влияла не 30-градусная жара в Эр-Рияде: «Аль-Наср» понимал, что всего 45 минут отделяет команду от золота. Хозяева не форсировали атаки, приоритет – надёжная игра в обороне. Тем удивительнее, что уже на 69-й минуте Симоне Индзаги убрал с поля Бензема. Француз провёл не лучший матч, но Карим способен реализовать свой момент даже в плохой день.

Большую поддержку в прошедшем матче «Аль-Насру» оказали трибуны «Аль-Авваль Парк». Каждое касание игроков «Аль-Хиляля» сопровождалось свистом. А с учётом того, что у гостей ничего не получалось в атаке, уверенность в победе хозяев росла с каждой минутой.

На 83-й минуте Жезуш решился на замену Роналду. Криштиану при уходе на скамейку заводил трибуны, чтобы те помогли «Аль-Насру» удержать преимущество. Португалец провёл не лучший матч в карьере, но неплохо стягивал на себя внимание защиты «Аль-Хиляля». А в концовке дополнительный игрок в обороне был нужнее, чем Криштиану в атаке.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Кстати, как сыграл бразильско-российский вингер «Аль-Хиляля» Малком? Убойных моментов у бывшего игрока «Зенита» не было, ещё и на 85-й минуте он получил травму и был заменён. У Малкома в целом не самый сильный сезон: всего семь голов и семь ассистов в 30 встречах.

Судья добавил восемь минут ко второму тайму. Криштиану Роналду нервничал на скамейке. Камеры всё чаще выхватывали португальца, как будто что-то чувствуя… И на 90+8-й минуте случился тот самый несчастный случай. Игрок «Аль-Хиляля» совершил вброс из аута в штрафную «Аль-Насра», голкипер Бенто ошибся на выходе, и мяч от его рук влетел в створ ворот. Моментальная ассоциация с ошибкой Александра Филимонова в 1999-м. Безумие!

«Аль-Хиляль» празднует гол Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Как же обидно хозяева лишились праздника. Тут же прозвучал финальный свисток, и все взгляды направились на Роналду. Португалец пребывал в шоке и саркастически смеялся, сидя на скамейке. Но всё до сих пор в руках «Аль-Насра». Теперь нужно побеждать в последнем туре дома «Дамак» с 15-го места. Если же команда Жезуша потеряет очки, то рискует остаться без золота: по очным встречам она уступает «Аль-Хилялю» (1:3, 1:1). Если конкурент одержит две победы, а «Аль-Наср» сыграет вничью или уступит «Дамаку» – Роналду останется без золота.