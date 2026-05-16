ЦСКА и «Балтика» — провалище, а кто со «Спартаком» наверху? Таблица РПЛ за весну

Претенденты на чемпионство и в этом году доказывают, что они лучшие в чемпионате России. А за Дзюбу — грустно.

В российском футболе, как говорят некоторые тренеры, два чемпионата в одном сезоне. За зимнюю паузу иные команды меняются так, что их просто не узнать. Не только по составу – по игре и результатам. Кто-то ударно проводит сборы и трансферную кампанию, благодаря чему играет во второй части намного лучше, чем в первой, а кто-то, наоборот, заваливает работу, оказывается в кризисе. 2026 год не исключение.

Изучаем таблицу весны Мир РПЛ. Кто претендовал бы на чемпионство и боролся за выживание, если бы сезон в России проходил по старой системе?

Согласно регламенту РПЛ, в случае равенства очков между командами анализируются результаты личных встреч. Так как наша таблица не имеет официального статуса, а большинство туров было сыграно в 2025 году, первым дополнительным показателем в случае равенства очков мы взяли разницу забитых и пропущенных мячей.

«Зенит» и «Краснодар» — лучшие весной, как и осенью

Начнём с лидеров года в нашем футболе. Они всё те же – «Зенит» и «Краснодар». На зимний перерыв на первом месте ушёл действующий чемпион: команда Мурада Мусаева набрала 40 очков за 18 матчей. У петербуржцев было 39.

Весной сильнейший в России уже «Зенит», несмотря на то что по игре сине-бело-голубых этого не скажешь. За 11 туров команда Сергея Семака взяла 26 очков – восемь побед, две ничьих и одно-единственное поражение. После конфуза в Оренбурге у петербуржцев девятиматчевая беспроигрышная серия.

ФК «ЗЕНИТ» Фото: РИА Новости

«Краснодар» набрал весной на три очка меньше – 23. Чемпиону, борющемуся на два фронта, не хватило глубины скамейки. В марте «быки» уступили «Рубину» (1:2) в Казани, потом никому не проигрывали в течение восьми встреч (были ничьи с «Зенитом» и «Балтикой»), однако в 29-м туре потерпели поражение от «Динамо» (1:2), которое, скорее всего, будет стоить золота.

А какая команда, по вашему мнению, замыкает топ-3? Это… «Спартак»! При Хуане Карлосе Карседо москвичи набрали 22 очка, то есть в среднем ровно 2,00 за игру. Красно-белые победили в 7 из 11 туров. В марте-апреле выдали четырёхматчевую беспроигрышную серию. Осень «Спартак», напомним, завершил шестым, так что прогресс под руководством Карседо налицо. Это мы ещё про выход в Суперфинал Кубка России не должны забывать.

МУРАД МУСАЕВ И ХУАН КАРЛОС КАРСЕДО Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо» при Гусеве боролось бы за медали

Возможно, вы удивитесь, но на четвёртом месте находится московское «Динамо». Совсем рядом со «Спартаком» – бело-голубые набрали всего на очко меньше (21). Казалось, весной команда сконцентрирована на Кубке России, а в РПЛ играет без напряга. Победив три раза подряд в начале марта, динамовцы сбавили – выиграли только однажды в следующих пяти турах. Тем не менее у Ролана Гусева уже шесть побед в 2026-м в РПЛ. Более того, бело-голубые забили больше всех – 22 гола! «Динамо» точно сделало шаг вперёд по сравнению с осенью, когда финишировало 10-м.

Весной может быть доволен и новый тренер «Рубина» Франк Артига – его команда замыкает первую пятёрку. У казанцев пять побед и лишь два поражения в 11 турах. Они заработали 19 очков. До встречи со «Спартаком» (1:2) в минувший уикенд «Рубин» выдал девятиматчевую беспроигрышную серию. Правда, есть одно «но». Артигу назначили вместо Рашида Рахимова, чтобы испанец поставил более атакующий футбол, а выезжают казанцы по-прежнему за счёт надёжной обороны – пропустили меньше всех во второй части сезона (шесть мячей).

В верхней половине таблицы находится весной и «Оренбург», который перед зимним перерывом был 15-м. Уральцы – шестые. Ильдар Ахметзянов сумел перезагрузить команду. «Оренбург», как и «Рубин», одержал пять побед в 11 турах, но взял 17 очков. При этом с середины марта по середину апреля выдал пятиматчевую безвыигрышную серию.

Шедший в декабре третьим «Локомотив» этой весной только седьмой. Не самый удачный отрезок исключил команду Михаила Галактионова из борьбы за чемпионский титул. Всего четыре победы в 11 турах. Потрясли сухие поражения в Казани (крупное – 0:3) и в Самаре. Понятно, что свою роль сыграли трансферы или их отсутствие, но факт остаётся фактом. Хотя и третье место по сезону (если «Локо» его не потеряет) для команды с таким бюджетом и составом – отличный результат. Главное, что даже после спада клуб обыграл прямого конкурента – «Балтику».

ФК «Локомотив» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В первой восьмёрке также «Ахмат». Станислав Черчесов поднял команду, которая стартовала как аутсайдер. Впрочем, и на зимний перерыв грозненцы уходили, располагаясь в топ-8, так что просто держатся приблизительно на одном уровне и весной не выстрелили. У «Ахмата» много ничьих (пять в 11 турах), всего набрали 14 очков. Была четырёхматчевая беспроигрышная серия, её сменила пятиматчевая безвыигрышная.

ЦСКА — на уровне «Ростова», «Крыльев Советов» и даже «Сочи»!

Далее идут сразу четыре команды, набравшие одинаковое количество очков. В эту компанию середняков попал даже ЦСКА, который перед второй частью сезона казался реальным претендентом на чемпионство. К зиме армейцы набрали 36 очков за 18 встреч. Весной у них только 12 очков после 11 туров. Красно-синие добыли лишь три победы, а стартовали с трёх поражений подряд и перед отставкой Фабио Челестини выдали ещё пятиматчевую безвыигрышную серию. Сезон для ЦСКА, по сути, закончился после вылета из Кубка России.

В таблице весны ЦСКА – 10-й, а на девятом месте благодаря лучшей разнице мячей находится «Ростов». Команда Джонатана Альбы в этом смысле сама стабильность. Сохраняют примерно одинаковый уровень футбола весь чемпионат. Хотя во второй части сезона ростовчане забили меньше всех (только 10 голов) и выдали две четырёхматчевые безвыигрышные серии, свои 12 очков они заработали. Избежали вылета и стыков – уже хорошо.

Такая же статистика – три победы, три ничьих, пять поражений и 12 очков – весной и у «Крыльев Советов». Разве что разница мячей чуть хуже, поэтому самарцы на 11-м месте. Первую часть сезона завершили 12-ми. В общем, и «КС» относительно стабильны. Правда, в апреле-марте не побеждали на протяжении шести туров, однако затем Сергей Булатов, сменивший Магомеда Адиева, ситуацию выправил, и команда обыграла «Локомотив» со «Спартаком».

Ещё 12 очков в новом году набрал «Сочи». Но у досрочно вылетевшего из РПЛ аутсайдера вообще нет ничьих. Если исходить из количества побед (четыре), то команда Игоря Осинькина была бы во второй части сезона девятой, а если из разницы мячей, то 12-й. Так или иначе «Сочи» неожиданно для всех взлетел в апреле-мае, когда выиграл четыре раза в пяти турах после пяти поражений подряд весной. До зимней паузы южане победили лишь дважды. К сожалению для Осинькина, его коллектив стал командой слишком поздно.

ФК «Сочи» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Балтика» — в стыках, а Дзюба вылетает

Сенсация первой части сезона «Балтика» в таблице весны там, где её изначально и ждали. В зоне стыков – на 13-м месте. Осенью же калининградцы шли пятыми. Андрей Талалаев верил, что во второй части чемпионата его команда будет даже сильнее, чем в первой, но случился спад. Плюс вмешались травмы. У «Балтики» всего две победы в 11 турах и четыре поражения (до этого было одно за 18 матчей). Она пропустила почти в два раза больше, чем до зимней паузы (12 мячей против семи). Набрала 11 очков – ровно 1,00 за игру. Сейчас у команды Талалаева семиматчевая безвыигрышная серия с тремя проигрышами подряд.

Махачкалинское «Динамо» с Вадимом Евсеевым стало больше забивать – 11 голов весной против восьми осенью при прежнем тренере Хасанби Биджиеве. Тем не менее в таблице 2026-го команда Евсеева только на 14-м месте с 10 очками. На зимнюю паузу уходила 13-й. В этом году у «Динамо» лишь две победы и продолжающаяся безвыигрышная серия из восьми матчей. Возможно, зря не уговорили Биджиева остаться.

ФК «Динамо» Махачкала Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В зоне вылета по весне – «Пари НН» и «Акрон». Нижегородцы первую часть сезона завершили на 14-й строчке, а во второй части – 15-е. У них также две победы в 11 турах и всего восемь набранных очков. Если бы не драматичная концовка с ЦСКА в прошедшем туре, «Пари НН» был бы на уровне махачкалинского «Динамо». В реальности же продлил свою безвыигрышную серию до восьми встреч, а серию поражений – до четырёх.

Команда Заура Тедеева – худшая в 2026-м. У «Акрона» только одна победа над «Балтикой» в 11 турах и шесть очков. Не вытаскивает даже Артём Дзюба. Тольяттинцы очень плохо действуют в обороне: пропустили больше всех – 23 гола. С февраля по конец апреля «Акрон» выдал безвыигрышную серию из восьми матчей. На самом деле напрямую тольяттинцы уже не вылетят, но есть о чём задуматься на будущее.