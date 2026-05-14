Гвардиола уйдёт из «Сити» уже через месяц?! Несколько косвенных признаков и инсайды. LIVE

Друзья, всем привет! Казалось, тема возможного ухода Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» заглохла. Но на деле она вновь ожила и раздувается всё сильнее. Активнее всего это обсуждалось зимой, когда появлялись соответствующие слухи. Теперь же всплывают новые инсайды и проявляются косвенные признаки, что в новом сезоне АПЛ мы можем Пепа и не увидеть.
В любом случае тема серьёзная и интригующая, ведь «Сити» с Гвардиолой и без него, как кажется, два разных клуба. Так что нас ждёт либо окончание великой эпохи и загадочное будущее, либо всеобщее облегчение и продолжение погони за титулами. Следите за новостями вместе с нами и ничего не пропу́стите!
Из-за чего вообще забурлила тема ухода Гвардиолы?
В первую очередь — из-за этого видео. На нём явно идут съёмки какого-то прощального видео на стадионе «Сити». В центре поля выставлены трофеи, а между ними перед камерой бродит мужчина, похожий на Пепа.
Журналист Бен Джейкобс поспешил написать, что Гвардиола ни при чём и прощальное видео снимают для Бернарду Силвы. Но волна уже была запущена.
Итак, краткий контекст работы Гвардиолы. Прошлый сезон получился провальным по его меркам: из чемпионской гонки выпали рекордно рано, зимой закупили толпу футболистов, летом дополнили ещё трансферами. Это новый «Сити», но уже не такой слабый, как год назад. Команда в нынешнем сезоне выиграла Кубок лиги и практически перевернула чемпионскую гонку: даже победили «Арсенал» в очном матче, но потом допустили осечку и теперь могут рассчитывать только на ошибку конкурента.