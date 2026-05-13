РПЛ надо поменять время начала матчей в последнем туре. Играть всё одновременно нет смысла

Регламент сделать это позволяет. А у нас уже есть предложение: восемь встреч можно разбить на пять слотов.

Через несколько дней таблица МИР РПЛ в сезоне-2025/2026 примет окончательный вид. Мы узнаем чемпиона страны, всех призёров, а также тех, кто отправится в Лигу PARI и в стыки. Заключительные матчи тура по традиции пройдут в один и тот же временной слот.

Но нужно ли так делать? Есть ведь и другой вариант.

Выдержка из регламента РПЛ: «Матчи последнего игрового тура проводятся в один и тот же день. Президент РПЛ имеет право назначать одинаковое время начала матчей в последнем игровом туре для всех или некоторых матчей в зависимости от турнирного положения».

Для начала давайте посмотрим, как обстоит дело в ведущих европейских лигах. Заглянем в календарь прошлого сезона. Англия, Германия, Франция — в этих странах матчи заключительного тура стартовали в один день и в одно и то же время. Испания и Италия — другое дело. Там формировали расписание последнего тура в зависимости от турнирных интриг . В итоге в обеих странах матчи разбили на три дня.

А что, если итало-испанский вариант применить в РПЛ? Давайте посмотрим в календарь 30-го тура. Возьмём матч «Сочи» — «Ахмат». Зачем его ставить в одно время с остальными? Здесь ведь нет никакой интриги. «Сочи» уже точно вылетает в Первую лигу, а «Ахмат» завершит чемпионат на девятом месте. Судьба этих команд не зависит от результатов других встреч. Эту игру вполне можно было бы перенести с 17 мая на 16-е число. Или даже на пятницу, 15 мая. Поставить на 19:30 или 20:00, учитывая жаркую погоду в южном регионе страны. Аудитории у матча было бы больше.

Схожая ситуация с матчем «Балтика» — «Динамо» Москва. Да, хозяева ещё могут подняться с шестого места на пятое, а гости — с восьмого на седьмое. Ниже они точно не упадут. С учётом отсутствия еврокубков разница между пятым и шестым местом не выглядит какой-то существенной. Опять же, матч вполне можно было перенести на 16 мая. Никто от этого не пострадал бы.

Воскресенье — в этот день можно постепенно разогревать зрителя. Начать с матча «Крыльев Советов» и «Акрона». Тут всё просто. Одна из этих команд точно попадёт в стыки, а другая напрямую останется в РПЛ. Ни «Крылья», ни «Акрон» не зависят от результатов других матчей тура. Да, в теории клуб из Тольятти ещё может пропустить вперёд махачкалинское «Динамо», но это повлияет только на соперника по переходным встречам.

А здесь, по сути, стык. Есть возможность отдельно подсветить такую игру. Учитывая значимость матча, можно предположить, что за ним будут наблюдать нейтральные болельщики. В общем слоте каждый посмотрит только игру с участием своего любимого клуба. Конечно, кто-то скажет, что встреча «Крыльев» и «Акрона» получится не самой качественной. Возможно, так и будет. Но ведь здесь бешеная интрига! И эта рубка явно потеряет дополнительного зрителя в общем временном потоке. Матч почти наверняка посмотрят только фанаты «Крыльев» и «Акрона».

Три матча раскидали. Дальше — борьба за бронзовые медали. На них претендуют «Локомотив» и «Спартак». Следовательно, матчи с участием этих клубов ставим на одно время. «Локо» ждёт дерби с ЦСКА, «Спартак» — поездка в Каспийск.

А так как махачкалинское «Динамо» ведёт заочную борьбу с «Пари НН» за то, чтобы избежать прямого вылета из РПЛ, игру нижегородской команды с «Рубином» тоже нужно ставить на один слот с двумя предыдущими. И вот здесь в онлайн-режиме следим за битвой претендентов на медали и аутсайдеров. Всё справедливо. Нейтральные болельщики сначала оценят рубку в Самаре, а затем — за бронзу.

Поможет ли ЦСКА «Спартаку» занять третье место? Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чемпионские разборки можно оставить на концовку тура. Так совпало, что «Ростов» и «Оренбург» уже сохранили место в РПЛ на новый сезон. Донской клуб в последнем туре сыграет с «Зенитом», а команда Ильдара Ахметзянова — с «Краснодаром». Ситуация позволяет поставить на одно время два матча и не добавлять к ним других. «Зенит» и «Краснодар» играют в одно время, а их соперникам уже не нужно обращать внимания на результаты других встреч.

Получается примерно так:

первый слот: «Балтика» — «Динамо» Москва;

второй слот: «Сочи» — «Ахмат»;

третий слот: «Крылья Советов» — «Акрон»;

четвёртый слот: ЦСКА — «Локомотив», «Динамо» Махачкала — «Спартак», «Рубин» — «Пари НН»;

пятый слот: «Ростов» — «Зенит», «Краснодар» — «Оренбург».

При такой раскладке у болельщиков РПЛ есть шанс «залезть» в пять временных слотов, а не в один. Все претенденты на что-то (чемпионство, бронза, возможность избежать стыков) играют в одно время. Этот принцип соблюдён . Понятно, что если бы все восемь встреч так или иначе зависели друг от друга, то их все пришлось бы ставить на одно время.

Конечно, ещё есть мультикаст. Но согласитесь, что куда удобнее следить в таком формате параллельно за тремя матчами тура, а не за всеми. Представим, если сразу в пяти встречах забьют гол примерно в одно и то же время. В мультикасте нам покажут один гол с разных ракурсов, потом — другой, третий. Пока дойдём до пятого, счёт в матчах несколько раз поменяется. Когда встреч в одном потоке меньше, то и следить за всеми событиями становится проще.

Если расписание последнего тура сделать более равномерным, то и зрительский охват станет шире. Можно посмотреть три отдельных матча, а потом следить за борьбой за бронзу и чемпионство в менее утяжелённом варианте, чем с восемью играми в одно время. Возможно, мы когда-нибудь придём к такому варианту. А пока пытаемся понять, как 17 мая мозг справится с огромным потоком информации за относительно короткий промежуток времени.