Сафонов стал двукратным чемпионом Франции! Вытащил всё в «золотом» матче с конкурентом!

«Ланс», прости, у соперника – стена в воротах. У Матвея просто грандиозная оценка, а самое удивительное – реакция «ПСЖ» на победу!

Сафонов отдохнул в прошлом туре Лиги 1 и вернулся в основу «ПСЖ» на потенциально чемпионский матч с «Лансом». Парижан устраивала ничья. На программе-минимум они не остановились, за что спасибо Матвею.

Луис Энрике удивил появлением в полузащите Дуэ. А в целом весь «ПСЖ» – не слишком уверенной игрой. «Ланс» смотрелся гораздо бодрее. Сафонову и Забарному пришлось спасать поочерёдно: Матвей выдвинулся из ворот и выиграл дуэль у Саида, а Илья подстраховал в створе от добивания Томассона.

По количеству ударов, касаний в чужой штрафной и ожидаемым голам «Ланс» сильно опередил «ПСЖ» – 25:10, 47:13 и 2,57 xG на 1,09 xG соответственно. Проблема в том, что состав парижан наполнен звёздами. Подаришь им шанс – вынимаешь мяч из сетки.

На 29-й минуте Сарр грубо обрезался недалеко от своих ворот. Дембеле увидел это и забросил вперёд, где Хвича устроил расстрел Риссеру. Зато он перед перерывом потащил опасный тычок низом в дальний угол от всё того же Дембеле. Сафонов, в свою очередь, только за первый тайм накопил аж пять спасений и отразил удар в упор Саида. Ну и отметился уверенной игрой на выходах, куда ж без этого. Плюс пасовал на 60% точности: уже без споров про специальные или нет выносы в аут.

Чудеса реакции пришлось демонстрировать и далее. Сима вот дали беспрепятственно пробить с близкого расстояния и чуть погодя устроить выход один на один с Сафоновым . Оба раза сенегальцу пришлось думать: «Да как он всё тащит?!» А когда ему не смог помешать и Матвей, тому на помощь приходила штанга. Чудо, что «Ланс» отличился только раз и из офсайда.

А вот Мбайе идеально пробил в касание с передачи Дуэ. Только на 90+4-й минуте интрига осталась в прошлом. Парижане всё равно не праздновали. Подумаешь, очередное золото Лиги 1. Буднично и вовсе не торжественно.

Сафонов получил сумасшедший рейтинг 9,7 от статистического портала Sofascore за восемь спасений. Не с отрывом, но лучший результат у «ПСЖ»: Забарный накопил 9,1, остальные – максимум 7,6. Матвей официально – двукратный чемпион Франции. Теперь такое же звание нужно и в ЛЧ. 13-й «сухарь» в сезоне – повод для гордости весомый. А то, как он был оформлен – тем более.