Таблица ошибок судей за тур до финиша РПЛ. Кому помогали чаще — «Зениту» или «Краснодару»?

В Мир Российской Премьер-Лиге остался всего один тур до финиша. Самое время посмотреть на обновлённую таблицу судейских ошибок. Также не забываем упомянуть моменты, когда арбитров спасал VAR. В тексте приведены данные на основе экспертизы экс-судьи РПЛ Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Ошибки, допущенные судьями в 24-м туре

В 24-м туре судьи, по мнению Игоря Федотова, не допускали грубых ошибок.

Ошибки, допущенные судьями в 25-м туре

Судья Евгений Буланов ошибочно не показал вторую жёлтую карточку футболисту «Сочи» Вячеславу Литвинову в матче с «Ростовом».

Андрей Прокопов не показал вторую жёлтую карточку вингеру «Пари НН» Олакунле Олусегуну во встрече с московским «Динамо».

Ошибки, допущенные судьями в 26-м туре

Владимир Москалёв удалил игрока «Крыльев Советов» Сергея Бабкина в матче с «Сочи». «Никакой грубости там не было. Игрок «Крыльев Советов» находился на своей половине поля в окружении соперников, перспективы в атаке не было», — отметил Федотов.

Ошибки, допущенные судьями в 27-м туре

В 27-м туре судья Игорь Капленков ошибочно назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче со «Спартаком».

Игорь Федотов экс-судья РПЛ «Момент с 11-метровым в ворота «Пари НН» на 44-й минуте у меня вызвал вопросы. Нормально, когда VAR не вмешивается в таких эпизодах. Арбитр находится в открытой позиции и принимает решение. Решение дискуссионное — VAR не лезет, это по протоколу. Но по самому решению Капленкова вопросы есть. За что вообще он наказал Бальбоа? За контакт с коленом в пояснице? Видимо, да. Контакт был, никто этого не отрицает. Однако действия Бальбоа были направлены только на игру в мяч. Литвинов же, не пытаясь сыграть в мяч, сделал движение назад, в ногу соперника. И произошло, в моём понимании, игровое столкновение. Все упали, все кричат, арбитр назначает 11-метровый. Я даже не могу сказать, что это легковесный 11-метровый, и хоть как-то его поддержать. Для меня это просто не пенальти».

Ошибки, допущенные судьями в 28-м туре

В 28-м туре судьи не допускали грубых ошибок.

Ошибки, допущенные судьями в 29-м туре

Сергей Иванов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» во встрече с махачкалинским «Динамо».

Игорь Федотов экс-судья РПЛ «На 34-й минуте Ндонг не успел к мячу и локтем попал по лицу сопернику, который уже сыграл в мяч. Иванов находился в открытой позиции и всё видел. Судя по картинке, он хотел зафиксировать фол — даже поднёс свисток ко рту. Говорить, что это игровое столкновение после игры в мяч, мы не можем. Потому что есть локоть и попадание. Это грубая игра и 100-процентный повод для вмешательства VAR в лице Левникова. Почему он этого делать не стал — вопрос. Надо слушать переговоры. А так судьи ошибочно не назначили 11-метровый в ворота «Ахмата».

Таблица ошибок судей после 29-го тура

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Крылья Советов» 3 0 -3 «Спартак» 3 1 -2 ЦСКА 3 1 -2 «Акрон» 3 1 -2 «Динамо» Москва 4 2 -2 «Оренбург» 1 0 -1 «Ростов» 2 1 -1 «Зенит» 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Локомотив» 1 1 0 «Краснодар» 0 1 +1 «Динамо» Махачкала 2 3 +1 «Сочи» 1 3 +2 «Балтика» 0 2 +2 «Пари НН» 1 4 +3 «Ахмат» 0 4 +4

Ошибки, исправленные VAR в 24-м туре

Ян Бобровский верно назначил пенальти после просмотра VAR в пользу «Ахмата» в матче с «Крыльями Советов».

Василий Казарцев поставил 11-метровый в пользу «Балтики» во встрече с «Пари НН» после обращения к VAR.

Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи» после подсказки со стороны видеоассистентов.

Алексей Сухой назначил пенальти в пользу «Ростова» во встрече со «Спартаком» после видеопросмотра.

Сергей Карасёв верно удалил Педро в матче «Зенита» и «Краснодара» после просмотра VAR.

Игорь Капленков назначил пенальти в ворота московского «Динамо» во встрече с «Акроном», изучив момент во время видеопросмотра.

Ошибки, исправленные VAR в 25-м туре

Павел Шадыханов после консультации с VAR верно отменил гол ЦСКА в матче с «Крыльями Советов».

Евгений Кукуляк верно отменил гол «Рубина» во встрече с «Акроном».

Ошибки, исправленные VAR в 26-м туре

Владимир Москалёв в матче «Сочи» и «Крыльев Советов» верно отменил пенальти в ворота самарцев в конце первого тайма. А на 90+5-й правильно удалил игрока «Крыльев» Томаса Гальдамеса после подсказки от VAR.

Антон Фролов правильно отменил удаление игрока «Пари НН» Ильи Кирша во встрече с «Оренбургом».

Артём Чистяков назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» после видеопросмотра.

Ошибки, исправленные VAR в 27-м туре

Инал Танашев верно отменил гол «Акрона» в матче с «Балтикой». А во втором тайме изменил первоначальное решение с назначением пенальти в ворота тольяттинцев.

Ошибки, исправленные VAR в 28-м туре

Василий Казарцев верно назначил пенальти в ворота «Ростова» во встрече с махачкалинским «Динамо» после просмотра VAR.

Евгений Буланов верно отменил гол «Краснодара» в игре с «Акроном».

Игорь Федотов экс-судья РПЛ «Что касается отменённого гола на 56-й минуте, то в начале игроки обеих команд держат друг друга, применяют руки в борьбе за позицию. Однако когда мяч уже вошёл в игру, то Кордоба левой рукой берёт руку соперника, тянет за собой — тот теряет равновесие и падает. VAR в лице Иванова вмешался правильно, это отмена гола. Дискутировать по эпизоду можно много, но я на 100% уверен в правильности решения. Что касается слов игроков «Краснодара» об отмене гола Кордобы, то, может, там хотят поговорить о том, что ранее не удалили Тормену? Я в этом сомневаюсь».

Ошибки, исправленные VAR в 29-м туре

Антон Фролов верно изменил решение, назначив пенальти в ворота «Локомотива» во втором тайме матча с «Балтикой».

Таблица ошибок, исправленных VAR