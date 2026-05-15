«Уфа» идёт в СК, арбитр сделал предложение девушке прямо на поле. Главное в ФНЛ

В Лиге PARI остаётся всего один тур до развязки сезона, но это не значит, что новостей станет меньше. Тем более в ФНЛ есть и другие лиги. Собрали всё самое интересное из мира российского футбольного андеграунда в традиционном дайджесте «Чемпионата».

«Уфа» категорически против решения КДК

История с техническим поражением «Уфы» за неявку на матч со «СКА-Хабаровск» продолжает набирать обороты. По информации журналиста Сергея Ильёва, башкирский клуб намерен обратиться в Министерство спорта РФ, Администрацию Президента и Следственный комитет России после получения полной мотивировочной части решения КДК.

Напомним, «Уфа» не смогла вылететь в Хабаровск из-за закрытия аэропорта на фоне атак БПЛА, однако КДК всё равно присудил команде техническое поражение. Клуб уже подготовил и оплатил апелляцию.

Ситуация вызвала серьёзную дискуссию вокруг регламента, из которого недавно убрали пункт об обязательном прибытии на матч минимум за сутки до самой игры. Также интересна ситуация с Владиславом Камиловым. Полузащитник должен был пропускать матч в Хабаровске из-за перебора карточек, а после присуждения «технаря» его дисквалификация была перенесена на следующий тур. Один из лидеров «Уфы» пропустил встречу с «Ротором». Впрочем, даже так команда Омари Тетрадзе одержала важнейшую победу (1:0).

«Енисей» собрал больше 1 млн рублей на матче с «Арсеналом»

Матч «Енисея» с тульским «Арсеналом» в Красноярске посетили 11 123 зрителя — для клуба это не только один из лучших показателей в сезоне, но и серьёзный коммерческий успех. По информации Сергея Ильёва, красноярцы заработали на игре больше 1 млн рублей внебюджетных средств.

На фоне весенней погоды и заполненных трибун в Красноярске вновь заговорили о преимуществах системы «весна-осень». Да и не только в Красноярске. Клубы всё чаще задаются вопросом, почему сезон заканчивается в комфортных погодных условиях, тогда как в середине чемпионата командам приходится играть в декабре и феврале при куда менее подходящей погоде.

«Ротор» почти сутки добирался в Уфу на автобусах

Детали путешествия волгоградцев. Из-за ограничений работы аэропортов «Ротор» был вынужден отправиться на матч с «Уфой» (0:1) на двух автобусах. Дорога у волгоградской команды заняла почти сутки.

По пути команда Дмитрия Парфёнова делала остановки в Саратове и Самаре, где осталась на ночлег. При этом ещё несколькими днями ранее волгоградцы возвращались домой из Тулы — тогда перелёт также сопровождался задержками и переносами рейсов, а футболистам пришлось добираться небольшими группами.

Похожая ситуация возникла и в LEON-Второй лиге: «Велес» отправился в Астрахань на автобусе и провёл почти сутки в дороге.

Игроки «Шинника» получили премии

После серии успешных результатов футболисты «Шинника» получили дополнительное поощрение от губернатора Ярославской области Михаила Евраева. По информации Сергея Ильёва, премиальные за победы во встречах с «Арсеналом» (2:0) и «СКА-Хабаровск» (3:0) были увеличены вдвое, а за матч с «Уралом» (1:0) — в полтора раза.

Любопытно, что о бонусах игрокам сообщили уже после матчей — речь шла не о дополнительной мотивации перед играми, а именно о награде за результаты. Сейчас «Шинник» на восьмой строчке в Первой лиге – команда сократила отставание от зоны стыков до шести очков.

Результаты жеребьёвки стыковых матчей

Стали известны предварительные детали переходных матчей между клубами Первой лиги и МИР РПЛ. Первые встречи пройдут 20 мая на полях представителей «Лучшей лиги мира».

«Ротор» сыграет против 13-й команды РПЛ, а «Урал» — против 14-й.

По информации Сергея Ильёва, матчи должны стартовать в 17:30 и 19:30 мск, а ответные встречи состоятся 23 мая на полях клубов РПЛ. При этом вокруг расписания уже возникают вопросы. Команды элитного дивизиона получат менее 72 часов отдыха между последним туром чемпионата и первым стыковым матчем, хотя именно такой интервал рекомендован регламентами ФИФА.

Костромской «Спартак» нашёл нового тренера?

После ухода Евгения Таранухина в костромском «Спартаке» продолжаются серьёзные изменения. Клуб ищет не формального, а полноценного главного тренера с лицензией УЕФА Pro, который станет ключевой фигурой в новой структуре управления командой.

Один из кандидатов — бывший тренер «Нефтехимика» и «Рубина» Юрий Уткульбаев. Пока речь идёт лишь о предварительных разговорах, однако сам вектор понятен — в Костроме хотят подобрать тренера под собственную философию развития (атлетичный футбол, ставка на стандарты и физику). Летом команду ждёт серьёзная перестройка. В клубе планируют обновить значительную часть состава, а также изменить линию обороны и сократить число легионеров.

Судья сделал девушке предложение прямо на поле

Романтичная история прямо из Второй лиги «Б». Футбольный арбитр Макар Янчук сделал предложение своей девушке перед матчем Второй лиги между «Иркутском» и «Спартаком-2».

Судья из Владивостока познакомился со своей возлюбленной Алиной в прошлом году в Иркутске, где обслуживал матч местного клуба. Девушка пришла на стадион как болельщица. Год спустя Янчук снова был назначен на матч в Иркутске. Алина ответила да.

Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу «Спартака-2». Автором единственного гола стал Павел Полех.