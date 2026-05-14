Это золото Сафонова с «ПСЖ» совсем иное, хотя осенью он думал уйти! Сезон Матвея в цифрах

Матвей Сафонов – чемпион Франции с «ПСЖ»! Теперь двукратный, если что. Российский голкипер взял трофей Лиги 1 второй год подряд, но этот титул воспринимается совсем иначе, нежели первый.

В прошлом сезоне мы понимали, что воспитанник «Краснодара» скорее дублёр Джанлуиджи Доннаруммы, а не реальный конкурент. Теперь же Сафонов завоевал чемпионство в статусе основного вратаря лучшей команды Европы – выиграл борьбу за место в составе у Люка Шевалье. То, что сделал Матвей, приехав в Париж ноунеймом, по-настоящему круто. Аплодируем нашему легионеру. И разбираем его «золотой» сезон-2025/2026 во Франции – подводим статистические итоги, вспоминаем, как он превратился из запасного в номера один для Луиса Энрике.

Матвей Сафонов Фото: Лига 1

Желание главного тренера «ПСЖ» избавиться в межсезонье от Доннаруммы, казалось, никак не приближало Сафонова к статусу основного голкипера команды. По публикациям СМИ и инсайдеров складывалось впечатление, что парижский клуб планировал прошлым летом поменять всю вратарскую линию. Джанлуиджи продали в «Манчестер Сити», по данным Transfermarkt, за € 30 млн. Арнау Тенаса отпустили в «Вильярреал» за € 2,5 млн. Вокруг Сафонова тоже хватало слухов. Возможный трансфер Матвея связывали прежде всего с подписанием защитника Ильи Забарного. В «ПСЖ», как утверждалось, опасались конфликтов между украинцем и россиянином. В итоге о каких-либо проблемах во взаимоотношениях Сафонова с Забарным за весь сезон никто ни разу не написал. Сработались.

Матвей не хотел покидать Париж – и его оставили. Конечно, он понимал: Шевалье, в отличие от Доннаруммы, пока не топ. Шансов выиграть у него конкуренцию больше. Тем не менее на старте сезона перспективы россиянина в «ПСЖ» выглядели плохо. Люка взяли по желанию Луиса Энрике за € 40 млн (то есть дороже, чем отдали Джанлуиджи), так как испанцу требовался лучше играющий ногами голкипер, следовательно, новичок из «Лилля» приходил с правом на ошибку. Да ещё и на зарплату в два раза превосходящую зарплату Сафонова (€ 500 тыс. в месяц против € 250 тыс. у россиянина, по информации Le Parisien). Шевалье мог рассчитывать на тренерское доверие – и получал его до определённого момента. Более того, французский клуб взял летом 19-летнего таланта «Ромы» Ренато Марина, поэтому было непонятно, видит ли Луис Энрике Матвея хотя бы вторым номером. Из комментариев тренера парижан никогда не сделаешь вывод, кого он ставит выше, а кого ниже во вратарской бригаде.

Матвей Сафонов Фото: Franco Arland/Getty Images

Поначалу всё шло к тому, что это будет потерянный для голкипера сборной России сезон. Шевалье играл, Сафонов – грустил на скамейке. Так продолжалось в течение трёх с половиной месяцев – с середины августа по конец ноября. Матвей был запасным в 20 играх подряд. В этот список вошли встреча за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом», первые пять матчей Лиги чемпионов и 14 туров чемпионата Франции. В октябре L’Equipe выдал инсайд – Матвей разочарован отсутствием шансов в «ПСЖ» и подумывает об уходе из команды в зимнее окно . Goal, в свою очередь, написал о недовольстве руководства парижского клуба заявлениями Сафонова, который прямо говорил, что его не устраивает отсутствие игрового времени.

Вполне возможно, ситуация разрешилась бы трансфером россиянина в январе, если бы не стечение обстоятельств. В конце ноября Шевалье сломался, а Луис Энрике вспомнил о Сафонове. И тренер увидел, что с Матвеем в воротах команда чувствует себя спокойнее. Пока Люка восстанавливался, «ПСЖ» с Сафоновым победил в чемпионате Франции «Ренн» (5:0) и «Метц» (3:2), сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0) в Бильбао в Лиге чемпионов. Однако главным матчем, поменявшим для нашего легионера всё, стал, разумеется, финал Межконтинентального кубка 17 декабря. Парижане выиграли трофей в первую очередь благодаря Сафонову, который потащил четыре 11-метровых в серии пенальти.

После этого Шевалье перестал быть безусловным игроком стартового состава для тренера «ПСЖ». Хотя победная серия пенальти стоила Сафонову перелома (из-за травмы руки он пропустил 40 дней), восстановившийся француз вернулся в основу только на шесть матчей. С ним парижане проиграли «Спортингу» в Лиге чемпионов и выбыли из Кубка Франции, правда, завоевали Суперкубок страны, где Люка также продемонстрировал умение отражать 11-метровые, парировав два удара.

Как только Сафонов набрал форму, залечив повреждение к концу января, Луис Энрике сделал ставку на россиянина. В следующем матче чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1) на выезде Матвей отбил пенальти от бомбардира-сенсации этого сезона Хоакина Паничелли, совершил три сейва и попал в символическую сборную тура по версии L’Equipe. Своей игрой на 11-метровых наш голкипер поразил даже собственного тренера.

Луис Энрике главный тренер «ПСЖ» «В моей карьере мне встречались вратари, обладавшие способностью отражать 11-метровые удары. Матвей – лучший в этом плане, в умении предугадывать, в какую сторону игрок собирается пробить по воротам. Это очень важное качество».

Неделю спустя «ПСЖ» разнёс в чемпионате своего принципиального соперника «Марсель» (5:0), а Сафонов снова сделал три спасения. Как сообщил L’Equipe, Луис Энрике пришёл к выводу, что Матвей эмоционально стабильнее Шевалье. У француза, как ни удивительно, хуже контакт с командой – так писали французские журналисты. Люка держится сам по себе. Россиянина же воспринимают как открытого, спокойного и весёлого человека.

Весёлый человек как он есть: Фото Матвей Сафонов в шутку облил водой тренера вратарей «ПСЖ» на скамейке запасных

Потом Сафонов ещё не раз очаровывал Париж яркими сейвами. Прежде всего в Лиге чемпионов, где «ПСЖ» вскоре ждёт финал с «Арсеналом». Но в этом тексте сконцентрируемся на разборе выступлений экс-краснодарца в чемпионском сезоне Лиги 1. Матвей пропустил только последние пару туров, получив отдых (играл Марин из-за новой травмы Шевалье), а до этого постоянно выходил в основе. С ним чемпион победил ещё «Метц» (3:0), «Гавр» (1:0), «Ниццу» (4:0), «Тулузу» (3:1), «Нант» (3:0) и «Анже» (3:0). Впрочем, были и неудачные для команды матчи – с «Ренном» (1:3), «Монако» (1:3) и «Лионом» (1:2). Тем не менее по итогам двух последних из проигранных встреч L’Equipe ставил россиянину самую высокую оценку в составе парижан.

В результате Сафонов сыграл 14 матчей в чемпионате Франции. Больше половины из них – «на ноль» (8). Пропустил 12 мячей. Согласно статистике, Матвей отразил 73,9% ударов. Интересно, что у Шевалье цифры сопоставимые. Люка провёл 17 матчей («сухих» – девять) и пропустил 13 голов. У француза 71,7% парированных ударов. Однако тут вопросы больше не к россиянину, а к тому, как «ПСЖ» защищался в некоторых играх на финише сезона. Экс-краснодарец допустил очевидную ошибку разве что в победной встрече с «Тулузой», выпустив мяч из рук на угловом. Зато в Лиге чемпионов, где команда Луиса Энрике не позволяет себе расслабиться, разница в показателях Сафонова и Шевалье потрясает: 72,7% отбитых ударов у Матвея и лишь 47,4% – у Люка.

Теперь «ПСЖ», по данным L’Equipe, собирается летом продать Шевалье. Сафонов же, по слухам, может продлить контракт с парижским клубом, действующий до лета 2029 года, на улучшенных условиях. Наш двукратный чемпион Франции это точно заслужил.