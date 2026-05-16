Таблица ошибок судей за тур до финиша РПЛ. Кому помогали чаще — «Зениту» или «Краснодару»?

В Мир Российской Премьер-Лиге остался всего один тур до финиша. Самое время посмотреть на обновлённую таблицу судейских ошибок. Также не забываем упомянуть моменты, когда арбитров спасал VAR. В тексте приведены данные на основе экспертизы экс-судьи РПЛ Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ошибки, допущенные судьями в 24-м туре
- В 24-м туре судьи, по мнению Игоря Федотова, не допускали грубых ошибок.
Ошибки, допущенные судьями в 25-м туре
- Судья Евгений Буланов ошибочно не показал вторую жёлтую карточку футболисту «Сочи» Вячеславу Литвинову в матче с «Ростовом».
- Андрей Прокопов не показал вторую жёлтую карточку вингеру «Пари НН» Олакунле Олусегуну во встрече с московским «Динамо».
Ошибки, допущенные судьями в 26-м туре
- Владимир Москалёв удалил игрока «Крыльев Советов» Сергея Бабкина в матче с «Сочи». «Никакой грубости там не было. Игрок «Крыльев Советов» находился на своей половине поля в окружении соперников, перспективы в атаке не было», — отметил Федотов.
Ошибки, допущенные судьями в 27-м туре
- В 27-м туре судья Игорь Капленков ошибочно назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче со «Спартаком».
«Момент с 11-метровым в ворота «Пари НН» на 44-й минуте у меня вызвал вопросы. Нормально, когда VAR не вмешивается в таких эпизодах. Арбитр находится в открытой позиции и принимает решение. Решение дискуссионное — VAR не лезет, это по протоколу. Но по самому решению Капленкова вопросы есть. За что вообще он наказал Бальбоа? За контакт с коленом в пояснице? Видимо, да. Контакт был, никто этого не отрицает. Однако действия Бальбоа были направлены только на игру в мяч. Литвинов же, не пытаясь сыграть в мяч, сделал движение назад, в ногу соперника. И произошло, в моём понимании, игровое столкновение. Все упали, все кричат, арбитр назначает 11-метровый. Я даже не могу сказать, что это легковесный 11-метровый, и хоть как-то его поддержать. Для меня это просто не пенальти».
Ошибки, допущенные судьями в 28-м туре
- В 28-м туре судьи не допускали грубых ошибок.
Ошибки, допущенные судьями в 29-м туре
- Сергей Иванов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» во встрече с махачкалинским «Динамо».
«На 34-й минуте Ндонг не успел к мячу и локтем попал по лицу сопернику, который уже сыграл в мяч. Иванов находился в открытой позиции и всё видел. Судя по картинке, он хотел зафиксировать фол — даже поднёс свисток ко рту. Говорить, что это игровое столкновение после игры в мяч, мы не можем. Потому что есть локоть и попадание. Это грубая игра и 100-процентный повод для вмешательства VAR в лице Левникова. Почему он этого делать не стал — вопрос. Надо слушать переговоры. А так судьи ошибочно не назначили 11-метровый в ворота «Ахмата».
Таблица ошибок судей после 29-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Крылья Советов»
|3
|0
|-3
|«Спартак»
|3
|1
|-2
|ЦСКА
|3
|1
|-2
|«Акрон»
|3
|1
|-2
|«Динамо» Москва
|4
|2
|-2
|«Оренбург»
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|2
|1
|-1
|«Зенит»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Локомотив»
|1
|1
|0
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Динамо» Махачкала
|2
|3
|+1
|«Сочи»
|1
|3
|+2
|«Балтика»
|0
|2
|+2
|«Пари НН»
|1
|4
|+3
|«Ахмат»
|0
|4
|+4
Ошибки, исправленные VAR в 24-м туре
- Ян Бобровский верно назначил пенальти после просмотра VAR в пользу «Ахмата» в матче с «Крыльями Советов».
- Василий Казарцев поставил 11-метровый в пользу «Балтики» во встрече с «Пари НН» после обращения к VAR.
- Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи» после подсказки со стороны видеоассистентов.
- Алексей Сухой назначил пенальти в пользу «Ростова» во встрече со «Спартаком» после видеопросмотра.
- Сергей Карасёв верно удалил Педро в матче «Зенита» и «Краснодара» после просмотра VAR.
- Игорь Капленков назначил пенальти в ворота московского «Динамо» во встрече с «Акроном», изучив момент во время видеопросмотра.
Ошибки, исправленные VAR в 25-м туре
- Павел Шадыханов после консультации с VAR верно отменил гол ЦСКА в матче с «Крыльями Советов».
- Евгений Кукуляк верно отменил гол «Рубина» во встрече с «Акроном».
Ошибки, исправленные VAR в 26-м туре
- Владимир Москалёв в матче «Сочи» и «Крыльев Советов» верно отменил пенальти в ворота самарцев в конце первого тайма. А на 90+5-й правильно удалил игрока «Крыльев» Томаса Гальдамеса после подсказки от VAR.
- Антон Фролов правильно отменил удаление игрока «Пари НН» Ильи Кирша во встрече с «Оренбургом».
- Артём Чистяков назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» после видеопросмотра.
Ошибки, исправленные VAR в 27-м туре
- Инал Танашев верно отменил гол «Акрона» в матче с «Балтикой». А во втором тайме изменил первоначальное решение с назначением пенальти в ворота тольяттинцев.
Ошибки, исправленные VAR в 28-м туре
- Василий Казарцев верно назначил пенальти в ворота «Ростова» во встрече с махачкалинским «Динамо» после просмотра VAR.
- Евгений Буланов верно отменил гол «Краснодара» в игре с «Акроном».
«Что касается отменённого гола на 56-й минуте, то в начале игроки обеих команд держат друг друга, применяют руки в борьбе за позицию. Однако когда мяч уже вошёл в игру, то Кордоба левой рукой берёт руку соперника, тянет за собой — тот теряет равновесие и падает. VAR в лице Иванова вмешался правильно, это отмена гола. Дискутировать по эпизоду можно много, но я на 100% уверен в правильности решения. Что касается слов игроков «Краснодара» об отмене гола Кордобы, то, может, там хотят поговорить о том, что ранее не удалили Тормену? Я в этом сомневаюсь».
Ошибки, исправленные VAR в 29-м туре
- Антон Фролов верно изменил решение, назначив пенальти в ворота «Локомотива» во втором тайме матча с «Балтикой».
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|12
|5
|-7
|«Крылья Советов»
|7
|3
|-4
|«Локомотив»
|9
|5
|-4
|ЦСКА
|9
|5
|-4
|«Рубин»
|5
|2
|-3
|«Ахмат»
|5
|3
|-2
|«Сочи»
|10
|10
|0
|«Пари НН»
|6
|6
|0
|«Зенит»
|6
|6
|0
|«Динамо» Махачкала
|5
|6
|+1
|«Краснодар»
|6
|8
|+2
|«Ростов»
|8
|10
|+2
|«Динамо» Москва
|3
|5
|+2
|«Балтика»
|4
|9
|+5
|«Оренбург»
|5
|10
|+5
|«Акрон»
|8
|15
|+7