Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Матвей Сафонов, ПСЖ – россиянин стал чемпионом Франции, статистика, матчи в Лиге 1, сейвы, количество игр, Шевалье, реакция

Это золото Сафонова с «ПСЖ» совсем иное, хотя осенью он думал уйти! Сезон Матвея в цифрах
Анатолий Романов
Матвей Сафонов
Комментарии
Вчера россиянин выиграл чемпионат Франции в статусе основного вратаря команды. Вспоминаем его путь и огромные трудности.

Матвей Сафонов – чемпион Франции с «ПСЖ»! Теперь двукратный, если что. Российский голкипер взял трофей Лиги 1 второй год подряд, но этот титул воспринимается совсем иначе, нежели первый.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Кварацхелия – 29'     0:2 Мбайе – 90+3'    

В прошлом сезоне мы понимали, что воспитанник «Краснодара» скорее дублёр Джанлуиджи Доннаруммы, а не реальный конкурент. Теперь же Сафонов завоевал чемпионство в статусе основного вратаря лучшей команды Европы – выиграл борьбу за место в составе у Люка Шевалье. То, что сделал Матвей, приехав в Париж ноунеймом, по-настоящему круто. Аплодируем нашему легионеру. И разбираем его «золотой» сезон-2025/2026 во Франции – подводим статистические итоги, вспоминаем, как он превратился из запасного в номера один для Луиса Энрике.

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: Лига 1

Желание главного тренера «ПСЖ» избавиться в межсезонье от Доннаруммы, казалось, никак не приближало Сафонова к статусу основного голкипера команды. По публикациям СМИ и инсайдеров складывалось впечатление, что парижский клуб планировал прошлым летом поменять всю вратарскую линию. Джанлуиджи продали в «Манчестер Сити», по данным Transfermarkt, за € 30 млн. Арнау Тенаса отпустили в «Вильярреал» за € 2,5 млн. Вокруг Сафонова тоже хватало слухов. Возможный трансфер Матвея связывали прежде всего с подписанием защитника Ильи Забарного. В «ПСЖ», как утверждалось, опасались конфликтов между украинцем и россиянином. В итоге о каких-либо проблемах во взаимоотношениях Сафонова с Забарным за весь сезон никто ни разу не написал. Сработались.

Матвей не хотел покидать Париж – и его оставили. Конечно, он понимал: Шевалье, в отличие от Доннаруммы, пока не топ. Шансов выиграть у него конкуренцию больше. Тем не менее на старте сезона перспективы россиянина в «ПСЖ» выглядели плохо. Люка взяли по желанию Луиса Энрике за € 40 млн (то есть дороже, чем отдали Джанлуиджи), так как испанцу требовался лучше играющий ногами голкипер, следовательно, новичок из «Лилля» приходил с правом на ошибку. Да ещё и на зарплату в два раза превосходящую зарплату Сафонова (€ 500 тыс. в месяц против € 250 тыс. у россиянина, по информации Le Parisien). Шевалье мог рассчитывать на тренерское доверие – и получал его до определённого момента. Более того, французский клуб взял летом 19-летнего таланта «Ромы» Ренато Марина, поэтому было непонятно, видит ли Луис Энрике Матвея хотя бы вторым номером. Из комментариев тренера парижан никогда не сделаешь вывод, кого он ставит выше, а кого ниже во вратарской бригаде.

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: Franco Arland/Getty Images

Матвей Сафонов Подробнее

Поначалу всё шло к тому, что это будет потерянный для голкипера сборной России сезон. Шевалье играл, Сафонов – грустил на скамейке. Так продолжалось в течение трёх с половиной месяцев – с середины августа по конец ноября. Матвей был запасным в 20 играх подряд. В этот список вошли встреча за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом», первые пять матчей Лиги чемпионов и 14 туров чемпионата Франции. В октябре L’Equipe выдал инсайд – Матвей разочарован отсутствием шансов в «ПСЖ» и подумывает об уходе из команды в зимнее окно. Goal, в свою очередь, написал о недовольстве руководства парижского клуба заявлениями Сафонова, который прямо говорил, что его не устраивает отсутствие игрового времени.

Вполне возможно, ситуация разрешилась бы трансфером россиянина в январе, если бы не стечение обстоятельств. В конце ноября Шевалье сломался, а Луис Энрике вспомнил о Сафонове. И тренер увидел, что с Матвеем в воротах команда чувствует себя спокойнее. Пока Люка восстанавливался, «ПСЖ» с Сафоновым победил в чемпионате Франции «Ренн» (5:0) и «Метц» (3:2), сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0) в Бильбао в Лиге чемпионов. Однако главным матчем, поменявшим для нашего легионера всё, стал, разумеется, финал Межконтинентального кубка 17 декабря. Парижане выиграли трофей в первую очередь благодаря Сафонову, который потащил четыре 11-метровых в серии пенальти.

Это. Было. Легендарно.
Сафонов — космос! Вытащил для «ПСЖ» трофей, взяв четыре удара в серии пенальти! Видео Сафонов — космос! Вытащил для «ПСЖ» трофей, взяв четыре удара в серии пенальти! Видео
«Легендарная игра Сафонова. Она перезапускает всё». Мировые СМИ восхищаются вратарём «ПСЖ» «Легендарная игра Сафонова. Она перезапускает всё». Мировые СМИ восхищаются вратарём «ПСЖ»

После этого Шевалье перестал быть безусловным игроком стартового состава для тренера «ПСЖ». Хотя победная серия пенальти стоила Сафонову перелома (из-за травмы руки он пропустил 40 дней), восстановившийся француз вернулся в основу только на шесть матчей. С ним парижане проиграли «Спортингу» в Лиге чемпионов и выбыли из Кубка Франции, правда, завоевали Суперкубок страны, где Люка также продемонстрировал умение отражать 11-метровые, парировав два удара.

Как только Сафонов набрал форму, залечив повреждение к концу января, Луис Энрике сделал ставку на россиянина. В следующем матче чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1) на выезде Матвей отбил пенальти от бомбардира-сенсации этого сезона Хоакина Паничелли, совершил три сейва и попал в символическую сборную тура по версии L’Equipe. Своей игрой на 11-метровых наш голкипер поразил даже собственного тренера.

Луис Энрике
Луис Энрике
главный тренер «ПСЖ»

«В моей карьере мне встречались вратари, обладавшие способностью отражать 11-метровые удары. Матвей – лучший в этом плане, в умении предугадывать, в какую сторону игрок собирается пробить по воротам. Это очень важное качество».

Неделю спустя «ПСЖ» разнёс в чемпионате своего принципиального соперника «Марсель» (5:0), а Сафонов снова сделал три спасения. Как сообщил L’Equipe, Луис Энрике пришёл к выводу, что Матвей эмоционально стабильнее Шевалье. У француза, как ни удивительно, хуже контакт с командой – так писали французские журналисты. Люка держится сам по себе. Россиянина же воспринимают как открытого, спокойного и весёлого человека.

Весёлый человек как он есть:
Фото
Матвей Сафонов в шутку облил водой тренера вратарей «ПСЖ» на скамейке запасных

Потом Сафонов ещё не раз очаровывал Париж яркими сейвами. Прежде всего в Лиге чемпионов, где «ПСЖ» вскоре ждёт финал с «Арсеналом». Но в этом тексте сконцентрируемся на разборе выступлений экс-краснодарца в чемпионском сезоне Лиги 1. Матвей пропустил только последние пару туров, получив отдых (играл Марин из-за новой травмы Шевалье), а до этого постоянно выходил в основе. С ним чемпион победил ещё «Метц» (3:0), «Гавр» (1:0), «Ниццу» (4:0), «Тулузу» (3:1), «Нант» (3:0) и «Анже» (3:0). Впрочем, были и неудачные для команды матчи – с «Ренном» (1:3), «Монако» (1:3) и «Лионом» (1:2). Тем не менее по итогам двух последних из проигранных встреч L’Equipe ставил россиянину самую высокую оценку в составе парижан.

А вот как оценили игру Сафонова с «Баварией» в Мюнхене:
«Поразительный первый тайм от Сафонова». СМИ Франции хвалят россиянина после успеха «ПСЖ»
«Поразительный первый тайм от Сафонова». СМИ Франции хвалят россиянина после успеха «ПСЖ»

В результате Сафонов сыграл 14 матчей в чемпионате Франции. Больше половины из них – «на ноль» (8). Пропустил 12 мячей. Согласно статистике, Матвей отразил 73,9% ударов. Интересно, что у Шевалье цифры сопоставимые. Люка провёл 17 матчей («сухих» – девять) и пропустил 13 голов. У француза 71,7% парированных ударов. Однако тут вопросы больше не к россиянину, а к тому, как «ПСЖ» защищался в некоторых играх на финише сезона. Экс-краснодарец допустил очевидную ошибку разве что в победной встрече с «Тулузой», выпустив мяч из рук на угловом. Зато в Лиге чемпионов, где команда Луиса Энрике не позволяет себе расслабиться, разница в показателях Сафонова и Шевалье потрясает: 72,7% отбитых ударов у Матвея и лишь 47,4% – у Люка.

Теперь «ПСЖ», по данным L’Equipe, собирается летом продать Шевалье. Сафонов же, по слухам, может продлить контракт с парижским клубом, действующий до лета 2029 года, на улучшенных условиях. Наш двукратный чемпион Франции это точно заслужил.

Какой топовый матч выдал вчера Матвей!
Сафонов стал двукратным чемпионом Франции! Вытащил всё в «золотом» матче с конкурентом!
Сафонов стал двукратным чемпионом Франции! Вытащил всё в «золотом» матче с конкурентом!
Материалы по теме
Сафонов получил высшую оценку в «ПСЖ» за матч с «Лансом» по версии портала Sofascore
«ПСЖ» – чемпион, а кто там дальше? Таблица чемпионата Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android