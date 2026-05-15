Лучший сезон Кордобы в «Краснодаре» — слабый по цифрам?

Джон Кордоба впервые станет лучшим бомбардиром Мир РПЛ. Сейчас у нападающего 16 голов, а впереди – матч с «Оренбургом». Даже если представить, что он не забьёт ни одного (хотя едва ли это возможно с учётом отсутствия турнирной мотивации у соперника), то вряд ли колумбийца кто-то догонит. Мы же не будем всерьёз рассуждать о покере Алексея Батракова в матче с ЦСКА? Или о пента-трике Эдуарда Сперцяна? Конечно, семь мячей может забить и Дмитрий Воробьёв, но тогда его нужно отправлять вместо Роберта Левандовского в «Барселону», а не в «Зенит» или какой-то другой клуб.

Факт номер два: если Кордоба останется с 16 мячами или забьёт ещё один-два, то это будут совсем не выдающиеся цифры для нашей лиги. В прошлом сезоне лучшим бомбардиром стал Манфред Угальде с 17 голами, однако до этого показатели были куда выше: Кассьерра забивал 21, Малком – 23, Агаларов – 19, Дзюба – 20. С другой стороны, были и сезоны, когда для победы хватало и 15 мячей – Промес и Чалов не дадут соврать. Но это было почти 10 лет назад.

Факт номер три: Кордоба проводит самый сильный сезон за всю российскую карьеру с точки зрения личной результативности. Статистика у него прогрессивная (за исключением чемпионского времени): шесть, 14, 15, 12 – по столько голов в РПЛ он забивал за четыре последних сезона. Сейчас идёт пятый, и он рекордный для колумбийца не только по голам, но и по системе «гол+пас». Сейчас у него 21 очко, и он на третьей строчке – позади Батракова и Сперцяна. Догнать Эдуарда уже нереально – у него 28 очков. А вот обойти Алексея (22) – очень даже реально. Но всё зависит от последнего матча.

Смог бы конкурировать с Кордобой лучший бомбардир РПЛ по состоянию на март Брайан Хиль? Вероятно, да. Тогда он шёл в лидерах с 12 голами, однако потом всё изменилось. Повлияли два эпизода: покер Джона в ворота «Пари НН» – всего второй в истории «Краснодара» (первый случился 10 лет назад, когда аналогичное исполнил Смолов) – и травма Хиля. Последний матч тот провёл 11 апреля с «Пари НН», а забивал – 5-го, в игре с Махачкалой. Кордоба, в отличие от него, в этом сезоне пропустил всего две встречи – исключительно из-за удалений.

При этом все мы понимаем: колумбиец не молодеет. Но, возможно, с годами становится только лучше. Это же понятный тренд, касающийся мощных нападающих его типажа, которые не супербыстрые, но очень настырные. Такие, очевидно, способны долго держать уровень при отсутствии травм. Поэтому, когда в узких кругах пошли спекуляции о том, что нынешний сезон может стать для него последним в «Краснодаре» (особенно в случае завоевания второго титула и Кубка), их быстро опровергли. Но удивительно то, что сам Джон был не в курсе. После игры на Кубок с «Динамо» он заявил, что не согласовывал эти заявления, и при этом никак не намекнул на возможный уход. Только добавил, что счастлив в «Краснодаре».

Джон Кордоба Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Уходить куда-то в его случае и правда странно. Он переподписал контракт в прошлом сезоне до лета 2027 года, принёс чемпионский титул, остаётся одним из лидеров команды. И главное – вряд ли кто-то в 33 года сможет повторить зарплату, которую Джон получает в «Краснодаре». По разным данным, это около € 4 млн. Другой момент – если он классно проявит себя на ЧМ-2026. Ведь в той же Саудовской Аравии не всегда смотрят на возраст в паспорте.

Так или иначе, этим сезоном Кордоба показал, что он в полном порядке. И не исключён вариант, при котором даже сам «Краснодар» захочет обезопасить себя и переподписать игрока ещё на сезон – до лета 2028 года. Если Джон решит завершить карьеру в российском клубе, то точно станет одной из главных зарубежных звёзд в истории. Тем более сам он явно не против.