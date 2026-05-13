Самые драматичные упущенные чемпионства в РПЛ. История «Краснодара» ещё не самая дикая

«Динамо» осталось без первого за 48 лет чемпионского титула в последнем туре. А «Спартак» в 2007-м сломало решение Черчесова?

«Краснодар» потерял лидерство в МИР Российской Премьер-Лиге всего за тур до финиша! Южане уступили московскому «Динамо» (1:2), а «Зенит» одержал победу во встрече с «Сочи» (2:1). Теперь команда Мурада Мусаева на два очка отстаёт от петербуржцев. В 30-м туре «Краснодар» устроят только победа в матче с «Оренбургом» и поражение «Зенита» в игре с «Ростовом». Ситуация тяжёлая. Но это не первый случай, когда главный претендент на золото упускает титул за пару матчей до финиша. Вспоминаем яркие примеры.

ЦСКА, сезон-2004 — упустил первое место за два тура до финиша

Кто стал чемпионом: «Локомотив»

ЦСКА и «Локомотив» не отдавали никому золото РПЛ с 2002 по 2006 год. При этом команда Валерия Газзаева могла и вовсе взять пять чемпионств подряд. Но в обоих случаях «Локо» помешал соседям. В 2002 году команды завершили сезон с одинаковым количеством очков и провели «золотой» матч, в котором всё решил единственный гол Дмитрия Лоськова. И «Локомотив» впервые в истории стал чемпионом России.

В 2003-м «Локо» финишировал только четвёртым, а ЦСКА также взял дебютное золото в российской истории. Соперничество двух клубов из Москвы продолжилось в 2004 году. Удивительно, но по ходу того сезона на двоих команды занимали первое место всего шесть туров! На большей части дистанции лидировали «Торпедо» (15 туров) и «Зенит» (6).

«Локомотив», сезон-2004 Фото: ИТАР-ТАСС

«Локо» заглянул на первое место в 19-м туре, обыграв в гостях «Спартак». Однако затем команда Юрия Сёмина отдала лидерство, пропустив вперёд «Крылья Советов» (а затем на первое место вышел «Зенит»). Но всё же судьбу золота решили именно «Локомотив» и ЦСКА. В 24-м туре команды провели очный матч, в котором минимальную победу одержал «Локо». Подопечные Сёмина сократили отставание от ЦСКА до одного очка, а от лидировавшего «Зенита» – до трёх.

Уже в следующем туре команда Валерия Газзаева догнала петербуржцев, однако уступала по дополнительным показателям. «Локо» также находился рядом – всего в одном очке. И по итогам 26-го тура москвичи дружно обошли начавший падение «Зенит». В следующей игре «Локо» потерял очки с «Рубином» (0:0), а ЦСКА одержал победу во встрече с петербуржцами (3:0). Чемпионство становилось осязаемым!

Однако на деле всё вышло не так просто. В 28-м туре команда Газзаева сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а далее не смогла разобраться с московским «Динамо» (0:0). «Локомотив» же одержал победы в матчах с «Амкаром» (1:0) и «Торпедо» (3:1), выйдя на чистое первое место перед последним туром!

По сути, ЦСКА лишило чемпионство «Динамо», которое в сезоне-2004 заняло 13-е место и финишировало всего в одном очке от зоны вылета. Тогда за команду Олега Романцева выступали такие футболисты, как Отар Хизанейшвили, Радослав Батак, Андрей Дятель, Алексей Михайлов и Дмитрий Половинчук. А ЦСКА провалился вместе с Ивицей Оличем, Вагнером Лавом, Юрием Жирковым, Даниэлом Карвальо, Сергеем Игнашевичем, Игорем Акинфеевым, Милошем Красичем, Иржи Ярошиком, Элвиром Рахимичем, Дейвидасом Шемберасом, Роланом Гусевым и братьями Березуцкими. Мощнейший состав.

«Локомотив» же в 30-м туре отправился в гости к «Шиннику». Тогда болельщики москвичей устроили самый массовый выезд в истории клуба (3,5 тысячи человек). Команда не подвела: голы Динияра Билялетдинова и Дмитрия Сычёва принесли второе золото за три сезона. ЦСКА же разгромил «Москву» (4:1), но это ни на что не повлияло. Трофей оказался в руках крутой команды Сёмина с Сергеем Овчинниковым, Дмитрием Лоськовым, Дмитрием Хохловым, Вадимом Евсеевым и Сергеем Гуренко в составе.

Позже Газзаев в книге «Приговорён к победе» вспоминал свои эмоции от упущенного титула.

Валерий Газзаев экс-тренер ЦСКА «Когда ты проигрываешь, каждая частичка твоего тела страдает вместе с сердцем. Неудачные игры, недостигнутые цели лишают жизнь радости. Я всё ещё страшно переживал об упущенном чемпионстве-2004. Страшно! Было больнее, чем после проигранных «золотых» матчей со «Спартаком» и «Локомотивом». От таких ударов судьбы нелегко оправиться. Где бы найти такие слова, чтобы передать, как я хотел наверстать упущенное? Та осечка, безусловно, многое мне дала. Она всем нам многое дала».

Действительно, то поражение только помогло ЦСКА сделать 2005 год триумфальным. Команда взяла Кубок УЕФА, Кубок России и золото РПЛ.

«Спартак», сезон-2007 — упустил первое место за три тура до финиша

Кто стал чемпионом: «Зенит»

К 2007 году «Спартак» на протяжении пяти сезонов оставался без золота. Для команды, штамповавшей титулы в 1990-е, это было безумием. В чемпионат-2007 «Спартак» вошёл с Владимиром Федотовым. Но после 13-го тура его уволили, а место главного тренера занял Станислав Черчесов, работавший до этого спортивным директором.

Москвичи на протяжении всего первого круга шли в группе лидеров. Команда занимала первое место в 4-м туре, а также с 6-го по 10-й. И после прихода Черчесова вернула статус лидера к 17-му туру. Главным же конкурентом за золото оставался «Зенит» Дика Адвоката. Бо́льшую часть сезона петербуржцы сидели за спиной «Спартака», проведя на первой строчке всего пять туров к финишу (10-й, 15-16-й и 24-25-й).

Станислав Черчесов в сезоне-2007 Фото: РИА Новости

Ключевая же игра состоялась в 28-м туре. «Спартак» отправился в гости к «Сатурну». Главная история – отсутствие в составе Дмитрия Торбинского. Черчесов наказал полузащитника за опоздание на предматчевую установку. Тот явился на 10 минут позже остальных. После этого Дмитрий был выведен из состава, хотя оставался одним из лидеров.

Решение сработало и против Черчесова, и против «Спартака». Москвичи не смогли вскрыть «Сатурн» (0:0) и потеряли первое место. В параллельном матче «Зенит» разгромил нальчикский «Спартак» (3:0) и вышел вперёд. Петербуржцам для первого за 23 года титула были нужны победы во встречах с «Москвой» (дома) и «Сатурном» (в гостях). «Спартак» же ожидал осечки конкурента.

Со своим базовым минимумом команда Черчесова справилась, разгромив дома «Ростов» (3:0) и одержав победу в игре с московским «Динамо» (2:1). «Зенит» же в 29-м туре не без проблем разобрался с «Москвой» (1:0), после чего отправился в Раменское. «Золотой» матч для команды Адвоката получился тяжелейшим. Единственный мяч на 14-й минуте забил Радек Ширл, а уже в концовке нападающий Алехандро Домингес совершил легендарный сейв, отразив головой удар Баффура Гьяна под перекладину. Итог – чемпионство «Зенита»!

ФК «ЗЕНИТ» С ТРОФЕЕМ В СЕЗОНЕ-2007 Фото: РИА Новости

В 2023 году Черчесов вспомнил ситуацию с отстранением Торбинского. И отметил, что чемпионство «Спартак» вряд ли упустил из-за той истории. Скорее повлиял малый тренерский опыт специалиста к тому моменту.

Станислав Черчесов экс-тренер «Спартака» «Торбинский не опоздал на разминку, а не пришёл на установку, его там не было. Как может на поле быть футболист, который не пришёл на установку? Его не было в основном составе – это раз. Во-вторых, он не пришёл на установку. 0:0 сыграли из-за этого? Думаю, что нет. Я понимаю вопрос. Тогда у нас была играющая команда, мы выправили ситуацию. Но у меня ещё не было такого тренерского опыта. Если бы он был тогда такой, как сейчас, у «Зенита» не было бы шансов. Это я себя оцениваю тогда и сейчас».

«Зенит», сезон-2013/2014 — упустил первое место за два тура до финиша

Кто стал чемпионом: ЦСКА

В сезоне-2013/2014 восхитило даже не столько эпично упущенное чемпионство, сколько легендарный взлёт ЦСКА: после 21-го тура команда Леонида Слуцкого шла на пятом месте, а закончила год с трофеем. Как же так?

В первой части сезона в основном лидировал «Зенит» Лучано Спаллетти: Халк и Мигел Данни сокрушали соперника за соперником и за первые 14 туров накопили 35 очков. ЦСКА забирался на первое место с 6-го по 8-й тур, но затем начал болтаться в районе пятой строчки. Впрочем, «Зенит» также угодил в зону турбулентности: вместо Спаллетти тренером стал Андре Виллаш-Боаш, а параллельно на первое место влез «Локомотив».

Впрочем, москвичи с него позже свалились. А «Зенит» с 25-го по 29-й тур находился в статусе лидера. Почему же петербуржцы лишились первого места перед последним матчем? Всё решила домашняя игра с московским «Динамо». К концовке «Зенит» уступал со счётом 2:4, а на 86-й минуте на поле прорвались болельщики. Один из них нанёс удар по голове защитнику «Динамо» Владимиру Гранату. Судья Сергей Иванов принял решение не доигрывать встречу. А КДК РФС впоследствии засчитал «Зениту» техническое поражение. Впрочем, петербуржцы и без этого наверняка уступили бы.

ЦСКА же с 21-го тура выдал феноменальную серию из девяти побед и забрался на первое место. Оставалось в заключительной встрече разобраться с «Локомотивом».

Финал сезона получился голливудским. ЦСКА был первым, но всего на одно очко опережал «Зенит» и на два – «Локомотив». Каждый из трёх клубов мог стать чемпионом. В итоге команда Леонида Слуцкого в дерби с минимальным счётом обыграла «Локо» и забрала золото. «Зениту» же победа во встрече с «Кубанью» принесла лишь серебро. Обидно упущенное чемпионство для Санкт-Петербурга за два тура до финиша.

«Весеннее чемпионство навсегда вписано в историю клуба золотыми буквами, а тот невероятный триллер, в ходе которого оно было добыто, ещё долго будет вспоминаться болельщиками», – отметил тогда счастливый Леонид Слуцкий. А ведь после 20-го тура ЦСКА на девять очков отставал от лидирующего «Локо»!

ФК ЦСКА С ТРОФЕЕМ В СЕЗОНЕ-2013/2014 Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

Виллаш-Боаш же после встречи с «Кубанью» констатировал, что игра с «Динамо» сломала всё.

Андре Виллаш-Боаш экс-тренер «Зенита» «Мы выиграли в важном для нас матче, но должны были побеждать «Динамо». Чемпионство мы упустили в той встрече. Главное было выиграть золото. С «Динамо» мы его потеряли. Но мы рады, что сможем играть в Лиге чемпионов».

«Динамо» Москва, сезон-2023/2024 — упустило первое место в последнем туре

Кто стал чемпионом: «Зенит»

Самый свежий случай. Концовка сезона-2023/2024 выдалась безумной: «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» будто играли в поддавки. В наилучшей же форме оказались москвичи. Команда Марцела Лички выгрызала победы в концовках (чего стоят эпичные матчи с «Сочи» и «Балтикой», оба – по 3:2), а к 28-му туру взлетела с третьего места на первое.

«Зенит» и «Краснодар» параллельно теряли очки. Однако перед финальным матчем сохранили шансы на золото. В 29-м туре все три претендента синхронно выиграли: «Динамо» разгромило «Крылья Советов» (4:1), «Краснодар» одержал победу во встрече с «Сочи» (3:2), а «Зенит» разнёс «Ахмат» (5:1). В таблице москвичи шли первыми, на два очка опережая петербуржцев и на три – южан.

ФК «ДИНАМО», СЕЗОН-2023/2024 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Для первого за 48 лет чемпионства «Динамо» было достаточно не уступить в гостях «Краснодару». У команды Мурада Мусаева же был самый трудный расклад. Помимо своей победы, им была нужна домашняя осечка «Зенита» с «Ростовом». Однако петербуржцы героически обыграли команду Валерия Карпина (2:1), уступая по ходу матча и забив решающий мяч на 85-й минуте.

«Динамо» же перенервничало и выдало слабый матч в Краснодаре. Хозяева задавили москвичей, хотя и забили всего один мяч. Но его для чемпионства не хватило – краснодарцы стали лишь вторыми. А вот команда Лички и вовсе опустилась на третью строчку и упустила лучший за полвека шанс на титул.

Марцел Личка экс-тренер «Динамо» «Сейчас очень грустно, но кто бы мог подумать пять-шесть туров назад, что «Динамо» будет бороться за чемпионство. Наша мечта жила до конца. Мы подарили эмоции болельщикам в последние три недели. Видели, как фанаты поддерживали нас сегодня. Надо идти дальше, но сейчас грустим. Все в команде плачут сейчас. Что поделать, чемпион может быть только один».

После матча форвард «Динамо» Фёдор Смолов сказал: «Я написал своей жене, что мне не суждено в карьере стать чемпионом России. Это расстраивает». Что было дальше? Нападающий вернулся в «Краснодар», а клуб на следующий сезон впервые в истории стал чемпионом. И как раз в 30-м туре команда Мусаева разгромила дома «Динамо» (3:0).

Теперь уже сами южане близки к тому, чтобы попасть в рейтинг клубов с драматически упущенным чемпионством. Судьба трофея – полностью в руках «Зенита».