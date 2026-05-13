Самый интригующий матч 30-го тура. И «Краснодар» с «Зенитом» тут ни при чём

Можно сколько угодно спорить о формулировках: кто-то скажет, что главный матч 30-го тура пройдёт в Ростове-на-Дону, где местная команда, решившая все задачи, столкнётся с мотивированным «Зенитом». Но давайте честно: особых шансов у дончан нет. Кто-то включит трансляцию из Краснодара – хотя бы для того, чтобы в последний раз посмотреть на команду Мусаева в статусе действующих чемпионов. Ещё интерес вызывают матчи «Пари НН» в Казани и махачкалинского «Динамо» со «Спартаком»: там есть теоретический шанс на спасение «Пари НН». А «Спартак» может зацепиться за тройку – если выиграет сам, а ЦСКА одолеет «Локо». Но сложиться должно слишком многое. И, скорее всего, бронза уйдёт «Локо», а первая проходка в стыки – Махачкале. А вот со второй определённости нет.

И самое красивое – всё решится в очном матче «Акрона» и «Крыльев Советов». Без участия третьих лиц. Расклад суперпростой: у тольяттинцев 27 очков – им надо побеждать. В этом случае команда остаётся в РПЛ напрямую, опередив самарцев в таблице. В случае ничейного результата или поражения «Акрон» отправляется в стыковые матчи, где, вероятно, сыграет с «Ротором». И там уже неизвестно, как всё пройдёт. Вряд ли «Акрон» в этом противостоянии можно назвать фаворитом.

Ключевой вопрос: как «Акрон» и «Крылья» докатились до такой жизни? Если вспомнить прошлый сезон, то первые заняли девятую строчку с 35 очками, а вторые – десятую с 31 баллом. Да, ситуативно каждая из этих команд даже в тот период оказывалась в опасной зоне. Особенно если мы говорим о «Крыльях». Но выплыли из этой зоны тогда клубы уверенно. В этом же сезоне как минимум один клуб области уже не избежит стыковых матчей.

Что не так с «Акроном»?

«Акрон» – в давнем кризисе. И он пришёл ещё в декабре прошлого года, когда команда проиграла «Пари НН» и «Зениту». Тогда это многие приняли скорее за недоразумение. Ведь в ноябре было три победы подряд. Зимой клуб решил не форсировать трансферную работу и доиграть 12 туров теми, кто есть. Поэтому был куплен только один новичок – 19-летний Кевин Аревало. Но, как мы видим сейчас, этого оказалось недостаточно.

У тольяттинцев всего одна победа весной – над «Балтикой» в гостях. Три ничьих и поражения во всех оставшихся матчах. Итого 6 очков в 12 матчах. Не всегда по делу, но кто об этом вспомнит, если «Акрон» в итоге окажется в Первой лиге?

Можно говорить о проблемах с тренировочным процессом (в марте и часть апреля команда работала на искусственном поле из-за аномальных холодов), вспоминать проблемы с реализацией, пропущенные голы в концовках – в общем, найти ещё кучу оправданий неудач. Но сейчас это всё неважно. И даже без травмированного Дзюбы в последнем туре «Акрону» нужна только победа.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С «Ростовом» все увидели: без Артёма впереди и правда тяжело. Сложно перестраиваться, когда почти весь сезон команда играла в одном стиле, а в критический момент всё надо менять. Болдырев, Беншимол и Пестряков, конечно, пытались придумать что-то свежее. И моменты в последней игре были. Но результат при этом явно не тот, на который все рассчитывали, – три пропущенных за тайм и поражение, которое трудно назвать несправедливым.

А с «Крыльями» что не так?

У Самары – другая история. Когда командой рулил Магомед Адиев, она уже дошла до борьбы в нижней части таблицы. Потом его сняли, штаб Сергея Булатова тяжело вкатывался, но затем выдал две победы – над «Локо» и «Спартаком»! И это в момент, когда с командой уже начали потихонечку прощаться.

Глядя на результаты матчей с топами, даже удивительно, что до этого «Крылья» проиграли «Сочи». А в последнем туре – «Оренбургу». То есть оказались лучше лидеров, но хуже конкурентов. Итог – равное количество очков с оренбуржцами, которые остались в РПЛ из-за разницы в личных встречах.

Теперь – дерби с региональным конкурентом. При этом у Самары нет такой явной проблемы, как у их соперника. В первую очередь – с травмами. Из-за дисквалификации не сыграет Костанца, но Булатов наверняка найдёт кем его заменить. Ну и фактор трибун. Да, при всей интеграции «Акрона» в самарскую среду приоритет болельщиков наверняка будет отдан «Крыльям». Другой вопрос, как они справятся со всем этим психологически. Ведь играть, когда устраивает и ничья, не так уж и просто.

«Крылья» не играли в Первой лиге с сезона-2020/2021. И, похоже, сейчас мало кто заинтересован в их возвращении туда. Хотя тема про то, что региону хватит и одного клуба в элите, никуда не делась. С другой стороны, клуб отдал часть долгов, выплачивает зарплаты и не похож на банкрота. А губернатор ездит с командой даже на выезды. Учитывая все расклады, фаворитом в противостоянии сейчас выглядят именно «Крылья».

