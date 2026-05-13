Топ-матчи четверга: Рублёв и Медведев на «Мастерсе», Кубок Стэнли, футбол и плей-офф НБА

За чем следить 14 мая: «Локо» — «Спартак» в финале Кубка Харламова, игры «Реала» и «Сосьедада», ЦСКА — «Локомотив-Кубань» и волейбол!

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Цинциннати» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: непростой выезд для команды Месси.

«Интер Майами» обыграл «Цинциннати» в гостях в 1/4 финала прошлого плей-офф МЛС (4:0). Но до этого клуб из штата Флорида обыгрывал конкурента на чужом поле лишь в сентябре 2021 года. Так что предстоящий выезд для Лионеля Месси и компании — не самый простой.

🏀 3:00: «Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс», плей-офф НБА, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: кто сделает важнейший шаг к выходу в финал Востока?

Команды обменялись двумя домашними победами. На очереди важнейшая пятая игра во втором раунде, которая будет иметь огромную роль в определении того, кто выиграет серию. Потому что в большинстве своём кто забирает пятую встречу, тот и побеждает в серии.

🏒 3:00: «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: спасётся ли «Миннесота»?

Подопечные Джона Хайнса поставили себя в крайне неудобное положение – «дикари» отдали одну из домашних игр и теперь едут на арену «Колорадо» при счёте 1-3 в серии. В этом плей-офф «Эвеланш» ещё не проигрывали на своей площадке, да и всего потерпели лишь одно поражение. Получится ли у «Уайлд» продлить себе жизнь ещё хотя бы на пару дней?

🎾 14:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Андрей Рублёв (Россия, 12), Рим, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: сотворит ли Рублёв сенсацию в матче с первой ракеткой мира?

Главное испытание Андрея Рублёва (№14 рейтинга ATP) в Риме пришлось на четвертьфинал, так как в соперниках — первая ракетка мира Янник Синнер. Итальянец на «Мастерсах» не проигрывает 31 матч подряд! Россиянин — прекрасный кандидат, чтобы прервать эту серию лидера тура.

🏆🏒 16:00: «Локо» — МХК «Спартак», плей-офф МХЛ, финал, первый матч

Интрига: как пройдёт первая встреча финала?

Во втором сезоне подряд красно-белые дошли до решающей серии Кубка Харламова. Однако на этот раз подопечные Александра Баркова не будут владеть преимуществом домашней площадки, да и фаворитом противостояния многие считают именно железнодорожников. Оправдают ли ярославцы статус или же столичный клуб возьмёт первую победу после яркого полуфинала?

🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Зенит» СПб, Кубок России, группа А, 1-й тур

Интрига: отомстит ли «Зенит» за поражение в полуфинале Суперлиги?

В красочной полуфинальной серии Суперлиги московское «Динамо» остановило «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3-1. В тот момент команда Владимира Алекно лишилась шансов на очередной титул. Теперь у петербуржцев есть шанс взять реванш, хотя этот матч третьего тура группового этапа Кубка России сложно назвать судьбоносным. Обе команды по разу обыграли «Белогорье» и прошли дальше. Пока на кону только первое место в группе. Ну и собственный престиж, конечно.

🏀 19:30: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», плей-офф Единой лиги, 1/2 финала, второй матч

Интрига: армейцы сравняют счёт в серии?

Армейцы довольно неожиданно для многих уступили в первой домашней игре полуфинала. «Локомотив-Кубань» буквально удивил соперника. Однако фаворитами в борьбе за проход дальше остаются москвичи. Как ЦСКА отреагирует на поражение?

🎾 20:00*: Мартин Ландалус (Испания, LL) — Даниил Медведев (Россия, 7), Рим, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: выйдет ли Медведев в четвёртый полуфинал в году?

Даниил Медведев (№9) за выход в полуфинал Рима сразится с 20-летним Мартином Ландалусом (№94). Молодой испанец проводит первый полноценный взрослый сезон, поэтому с россиянином они ранее не встречались. Кстати, Ландалус в сетку итальянского «Мастерса» попал как лаки-лузер. А вот Медведев хорошо знает этот турнир — Даниил побеждал в Риме три года назад.

⚽️ 21:00: «Жирона» — «Реал Сосьедад», Примера, 36-й тур

Интрига: «Реал Сосьедад» сохранит шансы на топ-6?

«Реал Сосьедад» занимает восьмое место в Примере. До шестой строчки — шесть очков (при матче в запасе). Выше подняться уже не получится, но финиш в топ-6 — хороший итог сезона. Тем более благодаря победе в Кубке баски уже обеспечили себе Лигу Европы. Впереди «Реал Сосьедад» ждёт выезд к борющейся за выживание «Жироне». Команда идёт 18-й, но в случае победы может взлететь аж до 11-й строчки.

⚽️ 22:30: «Реал» Мадрид — «Овьедо», Примера, 36-й тур

Интрига: «Реал» исправится после поражения в «класико»?

«Реал» завершает сезон без амбиций. Команда уже точно станет второй. Но вокруг клуба сложился негативный фон: плохие результаты, драки, ссора президента Переса с журналистами. Конечно, тяжело играть при такой атмосфере. Но нужно исправиться за поражение от «Барсы» в домашнем матче с «Овьедо».