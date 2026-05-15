«Клуб и город оставят большой след в сердце». Илья Вахания прощается с «Ростовом»

Воскресный матч между «Ростовом» и «Зенитом» будет иметь решающее значение в определении чемпиона страны. Так совпало, что встреча станет последней в футболке ростовчан для Ильи Вахании – с нового сезона он будет играть за «Краснодара». В интервью «Чемпионату» футболист «Ростова» подвёл итоги и непростого сезона для команды, и своим трём годам в клубе.

Как «Ростов» справился с угрозой вылета из РПЛ? И что там с финансовыми проблемами?

— После матча с «Акроном», за тур до конца сезона, «Ростов» обеспечил себе прописку в РПЛ на следующий сезон. Насколько на команду давила угроза попасть в стыки?

— Настрой был, конечно, победить – очень хотели решить этот вопрос. Слава богу, что получилось. Не сказал бы, что было сильное давление, потому что после победы над Махачкалой понимали: вероятность попасть в стыки уже небольшая. Вот на матч с ними выходили под сильным давлением, и это ощущалось. Сейчас такого уже не было.

— Какие слова ты как капитан в последних матчах подбирал для команды, чтобы снизить давление? Чувствовал себя лидером коллектива?

— Я бы не сказал, что какие-то специальные слова подбирал. У нас такая команда, что и перед игрой, и в тренировочном процессе все друг друга подбадривают и заряжают мотивацией. Там не нужны особые слова – все и так всё понимают. Лично у меня мотивация всегда запредельная – если выхожу на поле, то должен отдать все силы и сделать всё для команды.

— По ходу сезона вокруг «Ростова» была масса новостей, в том числе – о финансовых трудностях клуба. Как проживали это внутри команды? Влияло ли это на коллектив?

—Да, слухов было много, они постоянно появлялись в телеграм-каналах. Мы их читали, но внутри команды вообще не ощущали – у нас всё было хорошо.

— С учётом всех вводных нынешний сезон «Ростов» может занести себе в актив?

— Когда теряешь за один сезон трёх лидеров – всю центральную ось – тяжело на что-то претендовать. Конечно, «Ростов» хочет биться за более высокие места, и это ощущалось. Команда показала характер в концовке, когда это было нужно, и решила задачу. Но занести этот сезон в актив вряд ли можем – хочется большего. И лично мне тоже, конечно.

— Вы можете напрямую повлиять на исход чемпионской гонки. Держишь в голове, что можешь сделать чемпионом свой будущий клуб? Добавляет ли это принципиальности игре с «Зенитом»?

— Конечно, мы понимаем значение этого матча и то, что он влияет на чемпионскую гонку. Думаю, каждому клубу хочется оставить в ней свой след. Но мы выходим играть за «Ростов» и зарабатывать очки, потому что это нужно нам, а не кому-то ещё. Мы – «Ростов», и мы хотим побеждать.

— Из «Краснодара» ещё не было сообщений с пожеланиями обыграть «Зенит»?

— Нет, ни с кем не общался, ничего такого не было (смеётся).

— А у тебя как у петербуржца и воспитанника «Зенита» ещё вызывает какие-то особенные чувства этот клуб? С кем-то из этого состава успел поиграть, может, в «двойке»?

— Нет, никого не застал, ни с кем не удалось поиграть. Чувства, конечно, особенные – как у любого воспитанника к родному клубу.

Итоги Вахании в «Ростове» и самые запоминающиеся моменты за три года в клубе

— Какие итоги в «Ростове» мог бы подвести за эти три года? Чем для тебя стал этот клуб?

— «Ростов» стал мне по-настоящему домом. Не только в футбольном плане – в жизни я тоже многое здесь приобрёл. Конечно, этот клуб и город оставят большой след в моём сердце. Это было невероятное время – вот так могу это описать.

После матча с «Зенитом» подойду к фанатской трибуне, обойду весь стадион, похлопаю болельщикам и поблагодарю их за это время. Так же и в команде – попрощаюсь со всеми и пожелаю удачи.

— Есть ли у тебя чувство предвкушения нового вызова в «Краснодаре»? Советовался ли с Карпиным, который стал важным тренером в твоей карьере? Что говорил Альба?

— Предвкушение, конечно, есть. Это следующий интересный этап для меня, новый вызов в карьере. Пока всё было спокойно, без особых разговоров и советов.

— Назовёшь три самых запоминающихся момента за время в «Ростове»?

— Конечно, это рождение сына, свадьба и выход в Суперфинал Кубка России после победы над «Спартаком». Это было что-то невероятное. И ещё хочется добавить попадание в сборную. Наверное, именно эти четыре момента.

— Чего пожелаешь «Ростову» в будущем? На что эта команда способна претендовать?

— Здесь собрана очень сильная команда – это и футболисты, и тренерский штаб, и селекция. Если всё сложится, «Ростов» способен бороться за высокие места. Очень хочется, чтобы у клуба всё получилось.