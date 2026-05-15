Болельщики «Реала» освистали Мбаппе! Но президенту Пересу досталось сильнее

«Мадрид» разобрался с «Овьедо» в матче, который уже ничего не значил. А Беллингем красиво прервал голевое молчание.

В 36-м туре Ла Лиги встретились две главные команды-неудачницы: единственный уже точно вылетевший «Овьедо» приехал в гости к раздираемому внутренними конфликтами «Реалу», который подогнал «Барселоне» чемпионство в очном матче. Игра уже ничего не значила. И всё-таки несколько интересных событий принесла.

Альваро Арбелоа пока ещё тренирует «Реал» и вернул в основу Алабу и Каррераса с Мастантуоно. Там же оказался и Камавинга. Сегодня стало известно, что он, как и Шевалье (привет Сафонову), не поедет на ЧМ-2026. «У него был сложный сезон, когда он мало играл из-за многочисленных травм. Эдуарду ещё молод. Мне предстоит сделать выбор, определить структуру состава. Но я могу представить его разочарование», – отрецензировал Дидье Дешам.

Камавинга практически ответил тренеру сборной Франции и едва не поразил ближнюю девятку с дальней дистанции. Ещё Гонсало Гарсия прорывался в лицевую мимо Бейи и катил под удар Мастантуоно. Тот бил в упор и всё равно не переиграл Эсканделя. На трибунах параллельно Флорентино Перес воевал с болельщиками. С кем-то – буквально вступал в словесную перепалку. На «Сантьяго Бернабеу» пронесли несколько плакатов с призывом боссу «Реала» уйти в отставку. Как минимум один из них стюарды отобрали.

«Овьедо» тоже загубил железобетонный шанс: Видаль палил практически с линии вратарской из-под Асенсио и промахнулся. А перед перерывом мадридцы всё-таки отличились: удачный прессинг Каррераса привёл к проникающей передаче Браима на Гарсию, который беспрепятственно вонзил низом вправо.

Футбол «Реала» целостным вовсе не выглядел. Что уж говорить, если трансляцию оживил борющийся с комаром на лавке Мбаппе. Но на гол команда в первом тайме всё равно наиграла: соотношение xG 0,78 против 0,42 говорит об этом же. Напоследок Браим и сам мог забить, да Эскандель нейтрализовал его «пушку» под перекладину.

«Реал» празднует гол в ворота «Овьедо» Фото: Maria Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images

На 55-й минуте «Сантьяго Бернабеу» встретил аплодисментами вышедшего на замену Касорлу. Вместе с тем жутко освистывая Мбаппе: тому, а также Карвахалю и Беллингему Арбелоа доверил чуть больше 20 минут. Килиан отвечал улыбкой. А Эскандель продолжил тащить, разобравшись в дуэли с Каррерасом после изящного паса Браима пяткой. Примерно такой же момент неточным тычком загубил у противоположных ворот Видаль.

На 80-й минуте за исход стало спокойнее. Спасибо классу Беллингема. Джуд ушёл от двоих, забежал в штрафную, качнул Бейи и положил низом в левый угол. Англичанин не забивал в Ла Лиге с декабря. Практически формальный, но всё-таки голевой пас сделал Мбаппе. Сам он тоже был нацелен на ворота, только ни разу за четыре попытки не попал в створ. Лишь из офсайда. Куртуа тоже пришлось разок поработать: Тибо среагировал на опасный выстрел Хассана.

Дежурная победа «Реала». Он в любом случае останется вторым в таблице. Завершение чемпионата – простая формальность. Беллингем показал, что его голевое чутьё всё ещё на месте. Мбаппе и Перес воевали с болельщиками. В Мадриде уже вовсю ждут следующий сезон.