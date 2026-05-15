Финал Кубка Англии, шанс на трофей у Роналду и битва за ЛЧ в Италии. Топ-игры уикенда

В предстоящие выходные нас ждут важнейшие матчи в Европе и на Ближнем Востоке. В Англии сыграют финал Кубка, в Саудовской Аравии завершится местный аналог Лиги Европы, а в Италии продолжится борьба за выход в Лигу чемпионов. Также в чемпионате Шотландии «Хартс» может стать первым с 1985 года клубом, отобравшим золото у «Селтика» и «Рейнджерс».
Не менее лютая намечается борьба за выживание. Например, «Ньюкасл» может отправить «Вест Хэм» в Чемпионшип. А в Германии «Санкт-Паули» и «Вольфсбург» между собой решат, кто же отправится во Вторую Бундеслигу напрямую, или утянут туда друг друга. Этих матчей в материале нет, но не упомянуть их мы не могли.
«Селтик» — «Хартс»: суббота, 16 мая, 14:30 мск
Интрига: в Шотландии впервые с 1985 года чемпионом станет не «Селтик» или «Рейнджерс»?!
В Шотландии близок великий момент. «Хартс» может стать первым за 41 год клубом, сместившим с трона «Селтик» и «Рейнджерс»! В последний раз это удавалось «Абердину» под руководством великого Алекса Фергюсона. Представляете, насколько давно это было? Теперь же «Хартс» достаточно не уступить в гостях «Селтику», чтобы стать пятикратным чемпионом Шотландии. В последний раз команда из Эдинбурга забирала золото аж в 1960 году — 66 лет назад! Прервётся ли эта серия?
«Челси» — «Манчестер Сити»: суббота, 16 мая, 17:00 мск
Интрига: кто станет обладателем Кубка Англии?
Финал Кубка Англии! Это старейший турнир с огромной историей, поэтому выиграть его почётно и престижно. Тем более когда в финале два топ-клуба. Вывеска «Челси» — «Манчестер Сити» звучит интригующе. Да, лондонцы неудачно играют против соперника: в последних 13 матчах ни одной победы. А знаете, когда в последний раз «Челси» разобрался с «Сити»? Правильно, в финале ЛЧ-2020/2021! И за месяц до этого лондонцы обыграли команду Гвардиолы в полуфинале Кубка (1:0). Так что позитивный опыт у «Челси» тоже есть. И пускай сейчас команда — явный аутсайдер финала, «Манчестер Сити» вряд ли придётся легко.
«Арсенал» — «Бёрнли»: понедельник, 18 мая, 22:00 мск
Интрига: «Арсенал» станет ещё ближе к первому за 22 года золоту АПЛ?
«Арсеналу» для триумфа в АПЛ достаточно одержать две победы на финише. И тогда можно даже не обращать внимания на результаты «Манчестер Сити». Звучит просто, но нужно ещё заработать эти шесть очков. Хотя впереди для команды Микеля Артеты открывается классная перспектива: в 37-м туре лондонцы принимают дома «Бёрнли». Соперник «Арсенала» уже давно оформил понижение в классе и доигрывает сезон на автомате. За последние 10 туров клуб набрал всего три очка (три ничьих, семь поражений). Должно произойти большое чудо, чтобы «Арсенал» оступился в понедельник вечером на своём поле.
«Рома» — «Лацио»: воскресенье, 17 мая, 13:30 мск
Интрига: «Лацио» помешает «Роме» выйти в ЛЧ?
У «Лацио» есть великолепный шанс испортить жизнь главному врагу — «Роме»! Для этого команде Маурицио Сарри нужно победить в римском дерби. Тогда у «джалоросси» сильно сократятся шансы на финиш в топ-4 и попадание в Лигу чемпионов. Тем более «Лацио» в середине недели уступил в финале Кубка Италии «Интеру» (0:2). Теперь представляется возможность подарить болельщикам радость. Впрочем, «Рома» не проигрывает в дерби на протяжении четырёх встреч. И сейчас у команды Джан Пьеро Гасперини не меньше мотивации для победы. Это гарантирует нам огонь в противостоянии.
«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: пятница, 15 мая, 22:00 мск
Интрига: кто оформит выход в ЛЧ?
«Астон Вилла» и «Ливерпуль» набрали по 59 очков после 36 туров АПЛ. Команды борются за выход в Лигу чемпионов и пока что успешно справляются с задачей. Мерсисайдцы занимают четвёртое место (за счёт дополнительных показателей), бирмингемцы — пятое. Однако у «Астон Виллы» есть отличный шанс обыграть проблемный «Ливерпуль» дома, гарантировать себе попадание в ЛЧ и с большой вероятностью обеспечить место в топ-4. В обратном случае уже команда Слота оформит выход в Лигу чемпионов. Если же клубы сыграют вничью, то дадут шанс «Борнмуту» приблизиться на расстояние в два очка и сохранить лигочемпионскую интригу до 38-го тура.
«Аль-Наср» — «Гамба Осака»: суббота, 16 мая, 20:45 мск
Интрига: Роналду выиграет азиатский аналог Лиги Европы?
«Аль-Наср» претендует на победу сразу в двух турнирах. В чемпионате Саудовской Аравии команду Жорже Жезуша от титула отделяет всего одна победа. Как и в Лиге чемпионов АФК 2 — азиатском варианте Лиги Европы. В финале турнира «Аль-Наср» встретится с японской «Гамба Осакой». У Криштиану Роналду есть отличная возможность выиграть первый большой трофей за саудовский этап карьеры. Интересно, что до этого португалец провёл в турнире всего три матча из 10 и забил один мяч. Но в финале, конечно, появится и будет нацелен на голы.
«Ювентус» — «Фиорентина»: воскресенье, 17 мая, 13:30 мск
Интрига: «Юве» станет ближе к попаданию в Лигу чемпионов?
«Ювентус» набрал хороший темп под конец чемпионата: туринцы не проигрывают в 10 турах и поднялись на третье место. А победа в предстоящем матче с «Фиорентиной» серьёзно приблизит команду Лучано Спаллетти к выходу в Лигу чемпионов. «Фиалки» уже обеспечили себе место в Серии А на следующий сезон. Но у «Фиорентины» и «Ювентуса» исторически принципиальное противостояние. Поэтому даже без турнирной мотивации команда Паоло Ваноли постарается испортить жизнь «Юве».
«Лион» — «Ланс»: воскресенье, 17 мая, 22:00 мск
Интрига: «Лион» впервые за шесть лет попадёт в ЛЧ?
«Лион» не появлялся в Лиге чемпионов с 2020 года. За это время клуб пережил многое. Например, в прошлом году чуть не отправился в Лигу 2 из-за финансовых проблем. Но руководство предоставило гарантии Лиге 1, и «Лион» оставили в элите. Теперь команда Паулу Фонсеки занимает четвёртое место перед заключительным туром. Впереди — домашний матч с уже занявшим вторую строчку «Лансом». После поражения во встрече с «ПСЖ» команда Пьера Сажа утратила турнирную мотивацию.
«Лион» же в случае победы на 100% гарантирует себе участие в Лиге чемпионов. Есть расклады, при которых даже поражение отправит лионцев в главный еврокубок. Но лучше не испытывать судьбу. Хотя даже в случае финиша в топ-4 у «ткачей» могут возникнуть проблемы. The Telegraph сообщил: в УЕФА считают, что клуб не выполнил условия соглашения о финансовом фэйр-плей. Возможное наказание — отстранение от еврокубков.
«Айнтрахт» Франкфурт — «Штутгарт»: суббота, 16 мая, 16:30 мск
Интрига: «Штутгарт» оформит выход в Лигу чемпионов?
«Штутгарт» за тур до финиша Бундеслиги занимает четвёртое место и опережает «Хоффенхайм» по разнице мячей («+22» против «+17»). Так что «швабам» нужно не только побеждать «Айнтрахт» во Франкфурте, но и надеяться, что «Хоффенхайм» не накидает шесть-семь мячей в ворота мёнхенгладбахской «Боруссии». Второй сценарий маловероятен, однако чудеса в футболе периодически происходят. В любом случае «Штутгарту» нужно выступить не хуже «Хоффенхайма». Хотя на три очка от команд ещё отстаёт «Байер», также не потерявший веру в выход в ЛЧ (разница мячей составляет «+21»). Если леверкузенцы выиграют, а «Штутгарт» и «Хоффенхайм» уступят, то именно они займут четвёртое место. Интрига!
«Барселона» — «Бетис»: воскресенье, 17 мая, 22:15 мск
Интрига: чемпион исправится за поражение в предыдущем туре?
«Барселона» уже стала чемпионом Испании после победы в матче с «Реалом». Но в следующем туре неожиданно уступила «Алавесу» (0:1). Теперь каталонцы могут реабилитироваться в домашней встрече с «Бетисом». Клуб из Севильи уже обеспечил себе пятое место и попадание в Лигу чемпионов. «Бетис» сыграет в турнире впервые с сезона-2005/2006 — спасибо финишу Испании в топ-2 сезонного рейтинга УЕФА! Теперь можно порадовать болельщиков ещё и хорошим результатом во встрече с чемпионом Испании.
«Дженоа» — «Милан»: воскресенье, 17 мая, 13:30 мск
Интрига: Де Росси поможет «Роме» и обыграет «Милан»?
«Милан» за два тура до финиша занимает четвёртое место, но опережает «Рому» только по результатам очных встреч. Любая осечка может стать для миланцев фатальной в контексте попадания в Лигу чемпионов. Да и в последних турах наметилась неприятная тенденция: всего одна победа в шести матчах и сразу четыре поражения. А выкинуть «Милан» из зоны ЛЧ и помочь «Роме» способен легенда римлян Даниэле Де Росси. Его «Дженоа» в следующем туре примет команду Макса Аллегри. И в случае осечки миланцы рискуют выпасть из топ-4 за один матч до финиша сезона!
«Париж» — «ПСЖ»: воскресенье, 17 мая, 22:00 мск
Интрига: «ПСЖ» завершит сезон Лиги 1 победой в дерби?
«ПСЖ» уже стал чемпионом Франции. Поэтому в последнем туре команде Луиса Энрике не нужно обязательно побеждать. Хотя обыграть соперников по дерби из «Парижа» наверняка приятно. Тем более именно они высадили «ПСЖ» из Кубка Франции, не позволив претендовать на требл. В предстоящей встрече Энрике наверняка выпустит резерв. Впереди у «ПСЖ» финал Лиги чемпионов с «Арсеналом», поэтому основу тренер должен поберечь, в том числе и Матвея Сафонова.
«Севилья» — «Реал»: воскресенье, 17 мая, 20:00 мск
Интрига: «Реал» продлит беспроигрышную серию с «Севильей»?
Мадридцы потеряли какую-либо мотивацию. Команда уже точно финиширует второй в Примере и закончит сезон без трофеев. А с учётом различных скандалов (поведение Мбаппе, драка между Вальверде и Тчуамени, инсайды о плохой атмосфере и два странных выступления Флорентино Переса) для «Реала» было бы лучше, если бы сезон завершился как можно скорее. Впереди — выезд к ещё не обеспечившей себе место в элите «Севилье». Андалусийцы в четырёх очках от зоны вылета, однако в таблице всё так плотно, что нельзя исключать любые расклады. «Королевский клуб» не проигрывает «Севилье» аж с сентября 2018 года. И вряд ли захочет прервать удачную серию. Вот и нашли мотивацию для «Реала» на предстоящий матч!