«Безусловно, лучший матч Сафонова. Тащил «ПСЖ» в одиночку». Франция в восторге от Матвея

СМИ хвалят за перформанс в чемпионской игре с «Лансом», соперники признают уровень, а Луис Энрике уже ничему не удивляется.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции – 2025/2026. В ключевой встрече команда Луиса Энрике обыграла в гостях главного конкурента «Ланс» — 2:0. Парижане стали недосягаемыми для соперника за тур до финиша. А ключевую роль в победе сыграл российский голкипер Матвей Сафонов. На его счету сразу восемь сейвов! Сафонова признали лучшим игроком встречи, а французские СМИ хвалят Матвея после шикарного выступления.

Издание L'Équipe опубликовало статью, в которой назвало матч с «Лансом» лучшим для Сафонова за парижскую карьеру: «Победа «ПСЖ» стала отражением более высокого атакующего класса, а также великолепного вечера Матвея Сафонова, который будто проник в головы Сима, Эдуара и Саида. Игроки «Ланса» раз за разом били по его воротам и доставляли россиянину немало проблем, но складывалось впечатление, будто по ходу матча Сафонов становился всё больше, а ворота – всё меньше.

Фанаты «Ланса» надолго запомнят этот вечер. Даже когда хозяевам удавалось нанести удар по воротам, российский вратарь отражал все попытки: ногой, рукой, грудью. Список его решающих сейвов был бы слишком длинным, чтобы перечислять их здесь. Он, безусловно, провёл свой лучший матч за карьеру в «ПСЖ».

После матча полузащитник «Ланса» Мамаду Сангаре также выделил Матвея: «Мы провели отличный матч, но нам также противостоял великолепный вратарь. Я горжусь нашей командой, мы показали себя с лучшей стороны. Будем продолжать в том же духе и отдадим все силы, чтобы выиграть Кубок Франции». Высокая оценка от соперника говорит о многом.

Footmercato также посвятил несколько абзацев игре Сафонова. Издание подмечает, что Матвей тащил «ПСЖ», пока полевые футболисты «страдали» на поле: «Сафонов, демонстрируя безупречную игру на протяжении всего матча, совершил ряд решающих сейвов, обеспечив «ПСЖ» важную победу и очередной титул чемпионов Франции. Очень многообещающий знак за две недели до финала Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Несмотря на территориальное превосходство и череду моментов, «Ланс» столкнулся с непробиваемым соперником – Матвеем Сафоновым. Начиная с первого тайма тот отлично справлялся со своей задачей, уверенно и хладнокровно отражая удары Эдуара, Саида, а затем и Сима. После перерыва, когда «Ланс» ещё активнее пытался вернуться в игру вслед за первым голом Кварацхелии, российский вратарь сделал несколько решающих сейвов.

Даже когда на стадионе казалось, что мяч наконец-то залетит в ворота, Сафонов всё равно появлялся, совершая сейв неудобной рукой, контролировал все выносы или показывал выдающуюся реакцию, спасая в самых опасных моментах. «ПСЖ» страдал, страдал очень сильно, пока вратарь в одиночку тащил команду Луиса Энрике до самого конца».

И, конечно, тренер парижан также выделил Сафонова после матча.

Луис Энрике главный тренер «ПСЖ» «Ланс» отлично справился с работой. Это мой самый сложный титул чемпиона с момента прибытия в «ПСЖ». Мы стремились играть как в матче Лиги чемпионов. Так и получилось, потому что «Ланс» будет играть в ЛЧ. «Ланс» заслуживал большего, но Сафонов провёл фантастический матч. Он был нереален. Удивлён ли его уровнем? Это удивляет вас, но не меня. Я всегда говорил, что у меня есть три вратаря очень высокого уровня. Мы постоянно стараемся выпускать тех игроков, которые на данный момент лучше всего подходят команде».

А ещё после финального свистка Энрике подошёл к Сафонову и пожал ему руку. По выражению лица тренера видно, насколько он остался доволен перформансом Матвея.

Луис Энрике и Матвей Сафонов Фото: Кадр из трансляции

Популярный футбольный аккаунт в соцсети X Actu Foot считает, что Сафонов окончательно выиграл конкуренцию у Шевалье: «Матч Матвея Сафонова против «Ланса» сегодня вечером (эмодзи «жаркое лицо» и «перчатки». – Прим. «Чемпионата»). Люка Шевалье будет очень-очень трудно вернуться и забрать себе место в стартовом составе…»

«Стена Сафонова внушительна. Всего за несколько недель Матвей сумел развеять все сомнения. Став первым номером после разочаровывающей первой половины сезона в исполнении Шевалье, вратарь «ПСЖ» в последние месяцы вселил уверенность в партнёров. Ранее впечатливший своей игрой в Лиге чемпионов российский голкипер вновь покорил всех в матче с «Лансом», – разразился комплиментами Maxifoot.

Газета Le Parisien посвятила игре Сафонова огромную часть своего материала. Радуемся за Матвея и цитируем издание: «Неоспоримый герой матча. Родившийся в Краснодаре голкипер не отличается ни особой элегантностью, ни академической выучкой, свойственной многим его предшественникам на позиции вратаря в Париже. Но у него есть одно незаменимое качество для успеха на этой позиции в целом и во время игр за «ПСЖ» в частности – умение сохранять хладнокровие даже в самые напряжённые моменты.

Хозяева поля, впрочем, знали, чего ожидать: в прошлом сезоне Сафонов уже успел испортить им рождественские праздники, здорово себя проявив во время серии пенальти в пятом раунде Кубка Франции. Он достоин украшающей его тело татуировки «Гладиатор». Сафонов вновь стал королём арены и опорой для успеха парижан.

Матвей, стратег и любитель настольных игр, на этот раз не тратил время на размышления, чтобы быстро возвести стену перед своими воротами. Хотя Сафонов часто, казалось, притягивал мяч как магнит, он сдерживал и изматывал атакующих игроков «Ланса» на протяжении всех 90 минут.

После перерыва именно Сафонов удержал Париж на плаву. Его уверенная игра правой рукой в дуэли с Сима (46-я минута), сейв грудью (54-я), молниеносное сокращение угла обстрела перед ударом Сангаре (80-я), а также спасительный для ворот рикошет от штанги после удара Сима (75-я) позволили парижанам добиться символичной победы над командой, которая доставляла им немало хлопот весь сезон».

Наконец, слово главному герою.

Матвей Сафонов вратарь «ПСЖ» «Было много ситуаций, когда соперник создавал моменты. Сегодня мне пришлось много работать, не каждый матч бывает таким. Я пожинаю плоды своей упорной работы и нашего настроя. Я здесь уже два года. Думаю, результаты команды в этом сезоне – это также результат и моей работы. Я очень этому рад. Это мой лучший матч в сезоне? Не знаю. Предпочитаю не выбирать только один матч. Думаю, вся команда, все игроки провели великолепный сезон. В чём секрет успеха в воротах? Секрета нет. На мой взгляд, сегодня все были королями… Мне очень повезло – соперник дал мне шанс, и я им воспользовался».

Также Сафонов дал интервью Okko Sport, в котором ответил на вопрос про выносы в аут во время ответного полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии»: «Тактика это была или ошибка? Пусть гадают. Это интересно наблюдать, зная правду».

А ещё Матвей отшутился, отвечая на вопрос об оскорблениях со стороны фанатов «Ланса», и не стал сравнивать себя со Львом Яшиным: «Видимо, хорошо, что я не до конца понимаю французский, потому что не понял, что [они] кричали, если это было адресовано мне. Поэтому на меня это никак не действует, я делал свою работу. И логично, что болельщики соперника были недовольны. Но я рад, что вызвал такие бурные эмоции у них, и, думаю, им понравился матч.

Насчёт сравнения с Яшиным – я думаю, что это слишком сказочно, и тут нет места этому сравнению. Люди могут говорить всё что угодно, но сравнивать тут невозможно».