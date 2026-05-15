Кому чаще везет в 30-м туре РПЛ — «Краснодару» или «Зениту»? Сравниваем статистику и матчи

Перед 30-м туром МИР Российской Премьер-Лиги интрига в борьбе за золото ещё жива. Однако «Краснодару» нужно мини-чудо: помимо собственной победы дома во встрече с «Оренбургом», команде Мурада Мусаева необходимо поражение «Зенита» в матче с «Ростовом». А петербуржцев чемпионами сделает даже ничья в Ростове-на-Дону. «Зенит» и «Краснодар» в целом частенько оказывались в ситуациях, когда их судьба решалась в последнем туре. И не всегда всё зависело от них самих. Вспоминаем случаи в XXI веке, когда заключительный матч сезона был для петербуржцев и краснодарцев ключевым.

Сезон-2001

В 2001 году «Зенит» подходил к заключительному туру при равенстве очков с «Локомотивом». Но уступал сопернику по очным матчам (0:0, 1:5). Поэтому от команды Юрия Морозова требовалась не только победа во встрече с «Черноморцем». Для серебра была необходима осечка «Локо» в дерби с уже взявшим золото «Спартаком».

«Зенит» свою задачу решил: на «Петровском» команда разобралась с гостями из Новороссийска – 2:1. Но и «Локомотив» выдал эпичное дерби: уступал «Спартаку» до 75-й минуты, затем Дмитрий Лоськов сравнял счёт с пенальти. А на 90+2-й минуте победу команде Юрия Сёмина принёс Джеймс Обиора! 2:1 – «Локомотив» финишировал вторым и отправился в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Зенит» же взял бронзу и сыграл в предварительном раунде Кубка УЕФА. Кстати, та медаль стала для петербуржцев первой в российской истории (и третьей – за всё время существования клуба).

До основания «Краснодара» оставалось шесть с половиной лет.

Сезон-2004

В 2004 году перед заключительным туром «Зенит» занимал четвёртое место, уступая «Крыльям Советов» только по личным встречам (и то лишь по правилу гостевого гола – 1:2, 1:0). В 30-м туре петербуржцы играли в гостях с уже вылетевшим «Ротором». Самарцы же рубились в Раменском с середняком «Сатурном» (итоговое седьмое место).

В итоге команда Гаджи Гаджиева одержала волевую победу (2:1) и впервые в своей истории стала призёром элитного дивизиона – для «Крыльев» это до сих пор единственное подобное достижение. «Зенит» же не испытал больших проблем с «Ротором» (5:2), однако остался без бронзы.

До основания «Краснодара» оставалось три с половиной года.

Сезон-2005

В 2005 году «Зенит» остался без борьбы за медали. Но в 30-м туре мог пробиться в еврокубки. Команда Властимила Петржелы сражалась с «Москвой» за выход в легендарный Кубок Интертото. Перед заключительным матчем «Зенит» отставал от москвичей на одно очко.

Петербуржцев не устраивали своя ничья и поражение «горожан», так как у них была худшая статистика в очных матчах (2:2, 0:2). Поэтому сине-бело-голубым была необходима домашняя победа во встрече с «Ростовом», а также поражение «Москвы» в игре с «Сатурном». Совпадение или нет, но уже в третий раз конкурент петербуржцев уступал по ходу встречи со счётом 0:1 и в итоге одерживал победу – 2:1. До этого «Зенит» так лишился серебра-2001 и бронзы-2004. Теперь же «Москва» не позволила команде Петржелы попасть в Кубок Интертото. Хотя в своём матче сине-бело-голубые уверенно разобрались с «Ростовом» (4:2).

До основания «Краснодара» оставалось два с половиной года.

Сезон-2006

Перед 30-м туром «Зенит» занимал четвёртое место, на одно очко отставая от «Локомотива». Петербуржцам нужно было провести заключительный матч лучше соперника. При равенстве «Зенит» обошёл бы «Локо» за счёт очных встреч.

Однако команде Дика Адвоката снова не повезло. «Зенит» сыграл вничью дома с «Томью» (0:0). А «Локомотив» не без труда разобрался с «Ростовом» (1:0). В итоге команда Олега Долматова забрала бронзу и попала в первый раунд Кубка УЕФА. «Зенит» же финишировал четвёртым и отправился во второй квалификационный раунд.

До основания «Краснодара» оставалось полтора года.

Сезон-2007

Первое золото «Зенита» в РПЛ получилось эпичным. За три тура до финиша петербуржцы обогнали «Спартак» и были фаворитами гонки. В заключительной игре команду Адвоката ждал выезд к «Сатурну». Победа гарантировала золото вне зависимости от итогов матча «Спартака» с московским «Динамо».

Встреча в Раменском вышла напряжённой. «Зенит» забил в первом тайме (отличился Радек Ширл) и до самой концовки вёл с минимальным преимуществом. А на 90-й минуте после удара головой Баффура Гьяна мяч летел под перекладину ворот «Зенита», но Вячеслава Малафеева подстраховал Алехандро Домингес. Аргентинец сделал сейв головой и принёс Санкт-Петербургу первое за 23 года чемпионство.

«Спартак» же обыграл в дерби московское «Динамо» (2:1), но остался вторым. На этот раз удача улыбнулась «Зениту». А до основания Сергеем Галицким «Краснодара» оставалось всего полгода!

Сезон-2008

«Зенит» к финишу сезона-2008 был обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Но в РПЛ дела складывались неудачно: лишь пятое место перед 30-м туром. Чтобы остаться в топ-5, команде Дика Адвоката была необходима победа в гостях во встрече со «Спартаком». И со своей задачей петербуржцы справились. «Зенит» уверенно обыграл москвичей (3:1) и остался пятым, не пропустив вперёд «Крылья Советов», «Локомотив» и как раз «Спартак».

Команда Адвоката могла финишировать и вовсе четвёртой, если бы «Амкар» уступил «Химкам». Но пермяки одержали победу (3:1), достигнув лучшего результата в истории.

«Краснодар» был основан Сергеем Галицким 22 февраля 2008 года. Первый сезон команда провела в зоне «Юг» Второй лиги. Краснодарцы финишировали третьими, но в начале 2009-го получили письмо от ПФЛ, в котором клуб спросили о готовности участвовать в сезоне Первой лиги. В итоге в связи с отказом по финансовым причинам некоторых клубов «Краснодар» оказался в первом дивизионе.

Сезон-2009

2009 год «Зенит» заканчивал на третьем месте. В 30-м туре петербуржцев ожидал домашний матч со «Спартаком». От команды Анатолия Давыдова (Дика Адвоката уволили по ходу чемпионата) требовалось выступить не хуже «Локомотива». У клубов было одинаковое количество очков, но «Зенит» располагался выше благодаря разнице мячей.

Однако считать голы не пришлось. «Зенит» обыграл «Спартак» (2:1) в Санкт-Петербурге. «Локомотив» разобрался с «Химками» (3:1), но уступил по разнице («+13» против «+21» у петербуржцев). «Краснодар» же завершил 2009 год на 10-м месте в Первой лиге.

Сезон-2013/2014

В следующий раз интрига в 30-м туре ожила для «Зенита» через пять лет. Тогда уже и «Краснодар» вышел в РПЛ и боролся за высокие места. Петербуржцы перед заключительным матчем претендовали на золото, но не всё зависело от команды Андре Виллаш-Боаша. «Зенит» на одно очко отставал от ЦСКА, хотя ещё в 28-м туре занимал первое место. Однако затем петербуржцы дома уступили московскому «Динамо» (техническое поражение 0:3, хотя к 87-й минуте «Зенит» всё равно проигрывал 2:4).

Последний матч сезона «Зенит» проводил в Краснодаре с «Кубанью». Гости разгромили соперника (4:1) и ждали осечки ЦСКА и «Локомотива». Не повезло. Команда Леонида Слуцкого одержала 10-ю победу подряд в РПЛ (1:0) и взяла золото.

«Краснодар» же боролся за первое в истории попадание в еврокубки. В 30-м туре южанам было достаточно не уступить «Амкару». Краснодарцы в итоге сыграли вничью (2:2) и опередили «Спартак» по личным встречам (4:0, 2:3). «Зенит» по итогам сезона отправился в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, а «Краснодар» – во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

Сезон-2014/2015

«Зенит» перед 30-м туром уже обеспечил себе золото и участие в групповом этапе Лиги чемпионов. «Краснодар» же боролся за серебро: у команды было поровну с ЦСКА очков, но меньше побед (16 против 18). А в регламенте именно этот параметр тогда был приоритетным. «Быки» со своей задачей справились: команда Олега Кононова обыграла дома «Ростов» (2:1). Однако и ЦСКА разгромил на своём поле «Рубин» (3:0). Краснодарцы отправились в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Сезон-2016/2017

«Зенит» на финише сезона претендовал на второе место. Команда Мирчи Луческу на одно очко отставала от ЦСКА. В 30-м туре петербуржцы обыграли в гостях «Локомотив» (2:0). Но и команда Леонида Слуцкого разгромила «Анжи» (4:0). Итог для «Зенита» – третье место и выход в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

«Краснодар» же на финише боролся за четвёртое место. Команда Игоря Шалимова на два очка отставала от «Ростова». Краснодарцам было необходимо совпадение двух сюжетов: своя победа во встрече с «Томью» и поражение ростовчан в Оренбурге. И ведь совпало! «Краснодар» разнёс томичей на чужом поле (5:1), «Ростов» же «сгорел» в гостях сражавшемуся за спасение «Оренбургу» (2:0). Команда Шалимова в итоге отправилась в квалификацию Лиги Европы – вместе с «Зенитом».

Сезон-2017/2018

Первый случай очной борьбы клубов на финише! Перед заключительным туром «Краснодар» занимал четвёртое место и опережал «Зенит» на три очка. У петербуржцев оставались теоретические шансы подвинуть южан. Для этого команде Роберто Манчини была необходима победа во встрече со «СКА-Хабаровск» и поражение краснодарцев в матче с «Рубином». А биться было за что: четвёртое место давало прямой выход в Лигу Европы, пятое же отправляло в третий квалификационный раунд.

«Краснодар» в итоге не позволил «Зениту» обойти себя. Команда под руководством и. о. главного тренера Мурада Мусаева сыграла вничью с «Рубином» (1:1). Петербуржцы разнесли дома «СКА-Хабаровск» (6:0), но остались пятыми.

Сезон-2018/2019

«Зенит» стал чемпионом ещё до 30-го тура. А вот «Краснодар» сражался за прямой выход в Лигу чемпионов. У команды Мурада Мусаева было 53 очка, как и у «Локомотива», но краснодарцы уступали из-за результатов очных встреч (2:1 дома и 0:1 в гостях, москвичи были выше благодаря голу на чужом поле). И такая мелочь решала судьбу серебра!

В 30-м туре мотивация сработала успешно для обеих команд. «Краснодар» с минимальным счётом обыграл «Рубин», «Локо» забил один мяч «Уфе». Итог – железнодорожники взяли серебро и вышли в групповой этап Лиги чемпионов напрямую. «Краснодар» остался третьим и отправился в третий квалификационный раунд. Там южане прошли «Порту», однако в раунде плей-офф уступили «Олимпиакосу».

Сезон-2019/2020

«Зенит» снова взял золотые медали задолго до финиша, набрав 72 очка (повторил рекорд «Спартака»-1999). А «Краснодар» бился с ЦСКА за бронзу. Южане опережали москвичей на два очка. Побеждай дома «Ахмат» – и забирай медали. Именно так и произошло: «Краснодар» разгромил грозненцев дома со счётом 4:0. ЦСКА же разобрался с «Тамбовом» (2:0), однако остался на четвёртой строчке.

«Краснодар» в итоге отобрался в раунд плей-офф Лиги чемпионов. ЦСКА же попал в групповой этап Лиги Европы. И та победа во встрече с «Ахматом» позволила команде Мусаева пробиться в группу ЛЧ! В раунде плей-офф краснодарцы прошли греческий ПАОК (2:1, 2:1), после чего попали в компанию к «Челси», «Севилье» и «Ренну».

Сезон-2021/2022

«Зенит» опять без проблем занял первое место и стал восьмикратным чемпионом России. «Краснодар» же перед последним туром потерял шансы на топ-3. Задача – сохранить четвёртое место. Впрочем, оно в итоге не давало никаких преференций: 2 мая 2022 года УЕФА продлил отстранение российских клубов на новый еврокубковый сезон. Однако краснодарцы всё равно остались четвёртыми. В 30-м туре южане сыграли вничью с «Ахматом» (1:1). ЦСКА разгромил «Ростов» (4:0) и догнал краснодарцев. Но благодаря личным матчам (1:0, 0:0) место выше занял «Краснодар».

Сезон-2023/2024

Первая «золотая» гонка между «Зенитом» и «Краснодаром». Хотя фаворитом перед 30-м туром оставалось московское «Динамо». Команде Марцела Лички было достаточно сыграть вничью в гостях с «Краснодаром», чтобы впервые за 48 лет взять золото. Сине-бело-голубых устраивал один расклад: победа дома во встрече с «Ростовом» и поражение «Динамо». Краснодарцам же было необходимо выигрывать у москвичей и ждать осечку команды Сергея Семака.

Первые таймы в решающих матчах завершились со счётом 0:0. После перерыва вперёд вышли «Краснодар» и «Ростов», что выводило в чемпионы краснодарцев. Но к 85-й минуте «Зенит» забил ростовчанам дважды и повёл 2:1. И так как «Динамо» в Краснодаре не сравняло счёт, именно петербуржцы стали чемпионами России – в 10-й раз.

Сезон-2024/2025

Во втором сезоне подряд «Краснодар» и «Зенит» бились за титул. Но теперь – только вдвоём. А фаворитом была команда Мурада Мусаева. Южане опережали петербуржцев на одно очко. Побеждай дома московское «Динамо» (во втором сезоне подряд) – забирай золото. Ничья также оставляла «Краснодару» шансы, если бы «Зенит» потерял очки на своём поле с «Ахматом». В случае же поражения южан даже ничья выводила петербуржцев на итоговое первое место.

Однако на этот раз праздновали чемпионство уже на юге. «Краснодар» разгромил «Динамо» (3:0) и впервые в истории взял золото. Этот трофей стал первым в истории клуба. «Зенит» также забил три мяча «Ахмату», однако остался вторым.

Для кого заключительный тур складывается лучше?

Подсчитаем, в скольких сезонах «Зениту» везло с результатами 30-го тура. Из 12 случаев всего четыре – успешные для петербуржцев (2007, 2008, 2009 и 2024 годы). А восемь раз «Зенит» не достигал цели! В общем, 30-й тур – явно не самый счастливый для сине-бело-голубых.

У «Краснодара» же заключительные решающие матчи складываются чуть лучше. Из девяти случаев южане пять раз добивались нужного результата (2014, 2017, 2020, 2022, 2025).