Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Хосеп Гвардиола в Манчестер Сити — уходит или нет, новости онлайн, инсайды, что пишут и говорят, будущее тренера, АПЛ-2025/2026

Гвардиола уйдёт из «Сити» уже через месяц?! Несколько косвенных признаков и инсайды. LIVE
Михаил Рождественский
Следим за развитием событий вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Казалось, тема возможного ухода Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» заглохла. Но на деле она вновь ожила и раздувается всё сильнее. Активнее всего это обсуждалось зимой, когда появлялись соответствующие слухи. Теперь же всплывают новые инсайды и проявляются косвенные признаки, что в новом сезоне АПЛ мы можем Пепа и не увидеть.

В любом случае тема серьёзная и интригующая, ведь «Сити» с Гвардиолой и без него, как кажется, два разных клуба. Так что нас ждёт либо окончание великой эпохи и загадочное будущее, либо всеобщее облегчение и продолжение погони за титулами. Следите за новостями вместе с нами и ничего не пропу́стите!

Из-за чего вообще забурлила тема ухода Гвардиолы?

В первую очередь — из-за этого видео. На нём явно идут съёмки какого-то прощального видео на стадионе «Сити». В центре поля выставлены трофеи, а между ними перед камерой бродит мужчина, похожий на Пепа.

Журналист Бен Джейкобс поспешил написать, что Гвардиола ни при чём и прощальное видео снимают для Бернарду Силвы. Но волна уже была запущена.

15:44 Михаил Рождественский

Итак, краткий контекст работы Гвардиолы. Прошлый сезон получился провальным по его меркам: из чемпионской гонки выпали рекордно рано, зимой закупили толпу футболистов, летом дополнили ещё трансферами. Это новый «Сити», но уже не такой слабый, как год назад. Команда в нынешнем сезоне выиграла Кубок лиги и практически перевернула чемпионскую гонку: даже победили «Арсенал» в очном матче, но потом допустили осечку и теперь могут рассчитывать только на ошибку конкурента.

