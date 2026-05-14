Помните же «СуперДепор» 90-х и нулевых? Сейчас парни из Ла-Коруньи тоже в порядке.

Легендарный клуб Испании снова летит в элиту! Он падал на дно и был близок к банкротству

Следующий сезон станет подарком для любителей поностальгировать. В АПЛ спустя 26 лет вернулся «Ковентри Сити». Поклонники Бундеслиги вновь полюбуются на легендарный «Шальке». В Италии, Франции и Испании регулярные сезоны в местных ФНЛ ещё не завершены, но там на повышение тоже претендуют клубы с большим именем: «Палермо», «Сент-Этьен», «Депортиво» Ла-Корунья, «Малага» – по ним тоже скучали многие.

Отдельно остановимся на «Депортиво». Если вам не меньше 30 лет, то вы наверняка помните, как «СуперДепор» шумел в еврокубках и добирался до полуфинала ЛЧ-2003/2004. Тогда же случился и великий камбэк: 4:0 после 1:4 с «Миланом». В память болельщиков чуть постарше наверняка врезалось чемпионство «Депора». Как завоёванное в 2000-м, так и упущенное в решающем туре за шесть лет до этого – из-за неудачного пенальти на последних минутах.

И вот клуб близок к возвращению в Ла Лигу после восьмилетнего отсутствия и череды падений – в том числе до третьего по силе дивизиона.

«Депор» копил долги и был близок к банкротству

Перед рассказом о нынешнем «Депортиво» стоит разобраться, как он вообще докатился до такой жизни. Планомерная деградация началась ещё после мощного сезона-2003/2004. «Депор» не выпадал из топ-3 в течение пяти лет, а потом погряз в финансовых трудностях. И даже продажи супербомбардира Роя Макая в «Баварию» и вингера сборной Испании Альберта Луке в «Ньюкасл» положение не слишком-то спасали, хотя за обоих выручили по € 20 млн. Уходили и другие звёзды, а новички прежний уровень не тянули.

В 2009 году главного тренера галисийцев Мигеля Анхеля Лотину на пресс-конференции попросили раскрыть состав на предстоящий матч. Тот в шутку перечислил имена из недалёкого славного прошлого: Донато, Джалминья, Макай, Диего Тристан. С чемпионства не прошло и десятилетия. Только и оставалось, что предаваться ностальгии.

До сезона-2010/2011 «Депортиво» ещё держался в середняках, не опускаясь ниже 13-го места. А потом рухнул на 18-е. И превратился в команду лифт: дважды быстро возвращался в Ла Лигу и вновь вылетал. В январе 2013-го галисийцы даже подавали ходатайство о банкротстве, признав беспомощность перед кредиторами. Однажды их долг вырастал примерно до € 160 млн.

«Главная причина неплатёжеспособности – удалённый от реальности менеджмент. Долги и инвестиции неадекватных размеров совершенно не соответствовали нашему финансовому статусу», – отмечали в «Депортиво» расставание с Аугусто Лендойро, который руководил галисийцами аж 26 лет. Клуб даже временно переходил под внешнее управление. И как тут думать о приличных результатах? Просто выжить бы.

Аугусто Лендойро, экс-президент «Депортиво Ла-Корунья» Фото: Anadolu Agency/Getty Images

«Депор» справлялся с такой миссией, продержавшись в испанской элите пять лет кряду – вплоть до сезона-2017/2018. Да, всё время боролся за сохранение прописки, но раз за разом обставлял конкурентов:

сезон-2014/2015: за счёт ничьей с «Барсой» в последнем туре (превратили 0:2 в 2:2) набрали равное количество очков с вылетевшим «Эйбаром» – решили дополнительные показатели;

сезон-2015/2016: опередили «Райо Вальекано» с 18-го места на четыре очка, потерпев одно из самых разгромных поражений в клубной истории – 0:8 с той же «Барселоной» при покере Луиса Суареса;

сезон-2016/2017: до 37-го тура торчали на 17-й строчке и потом вынесли немотивированный «Лас-Пальмас» (3:0), закончив 16-ми.

2018 год – пока что последний, когда «Депортиво» красовался в Ла Лиге. По ходу сезона «Депором» рулили трое тренеров. Заканчивал Кларенс Зеедорф: его назначили вскоре после 1:7 от «Реала» и 0:5 от «Реала Сосьедад». В итоге команда с легендой «Милана» одержала всего две победы за 16 оставшихся туров и превратила трёхочковое отставание от спасительной зоны в 14-очковое.

Забавный факт. В том «Депоре» первую практику на уровне испанской элиты получал 18-летний Федерико Вальверде. Когда тот уничтожил «Манчестер Сити» в 1/8 финала ЛЧ-2025/2026, Зеедорф напомнил всем, что вообще-то он раскрыл уругвайского универсала: «Я тренировал Вальверде, когда тот стал совершеннолетним. В первые же 15 минут тренировки поинтересовался у помощника: «Кто этот парень?» Услышав ответ, рассудил: «Поставим его в старт на следующий матч, а с остальной десяткой разберёмся позже. Его талант был очевиден».

Кларенс Зеедорф (справа) и Федерико Вальверде Фото: Aitor Alcalde — UEFA/UEFA via Getty Images

Мякоть в том, что Феде отбегал под руководством Кларенса всего 203 минуты. Из них всего два раза вышел в старте, четырежды – на замену, ещё семь туров пропустил из-за травмы, а трижды был доступен, но так и не появился на поле. Зеедорф примазался так примазался.

«Депор» аж на четыре года зависал среди полупрофессионалов. В том числе из-за коронавирусной подставы

Новое возвращение «Депортиво» едва не состоялось традиционно через год. Однако в финале плей-офф с ним разобралась «Мальорка». Следующий сезон уже принёс смену прописки. Только из Сегунды клуб отправился не в Ла Лигу, а в Примеру Федерасьон!

Тогда бушевал коронавирус. «Депор» тонул, но мог спастись в решающем туре. Матчи должны были пройти одновременно, да «Фуэнлабрада», нарушив уйму запретов и никого не оповестив, не повезла на выезд к «Депору» врача и ряд заболевших игроков. Уже по прибытии в Галисию у неё вспыхнул массовый очаг заболевания среди персонала и футболистов.

Чтобы не разрушать целостность соревнований, логично было бы перенести весь тур. А передвинули только конкретный матч. В итоге победа «Депортиво» стала формальной: привет, первый за 30-летие вылет из Сегунды. Президент «Депортиво» Фернандо Видал кипел яростью: «Это серьёзная ошибка федерации и лиги. Мы дойдём до крупнейших инстанций. Очевидно, принцип равенства соблюдается не для всех. Я не считаю, что мы вылетели. Произошла полная фальсификация».

«Фуэнлабрада», кстати, на днях вылетела в пятую по силе лигу. Болельщики «Депора», должно быть, встретили эту новость с особой теплотой. Только и их любимчики на несколько лет застряли среди полупрофессионалов.

Игроки «Депортиво» узнали о вылете из Сегунды по итогам сезона-2019/2020 Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Выплыть из болота Примеры Федерасьон с её 40 участниками не так уж и просто. «Депортиво» барахтался там целых четыре года. И выбрался во многом благодаря Лукасу Пересу. Помните же эту легенду? В 2015-м нападающего выкупили у ПАОКа за € 1,5 млн вслед за арендой за € 1,2 млн. А уже год спустя отдали в «Арсенал» за € 20 млн! В 2023-м Перес играл за «Кадис» и захотел вернуться в родной «Депор», чтобы вытянуть его обратно в Сегунду.

Испанский клуб запросил за трансфер € 1 млн. Откуда нищему «Депортиво» взять такие средства? Неоткуда. Что ж, Лукас не захотел финалить историю и заплатил половину суммы из своего кармана! Поступок истинного героя. С первой попытки отправить клуб на ступень выше не удалось. Зато по ходу второй Перес оформил 15+19 в 33 матчах, в том числе забил три гола в финальном противостоянии плей-офф с «Кастельоном» (общие 6:3).

Совместная сказка, вполне вероятно, продолжилась бы. Да зимой 2025-го нападающему пришлось в спешке покинуть Ла-Корунью и умотать в ПСВ. Родители скинули ещё двухлетнего Лукаса на воспитание бабушке с дедушкой, а когда тот разбогател, обратились в суд за алиментами. Испанец сильно нервничал на фоне юридических проволочек и не получил должной поддержки от «Депора». Зато её предоставили в Нидерландах.

Перес поучаствовал всего в трёх встречах ПСВ, а сейчас помогает уцелеть в Сегунде «Кадису». Тогда как «Депортиво» крайне близок к подъёму в Ла Лигу!

«Депортиво» в Ла Лигу ведут «новый де Йонг» из «Арсенала», «испанский Агкацев» и талант, который приглянулся Фабрегасу

Предыдущий сезон галисийцы завершили 15-ми. Сейчас же они за три тура до финиша идут вторыми! Если сохранят позицию, получат прямое повышение в классе. «Расинг» из Сантандера выше на четыре очка. С «Альмерией» у «Депора» равенство, а вот «Малага» и «Лас-Пальмас» отстают на пять очков.

С последними и предстоит сыграть в решающем туре. Остальные соперники на финише сезона – не решающие больших задач «Андорра» и «Вальядолид». Два тура из трёх – домашние. Шансы на подъём – очень даже высокие.

За 20 туров 2026 года у команды всего три поражения. Причём не уступает она с начала марта. Чемпионский фарт тоже на месте:

с минимальной разницей и голами на последних минутах обыграли «Кадис» (1:0, 88-я), «Сарагосу» (2:1, 86-я), «Сеуту» (2:1, 90+2-я), «Реал Сосьедад-2» (3:2, 90+4-я), «Культураль Леонесу» (1:0, 90+3-я) и хихонский «Спортинг» (1:0, 89-я);

два вышедших на замену игрока забили оба гола «Леганесу» (2:1), а вратарь потащил пенальти на 90+14-й минуте;

во втором тайме встречи с «Мирандесом» превратили 0:1 в 3:1. Аналогично,

но с 0:1 на 2:1 – убрали «Альмерию».

«Депортиво» Ла-Корунья, сезон-2025/2026 Фото: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images

«Депортиво» не находится в топе по забитым и пропущенным голам, но имеет третью разницу мячей «+19». Среди лучших ассистентов и бомбардиров у «Депора» тоже никого. Разве что полузащитник Чарли Патино – самый отбирающий футболист Сегунды (4,2 отбора в среднем за матч). Два года назад его приобрели у «Арсенала» за € 1,2 млн. С тех пор его рыночная стоимость сползла с € 9 млн до € 600 тыс. Но парню всего 22 года, так что у него ещё всё впереди. Статистика это подтверждает. Да и лондонское прозвище «новый Френки де Йонг» ко многому обязывает.

С отрывом главный талант клуба из Ла-Коруньи – 23-летний левый вингер и собственный воспитанник Еремай Эрнандес. В 2017 году его благоразумно забрали из «Реала». И взрастили на ценник в € 25 млн. Летом интерес к нему приписывали «Роме» и «Комо». Известный инсайдер Джанлука Ди Марцио указывал: клуб Сеска Фабрегаса готов отстегнуть за молодого таланта € 35 млн. Тот, однако, остался и разменял 15+5 прошлого сезона на 11+9 нынешнего. Шесть голов он, правда, положил с пенальти.

А вот второй бомбардир «Депора» – 26-летний нападающий Закария Эддахшури – результативен и без 11-метровых. Он собрал 10+6. Но и здесь есть нюанс: с 30-го тура нидерландский марокканец не играл в старте, поскольку 8+5 настрелял ещё до наступления декабря.

Чарли Патино/Еремай Эрнандес/Закария Эддахшури Фото: Getty Images

Нельзя не отметить и накопившего 5+3 Стоичкова. Не удивляйтесь, с культовым Христо он связан лишь прозвищем. Хотя отец Хуана Диего Молины Мартинеса, а именно такое у 32-летнего нападающего реальное имя, на самом деле пытался назвать его Стоичковым при рождении. Во-первых, потому что фанател от болгарина. Во-вторых, потому что лично познакомился с ним в каталонском баре. Мать будущего футболиста «Депортиво», что логично, воспротивилась. Но её сынишка всё равно стал Стоичковым. А ведь сейчас в России подросло несколько Гусов. Помните же, как после Евро-2008 на ТВ показывали об этом сюжет?

Ладно, отвлеклись и хватит. Стоичкову 32 года, да и «Депором» он арендован у «Гранады». Просто такой вот забавный факт. Ещё в ротации «Депортиво» находится 36-летний левый защитник Серхио Эскудеро – двукратный победитель Лиги Европы с «Севильей» и обладатель Кубка Германии с «Шальке».

Зимой «Депортиво» забрал у «Севильи» свободным агентом 28-летнего экс-вратаря сборной Испании и «Брентфорда» Альваро Фернандеса. Да, формулировка правдива: у него отыгран товарищеский матч с Литвой (4:0) летом 2021-го, когда вместо основы с заболевшим коронавирусом Серхио Бускетсом на поле вышла молодёжка Луиса де ла Фуэнте.

Альваро сезоном ранее провёл за севильцев девять встреч, но в этом не попадал даже в их заявку. И здорово зарекомендовал себя в Сегунде, отразив аж три удара с пенальти из пяти. Так что можете смело называть его испанским Станиславом Агкацевым. С поправкой на возраст: всё-таки Фернандес постарше.

Одновременно с ним пришёл ещё один известный герой – поигравший в Ла Лиге за «Вильярреал» и «Леганес» 25-летний правый бровочник Адрия Альтимира. У него 1+5 в 20 матчах. 24-летний полузащитник и воспитанник «Атлетико» Марио Сориано – мотор команды и единственный в «Депортиво», кто провёл все 39 туров. Держит шикарные 92% точности передач. Совсем немного по результативности от него отстал ровесник и атакующий универсал Луисми Крус (3+8). Он пусть и чуть-чуть, но поиграл за «Севилью» в Примере и Лиге Европы.

Андрия Альтимира/Альваро Фернандес/Марио Сориано Фото: Getty Images

Весь ростер «Депортиво» оценён в € 54 млн. Это второй показатель в Сегунде, то есть команда занимает своё место. Пусть и практически половина от такого ценника принадлежит Еремаю. А тренирует её 47-летний Антонио Идальго. Между прочим, бывший ассистент звезды «Борнмута» Андони Ираолы – они совместно прокачивали АЕК из Ларнаки.

В роли главного Идальго выводил в Сегунду после пятилетнего отсутствия скромный «Сабадель». Да, тут же и вылетал с ним, но факт есть факт. Ещё он трудился в фарме «Севильи» и «Уэске». В «Депортиво» Антонио первый сезон – и уже, независимо от концовки чемпионата, пришёл к успеху после 15-го места клуба годичной давности.

Возможный выход «Депора» в элиту привлекает не только ностальгией. Во-первых, мы в таком случае насладимся его галисийским дерби с «Сельтой»: лютая вражда между ними длится около ста лет. Во-вторых, депортивский стадион «Риасор» радует прекрасной атмосферой: даже в Примере Федерасьон на «Депортиво» в среднем ходили свыше 23 тысяч человек. Больше, чем сейчас посещает домашние матчи сразу девяти команд Ла Лиги.

Далеко не факт, что «Депортиво» всё-таки пробьётся в Ла Лигу и тем более удержится там. Год назад проводили туда «Леванте» и «Эльче» с «Овьедо». Третьи уже вылетели, первые и вторые – делят 16-19-е места и зависли над пропастью. Но одно неоспоримо: клуб с такой историей не должен болтаться на задворках.