Топ-события субботы: финал Кубка Англии, ЧМ по хоккею, плей-офф НБА и теннис

Мощное 16 мая: битва «Локо» и «Спартака» за Кубок Харламова, Слуцкий в Китае, заключительный тур Первой лиги и полуфиналы волейбольного КР!

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс», плей-офф НБА, 1/4 финала, шестой матч

Интрига: будет ли седьмая игра?

«Кливленд» сделал важнейший шаг для выхода в финал Востока, одолев «Детройт» в пятом матче. Теперь Харден, Митчелл и Ко могут закончить эту серию уже в шестой домашней игре. Удастся ли или нас ждёт решающая седьмая встреча?

🏀 4:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, 1/4 финала, шестой матч

Интрига: остались ли силы у «волков»?

«Сан-Антонио» забрал важнейший пятый домашний матч в серии с «Миннесотой». Теперь «волки» с Эдвардсом во главе на грани вылета. Правда, «Тимбервулвз» уже не раз удивляли нас в плей-офф в последние годы. Ждём чуда в этот раз или же Вембаньяма в своём первом постсезоне пробьётся в финал Запада?

⚽️ 13:00: «Спартак» Кострома — «Уфа», Первая лига, 34-й тур

Интрига: «Уфа» сохранит место в Первой лиге?

Важнейший матч для «Уфы», которая ведёт отчаянную борьбу за то, чтобы не вылететь из Первой лиги. Перед заключительным туром команда опережает «Черноморец» на два очка. Для «Спартака» встреча не играет никакой роли с точки зрения турнирной интриги. Клуб из Костромы не побеждает в Первой лиге на протяжении трёх матчей, а «Уфа» трижды проиграла четыре прошлые встречи.

⚽️ 13:00: «Волга» Ульяновск — «Факел», Первая лига, 34-й тур

Интрига: «Факел» не поднимется выше второго места?

«Волга» уже точно не вылетит из Первой лиги по спортивному принципу. «Факел» обеспечил себе путёвку в РПЛ на будущий сезон. Осталось только понять, с какого места клуб из Воронежа вернётся в главную лигу российского футбола. Перед заключительным туром «Факел» занимает второе место, но уступает «Родине» только по дополнительным показателям. Если команда Олега Василенко наберёт в последнем туре больше очков, чем конкурент, то станет первой. В другом случае «Факел» займёт второе место.

⚽️ 13:00: «Арсенал» Тула — «Родина», Первая лига, 34-й тур

Интрига: «Родина» сохранит первое место?

Этот сезон уже стал историческим для «Родины» — команда впервые завоевала путёвку в РПЛ. Теперь у неё есть шанс завершить турнир в Первой лиге на первом месте. Для этого нужно сыграть в заключительном туре не хуже «Факела». «Родина» опережает конкурента по личным встречам, так что если команды наберут одинаковое количество очков, то московская команда будет выше в таблице. «Арсенал» уже точно не поднимется выше 12-го места.

🏆 🏒 13:00: «Локо» — МХК «Спартак», плей-офф МХЛ, финал, второй матч

«Спартак» сравняет счёт в серии?

«Спартак» после 50 минут первого финального матча проигрывал со счётом 0:3, однако был очень близок к невероятному камбэку. Характер у москвичей есть, они его показали ещё в полуфинале, когда отыгрались с такого же счёта у «Авто» в решающей встрече. Ярославцам надо забыть конец прошлого матча, получится ли?

🏆 🏒 15:00: «Югра» — «Химик», плей-офф ВХЛ, финал, первый матч

Интрига: «Югра» начнёт серию с победы?

«Югра» в полуфинале вела со счётом 3-0 и не испытывала никаких видимых проблем. Но «Нефтяник» проявил характер, сравнял счёт и даже повёл в седьмой игре. Однако ханты-мансийцы сумели не допустить камбэк соперника, выиграв-таки матч в основное время. «Химик» дольше отдыхал, будет ли команда из Воскресенска более свежей?

⚽️ 15:00: «Юньнань Юйкунь» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 12-й тур

Интрига: сколько мячей забьёт команда Слуцкого?

Команда Леонида Слуцкого заметно притормозила — ни одной победы в трёх предыдущих турах чемпионата Китая. В результате «Шанхай» оказался на шестом месте в таблице. Не будь санкций в виде 10 очков, сейчас команда находилась бы на второй строчке. «Юнань» пока занимает четвёртое место, опережая «Шанхай» на пять очков. В 2025 году соперники дважды встречались в Суперлиге и порадовали высокой результативностью — забили в общей сложности 12 мячей. Увидим ли мы снова «верховой» футбол?

🏐 16:00: «Зенит-Казань» — «Зенит» Санкт-Петербург, Кубок России, 1/2 финала

Интрига: кто победит в зенитовском дерби?

Очередное противостояние Алексея Вербова и Владимира Алекно. Мотивация будет зашкаливать — казанский клуб после неудачного финала Суперлиги полон решимости взять Кубок России, а петербуржцы по-прежнему в погоне за своим первым трофеем в истории. В группе Казань смотрелась лучше, но матчи на вылет — совсем другое. Кто окажется сильнее?

🎦 ⚽️ 16:30: «Бавария» — «Кёльн», Бундеслига, 34-й тур

Интрига: насколько убедительной окажется победа «Баварии»?

«Бавария» в доминирующем стиле завоевала очередной чемпионский титул. Перед заключительным туром команда Венсана Компани опережает ближайшего преследователя на внушительные 16 очков. А ещё она забила 117 мячей — новый рекорд Бундеслиги. «Кёльн» располагается на 14-й строчке в таблице, но уже точно не вылетит из элитного дивизиона немецкого футбола. Кажется, хозяева должны побеждать. Однако насколько весомым окажется их преимущество?

🏆 ⚽️ 17:00: «Челси» — «Манчестер Сити», Кубок Англии, финал

Интрига: «Сити» снова обыграет «Челси» и станет победителем турнира?

Этот сезон сложился для «Челси» крайне неудачно. Лондонская команда уже точно не сыграет в Лиге чемпионов, поскольку занимает только девятое место в таблице АПЛ. «Сити» уже стал победителем Кубка лиги, а теперь претендует на Кубок Англии. В чемпионате команда Хосепа Гвардиолы отстаёт от «Арсенала» на два очка за два тура до финиша. «Сити» четыре раза обыграл «Челси» в пяти прошлых встречах.

🏒 17:20: Италия — Канада, ЧМ-2026, групповой этап

Интрига: сколько забросят канадцы?

Итальянцы на домашней Олимпиаде доказали, что с ними надо считаться. Юкка Ялонен собрал боевитую и характерную команду, однако мастерства европейцам критически не хватает. Канадцы в первом матче переиграли главного конкурента – шведов. Позволят ли «кленовые» забросить сопернику хотя бы одну шайбу?

🏆 🎾 18:00*: Кори Гауфф (США, 3) — Элина Свитолина (Украина, 7), Рим, финал

*Время начала матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: превзойдёт ли Гауфф свой прошлогодний результат в Риме?

Кори Гауфф (№4 рейтинга WTA) второй год подряд сразится в Риме за трофей. На этот раз в соперницах у американки — Элина Свитолина (№10). Элина на этом турнире побеждала дважды. А ещё она ведёт в противостоянии с Кори (3-2). Так что обеим в грядущем финале предстоит потрудиться.

🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Локомотив», Кубок России, 1/2 финала

Интрига: сможет ли команда Пламена Константинова остановить чемпионов?

Чемпион России против действующего обладателя Кубка — такая вывеска случилась в полуфинале. Новосибирцы получили чувствительную оплеуху от Казани в группе, а «Динамо» выиграло оба матча, хоть и не показало волейбол высокого качества. Эти команды встречались на этой же стадии в Суперкубке России в декабре, тогда сибиряки оказались сильнее 3:1. Как будет на этот раз?

🏆 ⚽️ 20:45: «Аль-Наср» — «Гамба Осака», Лига чемпионов АФК 2, финал

Интрига: станет ли «Аль-Наср» с Роналду победителем турнира?

Криштиану Роналду может стать победителем азиатского аналога Лиги Европы. «Аль-Наср» добрался до финала, где его ждёт встреча с японским клубом. На этой неделе саудовская команда была очень близка к тому, чтобы досрочно стать чемпионом, однако пропустила обидный гол на восьмой добавленной минуте. Празднования пришлось отложить. «Гамба Осака» потерпела всего одно поражение в 12 матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов АФК 2.

🏒 21:20: Словения — Чехия, ЧМ-2026, групповой этап

Интрига: будет ли у Словении хоть единый шанс?

Сборная Словении – типичная команда-лифт без каких-либо осязаемых перспектив. Да, в отсутствие сборной России и Беларуси европейская команда может бороться за выживание, но не более того. Вся интрига заключается в том, сколько забьют чехи. Шайб будет много или в первом матче сборная Чехии не будет нажимать педаль газа?