«Интер» оформил «золотой» дубль! Как же глупо «Лацио» слился в финале Кубка!

«Интер» в 10-й раз в своей истории выиграл Кубок Италии. Команда Кристиана Киву в финале обыграла «Лацио». Миланцы в нынешнем сезоне сделали «золотой» дубль! Ранее «Интер» также стал чемпионом Италии. Мощный дебютный год от Киву!

Несколько дней назад «Интер» разгромил «Лацио» в Риме (3:0) в Серии А. А в первом круге миланцы так же уверенно разобрались с соперником дома (2:0). В общем, команде Маурицио Сарри (он, кстати, отсутствовал на скамейке в финале, наблюдая за игрой с верхних ярусов) было трудно рассчитывать на победу над новым чемпионом Италии. И старт встречи только подтвердил этот тезис.

«Интер» с первых минут понёсся давить «Лацио». Сначала обходилось без опасных моментов, но миланцы намного больше владели мячом. Команда Киву расположилась на чужой половине и методично давила на защиту римлян. Итог – быстрый гол. Но пришёл он не после позиционной атаки. Федерико Димарко – рекордсмен Серии А по голевым передачам за сезон (16). И в финале Кубка 28-летний защитник снова расчехлил своё оружие: он подал с углового, Маркус Тюрам сделал скидку себе за спину, а мяч от головы Адама Марушича влетел в створ ворот «Лацио». Обиднейший автогол для римлян.

Команда Киву не остановилась. Особенно круто работал правый фланг: Дензел Думфрис кошмарил Нуну Тавареша. На 24-й минуте нидерландец мог удвоить преимущество, но португалец заблокировал его мощный удар.

А чуть позже Нуну всё же проиграл дуэль оппоненту. На 35-й минуте Думфрис обокрал Тавареша у чужой штрафной, после чего прострелил во вратарскую мимо голкипера Эдоардо Мотты на одинокого Лаутаро Мартинеса. И аргентинец без проблем покатил мяч в пустые ворота – 2:0. Этот гол вывел Лаутаро на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Интера» (174 гола): больше только у Алессандро Альтобелли (209) и Джузеппе Меаццы (284).

Исходя из хода встречи, уже после второго гола судья Марко Гуида мог дать финальный свисток. Грубо говоря, «Лацио» не «подъехал» на финал. Разница в классе была колоссальной. Ещё до перерыва Пётр Зелиньски мог сделать счёт разгромным, но его удар в нижний угол потащил голкипер Мотта. На 45-й минуте «Лацио» всё же создал неплохой момент: Густав Исаксен получил пас в штрафной «Интера» и пробил из-под защитника, а мяч после рикошета прошёл мимо дальнего угла. Но такой дикий отскок был бы максимально несправедлив по отношению к миланцам.

После перерыва «Интер» стал действовать прагматичнее. Главное – удержать комфортный счёт. Если в первом тайме команда Киву уничтожала соперника по владению (71% на 29%), то во втором цифры выровнялись (55% на 45%, но уже в пользу римлян). Хотя каких-то дивидендов «Лацио» это не принесло. На 58-й минуте Нослин завершил позиционную атаку ударом из пределов штрафной – рядом со штангой. Но это снова момент из категории «0,1 xG» (ожидаемые голы), то есть не слишком опасный для соперника.

Ещё одним героем для «Интера» мог стать вышедший на замену Луис Энрике. Бразилец только-только появился на поле и упустил свой шанс: Димарко прострелил в штрафную «Лацио», а латераль миланцев не попал в створ из шикарной позиции.

Вернуть римлян в игру мог появившийся со скамейки Булайе Диа. На 75-й минуте он принял передачу от Мануэля Лаццари, прикрыл мяч корпусом, вошёл в штрафную и пробил в падении – голкипер «Интера» Хосеп Мартинес сократил дистанцию и головой отразил удар. Важно отметить: во втором тайме «Лацио» действовал симпатично. На ничью вряд ли наиграли, но на один гол – вполне.

Самый весёлый эпизод концовки случился на 84-й минуте. Футболисты ввязались в потасовку, зачинщиком которой стал Педро: вышедший на поле испанец грубо влетел в подкате под Федерико Димарко. Защитник «Интера» вскочил после фола и начал толкать испанца. Собрались почти в полных составах вместе с запасными! В итоге всё обошлось жёлтыми карточками для Димарко и Педро.

«Интер» довёл встречу до победы, не позволив «Лацио» вернуть интригу. Миланцы во второй раз за месяц подтвердили статус лучшей команды Италии. Также это третий «золотой» дубль «Интера» в XXI веке. До этого команда выигрывала Серию А и Кубок Италии в сезонах-2005/2006 и 2009/2010 (тогда вовсе был требл с Лигой чемпионов). Качать гения Киву?