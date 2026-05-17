Эти футболисты нашего чемпионата ни разу не забивали в РПЛ! Кто-то — уже несколько сезонов

В предпоследнем туре российского чемпионата нападающий «Сочи» Захар Фёдоров забил «Зениту» гол, который не спас его команду от поражения и вылета, но точно запомнится 21-летнему игроку на всю жизнь. Ведь для Фёдорова это первый мяч за карьеру в Мир РПЛ. Ждал его Захар почти год. Дебютировав в нынешнем сезоне в элите, форвард не мог поразить чужие ворота на протяжении 20 матчей. А в Санкт-Петербурге удивил, забив топовый по исполнению гол!

Впрочем, среди полевых игроков всех амплуа он был далёк от топ-10. В нашей лиге есть даже свой Хавьер Маскерано времён «Барселоны» или Джо Гомес из сегодняшнего «Ливерпуля» – футболист, который ни разу не отличился за полторы сотни встреч!

Самые незабивные нападающие РПЛ

2. Тентон Йенне («Балтика») — 18 матчей

В списке форвардов, у которых достаточно долго длится сухая серия со старта карьеры в РПЛ, выделим две фамилии. Во-первых, это новичок «Балтики». Йенне, конечно, не центральный нападающий, но играет в группе атаки калининградской команды, как правило, на позиции инсайда – близко к чужим воротам. 25-летний нигериец дебютировал в нынешнем сезоне и пока не отличился ни разу за 18 матчей. Нанёс всего восемь ударов. Дважды попал в створ. А вот в Кубке России у Тентона уже есть два гола. Между тем он очень много забивал за армянский «Арарат», где выступал до перехода в «Балтику» (46 мячей в 113 играх).

1. Антон Шамонин («Ростов») — 19 матчей

А вот и новый «лидер». По юношескому футболу можно было прогнозировать, что в лице Шамонина РПЛ получит серьёзного снайпера. В сезоне-2022/2023 Антон был лучшим бомбардиром ЮФЛ-1, наколотив 19 мячей в 26 встречах. Да и во Второй лиге за фарм-клуб «Ростова» рослый, крепкий центрфорвард забил 11 голов в 34 играх. Но попал в РПЛ – и как отрезало. Со дня дебюта в сентябре 2024-го у Антона сухая серия, которая затянулась на 19 матчей. В них талант «Ростова» нанёс восемь ударов и четыре раза попал в створ.

Во многом Шамонина оправдывает тот факт, что он почти всегда выходит на замены. Лишь однажды был включён в основу, а в общей сумме провёл на поле в РПЛ приблизительно 270 минут (то есть три полные встречи). После кошмарного промаха со «Спартаком» в 24-м туре не встаёт со скамейки. Но что ещё досаднее – Антон не забил и в девяти играх за «Ростов» в Кубке России, хотя в этом турнире получал больше времени.

Самые незабивные игроки российского чемпионата

7. Андрей Ивлев («Пари НН») — 46 матчей

Топ полевых игроков всех амплуа открывает не форвард, но и не игрок линии обороны. У 19-летнего полузащитника уже 46 матчей без забитых мячей в РПЛ. Ивлев проводит свой второй сезон в элите. В предыдущем выступал за «Факел», в нынешнем – за «Пари НН». Нередко попадал в основу – 23 раза. Зато с попаданием по воротам у Андрея всё несколько хуже. Согласно статистике, хавбек нанёс 24 удара за два сезона и лишь дважды мяч полетел в створ. Кстати, и в Кубке страны у Ивлева 16 встреч за карьеру без голов. Отличался он только в МФЛ и ЮФЛ, а также за молодёжную и юношеские сборные России.

5-6. Валентин Пальцев («Краснодар») — 51 матч

Вполне логично, что большинство футболистов без голов в РПЛ – игроки обороны. Хотя центральные защитники, как правило, получают шансы на стандартах у чужих ворот, и некоторые немало забивают. В эту компанию пока не входит российский сборник Пальцев. Валентин второй сезон проводит в элите, где сделал себе имя как хороший разрушитель и заработал приглашение из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар». А вот результативных действий ни в одном из 51 матча Пальцев не совершал. При этом по воротам бил, и довольно часто: 35 ударов, 15 – в створ. Просто не везёт. За карьеру в низших лигах и кубковом турнире у Валентина 12 голов.

5-6. Олег Рябчук («Спартак») – 51 матч

Есть в списке и игрок московского топ-клуба. Для молдавского левого защитника нынешний сезон – третий в «Спартаке» и РПЛ. Количество матчей у Рябчука в нашем чемпионате уже перевалило за полсотни, а голов до сих пор нет. Впрочем, и угрожал он чужим воротам редко: нанёс всего девять ударов и лишь однажды попал в створ. Да и в Кубке России у Олега 22 матча без забитых мячей. Между тем в других своих командах Рябчук всегда отличался – в «Олимпиакосе», «Пасуш де Феррейра» и фарм-клубе «Порту».

4. Никита Глушков («Динамо» Махачкала) — 56 матчей

Ещё один игрок средней линии в антирейтинге. Для центрального полузащитника махачкалинского «Динамо» нынешний сезон – второй в РПЛ. Глушков, несомненно, важнейшая фигура для южан, тем не менее со своим недостатком. Отсутствием голов. Никита не забил ни разу в 54 матчах чемпионата. Пробил по воротам 21 раз, в створ – трижды. Кстати, и в Кубке России у него тоже прочерк в графе «забитые мячи». Но в Первой лиге Глушков за махачкалинское «Динамо» отличался.

3. Вячеслав Литвинов («Сочи») — 62 матча

Топ-3 начинается с центрального защитника «Сочи» и воспитанника «Краснодара», который дебютировал в элите ещё в 2020 году в составе краснодарцев. Литвинов поучаствовал уже в пяти сезонах РПЛ, однако по-прежнему не забил. В 62 матчах – 0 голов. Справедливости ради, и шансов было у Вячеслава не очень много. На его счету 14 ударов, четыре – в створ. В Кубке он пару раз отличился осенью 2022-го.

2. Никита Ермаков («Пари НН») — 80 матчей

Второе место атакующего полузащитника – большой сюрприз. Тем не менее вот вам удивительный факт: Ермаков за четыре сезона в ЦСКА и «Пари НН» не забил ни одного гола. Хотя приближается постепенно к рубежу в сотню матчей. В статистике Никиты 27 ударов и шесть попаданий в створ. Любопытно, что в МФЛ за ЦСКА Ермаков наколотил 11 мячей в 31 встрече. Да и на профессиональном уровне у него всё-таки есть голы в Кубке.

1. Мирослав Богосавац («Ахмат») — 154 матча

Сербский легионер «Ахмата» – рекордсмен с отрывом! Богосаваца никто не назовёт слабым легионером, своё дело он знает. Казалось бы, неплохо и атаку поддерживает рывками вперёд. Отдал уже почти полтора десятка голевых передач. Но отправить мяч в ворота соперника у серба совсем не получается. Мирослав проводит свой седьмой сезон в РПЛ и сыграл 154 матча, в которых нанёс 53 удара и 11 раз попал в створ. А на выходе – 0. В своё время Богосавац отыграл без голов и в «Партизане» (правда, провёл за эту команду всего 26 встреч), зато за «Чукарички» и «Телеоптик» забил по паре раз. Забавно, что и в Кубке России у защитника 22 сухие игры. В Грозном заждались его гола.

В этом сезоне РПЛ у серба и остальных из этого списка остался последний шанс прервать сухую серию – в 30-м туре. Между тем Богосавац замахнулся на абсолютный рекорд Геннадия Нижегородова. Экс-игрок «Локомотива» и отец нынешнего защитника «Рубина» завершил карьеру в РПЛ без единого гола, сыграв 200 матчей.