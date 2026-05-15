Расписание спортивных матчей 16 мая 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: финал Кубка Англии, ЧМ по хоккею, плей-офф НБА и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 16 мая 2026 года
Мощное 16 мая: битва «Локо» и «Спартака» за Кубок Харламова, Слуцкий в Китае, заключительный тур Первой лиги и полуфиналы волейбольного КР!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 16 мая в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс», плей-офф НБА, 1/4 финала, шестой матч

Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Интрига: будет ли седьмая игра?

«Кливленд» сделал важнейший шаг для выхода в финал Востока, одолев «Детройт» в пятом матче. Теперь Харден, Митчелл и Ко могут закончить эту серию уже в шестой домашней игре. Удастся ли или нас ждёт решающая седьмая встреча?

Винить судей — легко. Но «Детройт» сам проиграл матч, где обязан был побеждать
🏀 4:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, 1/4 финала, шестой матч

Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Интрига: остались ли силы у «волков»?

«Сан-Антонио» забрал важнейший пятый домашний матч в серии с «Миннесотой». Теперь «волки» с Эдвардсом во главе на грани вылета. Правда, «Тимбервулвз» уже не раз удивляли нас в плей-офф в последние годы. Ждём чуда в этот раз или же Вембаньяма в своём первом постсезоне пробьётся в финал Запада?

Виктор Вембаньяма провёл образцовый матч. «Сан-Антонио» в шаге от полуфинала плей-офф НБА
⚽️ 13:00: «Спартак» Кострома — «Уфа», Первая лига, 34-й тур

Спартак Кс
Кострома
Не начался
Уфа
Уфа
Интрига: «Уфа» сохранит место в Первой лиге?

Важнейший матч для «Уфы», которая ведёт отчаянную борьбу за то, чтобы не вылететь из Первой лиги. Перед заключительным туром команда опережает «Черноморец» на два очка. Для «Спартака» встреча не играет никакой роли с точки зрения турнирной интриги. Клуб из Костромы не побеждает в Первой лиге на протяжении трёх матчей, а «Уфа» трижды проиграла четыре прошлые встречи.

«Уфа» идёт в СК, арбитр сделал предложение девушке прямо на поле. Главное в ФНЛ
⚽️ 13:00: «Волга» Ульяновск — «Факел», Первая лига, 34-й тур

Волга Ул
Ульяновск
Не начался
Факел
Воронеж
Интрига: «Факел» не поднимется выше второго места?

«Волга» уже точно не вылетит из Первой лиги по спортивному принципу. «Факел» обеспечил себе путёвку в РПЛ на будущий сезон. Осталось только понять, с какого места клуб из Воронежа вернётся в главную лигу российского футбола. Перед заключительным туром «Факел» занимает второе место, но уступает «Родине» только по дополнительным показателям. Если команда Олега Василенко наберёт в последнем туре больше очков, чем конкурент, то станет первой. В другом случае «Факел» займёт второе место.

⚽️ 13:00: «Арсенал» Тула — «Родина», Первая лига, 34-й тур

Арсенал Т
Тула
Не начался
Родина
Москва
Интрига: «Родина» сохранит первое место?

Этот сезон уже стал историческим для «Родины» — команда впервые завоевала путёвку в РПЛ. Теперь у неё есть шанс завершить турнир в Первой лиге на первом месте. Для этого нужно сыграть в заключительном туре не хуже «Факела». «Родина» опережает конкурента по личным встречам, так что если команды наберут одинаковое количество очков, то московская команда будет выше в таблице. «Арсенал» уже точно не поднимется выше 12-го места.

Всё о новичках РПЛ следующего сезона. Главные герои, поворотные точки и тренерские идеи
🏆 🏒 13:00: «Локо» — МХК «Спартак», плей-офф МХЛ, финал, второй матч

Локо
Ярославль
Не начался
МХК Спартак
Москва
«Спартак» сравняет счёт в серии?

«Спартак» после 50 минут первого финального матча проигрывал со счётом 0:3, однако был очень близок к невероятному камбэку. Характер у москвичей есть, они его показали ещё в полуфинале, когда отыгрались с такого же счёта у «Авто» в решающей встрече. Ярославцам надо забыть конец прошлого матча, получится ли?

🏆 🏒 15:00: «Югра» — «Химик», плей-офф ВХЛ, финал, первый матч

Югра
Ханты-Мансийск
Не начался
Химик
Воскресенск
Интрига: «Югра» начнёт серию с победы?

«Югра» в полуфинале вела со счётом 3-0 и не испытывала никаких видимых проблем. Но «Нефтяник» проявил характер, сравнял счёт и даже повёл в седьмой игре. Однако ханты-мансийцы сумели не допустить камбэк соперника, выиграв-таки матч в основное время. «Химик» дольше отдыхал, будет ли команда из Воскресенска более свежей?

«От атакующего стиля уходить не буду». Итоги сезона «Нефтехимика» с юбиляром Гришиным
⚽️ 15:00: «Юньнань Юйкунь» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 12-й тур

Юньнань Юйкунь
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Интрига: сколько мячей забьёт команда Слуцкого?

Команда Леонида Слуцкого заметно притормозила — ни одной победы в трёх предыдущих турах чемпионата Китая. В результате «Шанхай» оказался на шестом месте в таблице. Не будь санкций в виде 10 очков, сейчас команда находилась бы на второй строчке. «Юнань» пока занимает четвёртое место, опережая «Шанхай» на пять очков. В 2025 году соперники дважды встречались в Суперлиге и порадовали высокой результативностью — забили в общей сложности 12 мячей. Увидим ли мы снова «верховой» футбол?

🏐 16:00: «Зенит-Казань» — «Зенит» Санкт-Петербург, Кубок России, 1/2 финала

Зенит-Казань
Казань
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Интрига: кто победит в зенитовском дерби?

Очередное противостояние Алексея Вербова и Владимира Алекно. Мотивация будет зашкаливать — казанский клуб после неудачного финала Суперлиги полон решимости взять Кубок России, а петербуржцы по-прежнему в погоне за своим первым трофеем в истории. В группе Казань смотрелась лучше, но матчи на вылет — совсем другое. Кто окажется сильнее?

Казань вернулась, а «Белогорье» вылетело. Как прошёл второй день Кубка России
🎦 ⚽️ 16:30: «Бавария» — «Кёльн», Бундеслига, 34-й тур

Бавария
Мюнхен
Не начался
Кёльн
Кёльн
Интрига: насколько убедительной окажется победа «Баварии»?

«Бавария» в доминирующем стиле завоевала очередной чемпионский титул. Перед заключительным туром команда Венсана Компани опережает ближайшего преследователя на внушительные 16 очков. А ещё она забила 117 мячей — новый рекорд Бундеслиги. «Кёльн» располагается на 14-й строчке в таблице, но уже точно не вылетит из элитного дивизиона немецкого футбола. Кажется, хозяева должны побеждать. Однако насколько весомым окажется их преимущество?

🏆 ⚽️ 17:00: «Челси» — «Манчестер Сити», Кубок Англии, финал

Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Интрига: «Сити» снова обыграет «Челси» и станет победителем турнира?

Этот сезон сложился для «Челси» крайне неудачно. Лондонская команда уже точно не сыграет в Лиге чемпионов, поскольку занимает только девятое место в таблице АПЛ. «Сити» уже стал победителем Кубка лиги, а теперь претендует на Кубок Англии. В чемпионате команда Хосепа Гвардиолы отстаёт от «Арсенала» на два очка за два тура до финиша. «Сити» четыре раза обыграл «Челси» в пяти прошлых встречах.

Финал Кубка Англии, шанс на трофей у Роналду и битва за ЛЧ в Италии. Топ-игры уикенда
🏒 17:20: Италия — Канада, ЧМ-2026, групповой этап

Италия
Не начался
Канада
Интрига: сколько забросят канадцы?

Итальянцы на домашней Олимпиаде доказали, что с ними надо считаться. Юкка Ялонен собрал боевитую и характерную команду, однако мастерства европейцам критически не хватает. Канадцы в первом матче переиграли главного конкурента – шведов. Позволят ли «кленовые» забросить сопернику хотя бы одну шайбу?

Грандиозный сюрприз от Канады и главная надежда Швейцарии. Топ главных звёзд ЧМ-2026
🏆 🎾 18:00*: Кори Гауфф (США, 3) — Элина Свитолина (Украина, 7), Рим, финал

Кори Гауфф
США
Интрига: превзойдёт ли Гауфф свой прошлогодний результат в Риме?

Кори Гауфф (№4 рейтинга WTA) второй год подряд сразится в Риме за трофей. На этот раз в соперницах у американки — Элина Свитолина (№10). Элина на этом турнире побеждала дважды. А ещё она ведёт в противостоянии с Кори (3-2). Так что обеим в грядущем финале предстоит потрудиться.

Опять Гауфф. Мирра в пятый раз проиграла американке и осталась без полуфинала Рима
🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Локомотив», Кубок России, 1/2 финала

Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив
Новосибирск
Интрига: сможет ли команда Пламена Константинова остановить чемпионов?

Чемпион России против действующего обладателя Кубка — такая вывеска случилась в полуфинале. Новосибирцы получили чувствительную оплеуху от Казани в группе, а «Динамо» выиграло оба матча, хоть и не показало волейбол высокого качества. Эти команды встречались на этой же стадии в Суперкубке России в декабре, тогда сибиряки оказались сильнее 3:1. Как будет на этот раз?

За последний трофей сезона сразятся четыре фаворита. Итоги группового этапа Кубка России
🏆 ⚽️ 20:45: «Аль-Наср» — «Гамба Осака», Лига чемпионов АФК 2, финал

Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Не начался
Гамба Осака
Суйта, Япония
Интрига: станет ли «Аль-Наср» с Роналду победителем турнира?

Криштиану Роналду может стать победителем азиатского аналога Лиги Европы. «Аль-Наср» добрался до финала, где его ждёт встреча с японским клубом. На этой неделе саудовская команда была очень близка к тому, чтобы досрочно стать чемпионом, однако пропустила обидный гол на восьмой добавленной минуте. Празднования пришлось отложить. «Гамба Осака» потерпела всего одно поражение в 12 матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов АФК 2.

Роналду не хватило 30 секунд до чемпионства! Вратарь «привёз» в стиле Филимонова! Видео
🏒 21:20: Словения — Чехия, ЧМ-2026, групповой этап

Словения
Не начался
Чехия
Интрига: будет ли у Словении хоть единый шанс?

Сборная Словении – типичная команда-лифт без каких-либо осязаемых перспектив. Да, в отсутствие сборной России и Беларуси европейская команда может бороться за выживание, но не более того. Вся интрига заключается в том, сколько забьют чехи. Шайб будет много или в первом матче сборная Чехии не будет нажимать педаль газа?

