ЦСКА, РПЛ, кто будет главным тренером, инсайды, варианты, слухи: Сандро Шварц, Марцел Личка, Ненад Бьелица, кто такие, 14 мая 2026

Главное о выборе нового тренера ЦСКА. У клуба есть три кандидата
Андрей Панков
Двое в России уже работали. Кстати, Игдисамов главным тоже может остаться, но этот вариант — запасной. Инсайды Андрея Панкова.

ЦСКА активно ищет нового главного тренера. Место стало вакантным после ухода Фабио Челестини, которого уволили за бесславную весну. Как происходит процесс выбора нового тренера? Кто в кандидатах? Обо всём – в инсайдерском тексте «Чемпионата».

Кто выбирает тренера?

Мы уже писали, что в ЦСКА существует проблема с размытием ответственности за принятия решений.

ЦСКА правильно уволил Челестини. Но главная проблема — не в нём
По нашей информации, сейчас основные переговоры по главному тренеру ведёт гендиректор клуба Роман Бабаев, а вместе с ним непосредственное участие в выборе принимает патрон ЦСКА Максим Орешкин. Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелев совершал рабочие поездки в разные страны мира для консультаций с тренерами, но конкретно в переговорах участия он не принимает.

Есть ли шанс, что клуб оставит главным тренером на постоянной основе Дмитрия Игдисамова?

Бывший главный тренер молодёжки ЦСКА принял главную команду после увольнения Фабио Челестини, в штаб которого вошёл этой весной. При нём команда уступила «Спартаку» в Кубке России и чудом одолела «Пари НН» в РПЛ. Несмотря на не самую яркую игру, в клубе, по словам наших источников, с восхищением относятся к работе Игдисамова на посту главного тренера клуба. Все впечатлены его рвением, подходу к тренировкам и связью с командой. В клубе рассматривают вариант с тем, чтобы доверить молодому тренеру следующий сезон. Но такое развитие событий является скорее запасным планом. Однако, по нашей информации, Игдисамов точно войдёт в штаб будущего главного тренера ЦСКА, кто бы им ни оказался.

Челестини в ЦСКА сменил Дмитрий Игдисамов. Кто это такой?
Кто в кандидатах?

Одной из первых идей руководства ЦСКА была попытка вернуть Марко Николича. Главные люди клуба даже сделали ему звонок, но сербский специалист отказался от такой возможности.

Сейчас, по нашей информации, у ЦСКА есть три основных кандидата на пост главного тренера. Давайте о каждом подробно.

Сандро Шварц

Первый и основной вариант ― Сандро Шварц. По словам наших источников, сейчас для руководства ЦСКА немец ― главный кандидат. Самому Шварцу нравится проект ЦСКА, и он готов возглавить клуб. Стороны еще не обсудили все детали, но активно продвигаются в переговорах.

При этом у Шварца есть и предложение от «Динамо», в котором он уже работал с 2020-го по 2022-й. И ушёл только по политическим причинам – немецкий футбольный союз пригрозил ему лишением тренерской лицензии. В «Динамо» давно пытаются вернуть Сандро. По нашей информации, зимой, после ухода Валерия Карпина, патрон клуба Юрий Соловьёв дал задание спортивному директору Желько Бувачу договориться со Шварцем о возвращении. Тогда Сандро отказался – по тем же политическим причинам. Что изменилось за полгода, до конца непонятно, но Шварц готов ехать в Россию. Ему предстоит выбрать клуб.

Марцел Личка

Второй вариант для руководства ЦСКА – ещё один экс-тренер «Динамо» ― Марцел Личка. В ЦСКА считают чешского специалиста «понятным» выбором. По нашей информации, с ним пока не проводили переговоры, потому что его условия и так известны. В ЦСКА уверены, что быстро договорятся с Марцелом, если решат назначить именно его. Кстати, Личка должен был возглавить ЦСКА год назад. Тогда кандидатуру тренера согласовали в руководстве клуба, а самому Личке даже звонил Игорь Акинфеев. Но в последний момент сам чех отказался от этого варианта, потому что не захотел снова работать в России.

Ненад Бьелица

Третий и самый загадочный кандидат ― хорватский тренер Ненад Бьелица, который уже полтора года находится без работы. Последним клубом Бьелицы было тоже «Динамо», но из Загреба. С этой командой он дважды стал чемпионом Хорватии, а ещё работал в Турции и даже в Бундеслиге с «Унионом». Говорят, что очень высокого мнения о Бьелице Марко Николич. Не исключено, что выбор будет сделан именно в пользу хорвата. Его финансовые запросы ниже, чем у Шварца. И рисков, что под давлением тренер захочет уехать из России, тоже меньше.

​​Исключать, что появится кто-то четвёртый, мы не будем. Однако с большой долей вероятности в ЦСКА мы увидим одного из этих трёх тренеров. Либо главным станет Игдисамов.

