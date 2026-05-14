Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 3:0, обзор матча АПЛ, 13 мая 2026, голы: Антуан Семеньо, Омар Мармуш, Савио, ассист: Фил Фоден

Гениальный ассист «Сити». Пяткой и рабоной одновременно!
Григорий Телингатер
«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас» – 3:0
Забыли про Фодена? Зря.

«Сити» близок к тому, чтобы уступить чемпионство, но всё ещё остаётся в гонке за «Арсеналом». Команда Гвардиолы добывает результат, несмотря на ротацию. В матче с «Пэлас» в основе не оказалось Холанда, Доку, Шерки и О’Райли. Зато нашлось место Савиньо справа в атаке, Мармушу в качестве форварда и даже Аит-Нури на позиции левого вингера. Плюс впервые с начала января сыграл Гвардиол. Существенная ротация за три дня до финала Кубка Англии против «Челси».

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Семеньо – 32'     2:0 Мармуш – 40'     3:0 Савио – 84'    

И уже на второй минуте хозяева пропустили! Правда, гол «Пэлас» сначала засчитали, а потом отменили из-за маленького офсайда. Ну а затем «Сити» включился на полную. К 20-й минуте его владение составило 81%. Какое-то время атаки заканчивались ударами мимо, но на 31-й минуте первое же попадание в створ оказалось голом.

Празднование Семеньо

Фото: Marc Atkins/Getty Images

Семеньо оказался в штрафной и моментально пробил низом в дальний угол, а потом ещё отпраздновал типичным итальянским жестом. Только вот здесь больше внимания заслуживает Фоден. Его признали лучшим игроком сезона два года назад, но в этом чемпионате он мало заметен – у «Сити» другие зажигают впереди. Англичанин явно хочет поехать на ЧМ-2026 и тут выдал нечто особенное. Ассист рабоной и пяткой одновременно.

«Сити» на одном голе не остановился и продолжил играть мощно. И ещё до перерыва забил второй. И кто снова отдал голевую передачу? Конечно же, Фоден. На этот раз это был вполне обычный ассист. Для Мармуша гол оказался всего третьим в этом чемпионате Англии.

Гол Мармуша

Фото: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Факт, который впечатляет: в середине первого тайма в трансляции отдельно показали статистику передач в финальной трети поля. Цифры там были такие: «Сити» – 71, «Пэлас» – 0. А вот во втором тайме хозяева выглядели уже не так мощно. В какой-то момент Гвардиола даже бушевал на бровке. Возможно, потому, что его команда перестала создавать голевые моменты. Впрочем, у «Пэлас» они тоже особо не возникали.

На 58-й минуте у «Сити» пошли замены. Сначала вышли Доку и Аке, затем Шерки и Ковачич. Не сказать, что голевых моментов стало больше, хотя хозяева постоянно оказывали давление. А вот атаки «Пэлас»… Из примечательного – нарочитое падение Камады в штрафной «Сити». Арбитр сразу же показал японцу жёлтую за симуляцию. А ещё случился достаточно трогательный момент – выход на замену Стоунза на 81-й минуте. Защитнику скоро исполнится 32 года, и он проводит свои последние матчи за команду. Оказавшись на газоне, англичанин получил и капитанскую повязку от Фодена, и чант «Джонни, Джонни Стоунз» от болельщиков.

Фоден и Стоунс

Фото: Stu Forster/Getty Images

В концовке встречи две тончайшие проникающие передачи выдал Шерки. Обе на Савиньо. Одну бразилец реализовал, вторую – нет. В результате у хозяев получилась победа в три мяча при комфортной ротации. «Сити» и «Арсенал» наконец сравнялись по проведённым матчам. Лондонцы впереди на два очка за два тура до конца чемпионата.

В АПЛ хватает интриг и без «Арсенала». Например, за места в ЛЧ и вылет!
