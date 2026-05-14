Монструозная серия «Барсы» – всё! Чемпионы наконец проиграли и даже не забили

Такого в этом сезоне Ла Лиги ещё не было. Но в новом статусе команда Флика может позволить себе больше.

«Барселона» впервые в сезоне Примеры не забила и прервала 11-матчевую победную серию сенсационным поражением от «Алавеса». Что называется, перепраздновала чемпионство.

После завоевания титула Ханси Флик решил дать сыграть тем, кого в другой день мог и на скамейке оставить. В Витории в основе «Барселоны» оказались Щенсны, Кортес, Кунде, Бальде, Касадо, Берналь, Барджи и Левандовски. 21-летний центральный защитник Кортес, капитан фарм-клуба, вообще дебютировал за первую команду. Из состава на «класико» выпали два Гарсии (Жоан и Эрик), Мартин, Канселу, Педри, Гави, Ферран Лопес и Торрес. «Алавес» организовал чемпионский коридор для сине-гранатовых, но на поле собирался устроить хорошую драку, чтобы победить и уйти из зоны вылета.

Перед этим матчем в таблице Примеры сложилась редкая ситуация. Сразу четырех команды, занимавшие с 15 по 18 места, набрали одинаковое количество очков – по 39. У «Алавеса» было 37. Максимально мотивированные хозяева начали бодрее чемпиона и первыми создали опасный момент. Кроме того, хороший отрезок выдали в середине тайма, когда показал себя молодой Кортес. В одном эпизоде после впечатляющего прохода Реббаша через всё поле ловко сбил с шага в штрафной Дьябате и не дал тому пробить. В результате баски не получили ни гола, ни пенальти. В другом – Альваро заблокировал головой удар того же Реббаша с 17 метров.

«Барселона» просыпалась минут семь. Если даже игроки сине-гранатовых не горели игрой до начала матча, то на поле быстро увлеклись ей. Чемпион в ответ организовал пару атак с участием Барджи. Сменщик Ямаля, не попавший, к слову, даже в расширенную заявку сборной Швеции на ЧМ-2026, едва не забил сам, но поспешил с ударом. Кроме того, Руни поучаствовал в комбинации, которую Рашфорд загубил столь же отвратительным выстрелом из выгодной позиции. Но затем «Барсе» не хватало остроты. Мяч почти не доходил до Левандовского – поляк до перерыва сделал всего два касания в чужой штрафной. Безуспешно пытался заработать пенальти, загубил плохим пасом выпад три в два.

За 45+ минут чемпион ни разу не попал в створ. А вот «Алавес» в компенсированное время забил своим вторым попаданием. Гол хозяевам принёс стандарт. После подачи и скидки с подбора Дьябате продавил Берналя и переправил мяч в сетку. Между прочим, до этого тура ивуарийский нападающий отличился в Примере лишь однажды.

«Алавес» ещё сильнее закрылся. Дьябате превратился при обороне в левого вингера, чтобы встречать Кунде, так как при изначально выбранной хозяевами схеме 5-3-2 крайние защитники «Барселоны» получали свободное пространство. После перерыва команда Флика контролировала мяч уже более 80% времени, но это было владение ради владения. Чемпион просто не мог вскрыть защиту басков при тех скоростях, на которых шла игра. По истечении часа матча немецкий тренер сделал тройную замену, выпустив Торреса, Педри и 18-летнего Хави Эспарта.

Давление «Барселоны» увеличивалось с каждой минутой. Подуставший «Алавес» уже с трудом выдерживал его, прижимался к своим воротам. Рашфорд выпрашивал пенальти, однако судья Мартинес не верил ему. Казалось, англичанин падал по собственной инициативе, несмотря на небольшой толчок со стороны Реббаша в спину. Заведённый алжирец вообще не церемонился с чемпионами, иногда действительно жёстко фолил. Это работало. На концовку Флик выпустил ещё и 19-летнего хавбека Маркеса.

В результате «Барселона» так и завершила матч без ударов в створ. Чемпион наиграл всего на 0,59 по xG – уступил по этому показателю команде Кике Флореса. Хотя и «Алавес» не дотянул даже до единицы (0,67). Финальный штурм у каталонцев совсем не получился, а Левандовски ни разу не коснулся мяча в штрафной соперника во втором тайме. Возможно, поляк, чей контракт с клубом завершается летом, мыслями уже где-нибудь в Саудовской Аравии.