«Оренбург» круто спрогрессировал весной. Как так вышло?

В понедельник, 11 мая, мы узнали: «Оренбург» напрямую остаётся в РПЛ. Их судьба зависела от матча «Акрона». Если бы тольяттинцы победили, то перед 30-м туром в гонке за право не попасть в стыковые матчи всё окончательно бы запуталось. Однако этого не случилось – «Ростов» обыграл «Акрон» со счётом 3:1. Поэтому теперь команда Ильдара Ахметзянова вне зависимости от результатов 30-го тура не опустится ниже 12-го места. Хотя это и не значит, что матч с «Краснодаром» станет для неё формальным.

Таких весной у «Оренбурга» в принципе не было. О многом говорит, например, статистика пропущенных мячей. Если за первые 11 туров сезона их было 22, то за аналогичный период во второй части – 12. Всего дважды оренбуржцы пропускали больше двух: в ничейном матче с московским «Динамо» и в проигранном – с «Сочи». Но там феерил Кирилл Кравцов, оформивший хет-трик. Это говорит об одном: ни на каком-либо отрезке сезона команда не собиралась бросать якорь. И заслуженно остаётся в РПЛ.

Одним из архитекторов этого успеха называют как раз Ахметзянова. Он пришёл в команду, когда она с двумя победами занимала 14-е место. Ниже – только «Пари НН» и «Сочи». Можно искать плюсы и в работе Владимира Слишковича: он действительно получил команду, которая готовилась к Первой лиге, и работал с теми, кто есть, но в зону прямого вылета не опустился. Однако осенью наступило понимание: прогресса с ним не будет, требовались свежие идеи.

И неожиданным стал выбор человека, кто их привнесёт. Пока инфлюэнсеры рассуждали о Кержакове или Игнашевиче, руководство пошло дальше и выбрало одного из самых непопсовых тренеров Первой лиги. С Ахметзяновым «КАМАЗ» раз за разом показывал результаты, которые диссонировали с бюджетом клуба, но его фамилия не была так раскручена, как другие. «Оренбург» дал 42-летнему тренеру шанс. И вряд ли об этом жалеет.

Ильдар Ахметзянов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако важно будет напомнить и то, что случилось зимой. После первых месяцев работы Ахметзянова «Оренбург» и вовсе скатился на 15-ю строчку. Но это не спровоцировало паники, а руководство усилило не только команду, но и штаб. В клуб пришли бывший главный тренер «Балтики» Александр Грищенко, тренер вратарей из «Зенита» Евгений Понятовский, вернулся аналитик Мухамед Берберович. Внутри региона вызвала дискуссию новость об уходе местной легенды Ильшата Айткулова, который провёл в клубе 35 лет. Однако теперь мы видим, что всё было не зря.

Работа на рынке в зимнюю паузу тоже пошла в плюс: клуб расстался с теми, кто по разным причинам не мог приносить пользу на конкретном отрезке (поэтому часть ушла в аренду), и взял тех, кто поможет здесь и сейчас. В итоге Джон Паласиос сыграл почти все матчи полностью в центре обороны – исключением стала только игра с «Крыльями», где его заменили на 75-й минуте. У Дамиана Пуэблы – тоже 11 матчей, хотя всего восемь в стартовом составе. Он остался без результативных действий, но очень помогал в созидании. Алексис Кантеро играл не так много, поэтому пока непонятно, выкупит ли клуб его трансфер. Россияне тоже пришлись к месту – 20-летний Голыбин стал альтернативой Гюрлюку на фланге, Куль по мере сил помогал в центре поля. А главное – прогресс лидеров: Томпсон по-прежнему делал разницу впереди, Ду Кейрос набрал форму и сделал дубль в важнейшем матче с «Динамо». А Муфи мутировал в одного из лучших правых защитников лиги. Из минусов – тренерский штаб так и не определился с центральным нападающим, но, когда всё получается в других линиях, волшебство происходит и впереди. Вспомните хотя бы два мяча головой Жезуса в ворота «Пари НН».

Ещё можно говорить о прогрессе Евгения Болотова, который выбрался из Первой лиги в РПЛ, отправил на скамейку Квеквескири и дважды забивал победные голы – «Зениту» и «Крыльям Советов». Об отличной форме Данилы Ведерникова, у которого аналогичный путь. В общем, в этом механизме всё настраивалось правильно. Не всегда это означает позитивный итог, однако в этом случае все эти факторы привели именно туда, куда нужно.

Евгений Болотов (справа) Фото: ФК «Оренбург»

А ещё «Оренбург» отметил 50-летие: украсил стадион, воссоздал ретроформу, а сейчас запускает клубную выставку. Интеграция в городскую среду – одна из задач, которую клуб планомерно реализует. Но без спортивных результатов всё это не имело бы большого смысла. Сейчас оба фактора совпали. И очень интригует, какой результат команда покажет в следующем сезоне. Ведь если мы берём именно период с Ахметзяновым и набранные за это время очки, то это место в топ-8.

Может, цель на следующий сезон именно такая?