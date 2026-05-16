Алексея прокачивает экс-тренер «Барсы», но «Атланта» в кризисе. А как дела у Мюллера, Вернера, Ройса, Шапи и других звёзд? Главное в МЛС.

Месси и Сон в огне, Миранчук хорош и уже капитан. Ещё один топ устроил бунт — пропустит ЧМ

Недавно ассоциация футболистов МЛС обнародовала крупнейшие зарплаты. Лидер очевиден: Лео Месси ежегодно зарабатывает в «Интер Майами» $ 28,3 млн. В топ-3 также красуются его одноклубник Родриго Де Пауль ($ 9,7 млн) и Сон Хын Мин из «Лос-Анджелеса» ($ 11,1 млн). «Атланта Юнайтед» радует Алексея Миранчука на $ 5,1 млн. Это чуть меньше, чем у Томаса Мюллера в «Ванкувер Уайткэпс» ($ 5,2 млн).

Деньгами заокеанские клубы звёзд не обижают. А есть ли весомая отдача? Прошло больше трети регулярного сезона. Самое время изучить: кто тащит, а кто – не очень.

Месси — царит и заметно приближается к 1000-му голу. А что другие звёзды Майами?

Пока весь мир считает мгновения до 1000-го гола в карьере Криштиану Роналду (сейчас у него их 971), Месси тоже вплотную подбирается к этой отметке. За 12 туров нынешнего сезона у него 11 голов! И заодно четыре ассиста. Причём бешеную форму он набрал именно в мае: настрелял 1+1 в матче с «Орландо Сити» (3:4), угостил 1+2 «Торонто» (4:2) и 2+1 «Цинциннати» (5:3). В последнем случае у него ещё и отобрали хет-трик, позже переписав третий забитый мяч Лео на автогол вратаря. Ну ничего святого. Видимо, Криш позвонил Дональду Трампу и порешал вопрос.

909 голов – отметка пока такая. Что касается общего темпа, в США Месси провёл чуть меньше двух лет и забил 89 раз за 102 выхода на поле. Если обойдётся без серьёзных травм, ещё полтора сезончика – и будем отмечать юбилей.

Даже удивительно, но Месси – не лучший бомбардир МЛС. Потому что на один мяч впереди 29-летний бельгиец Уго Кейперс из «Чикаго Файр». Зато Лео первый по общему количеству результативных действий и создаваемых голевых моментов (10). Во втором случае он делит лидерство с Родриго Де Паулем. У того 3+4 по «гол+пас». Если учитывать заодно высокий оклад, перебрался за океан полузащитник точно не зря.

Лео Месси, Луис Суарес и Родриго Де Пауль Фото: ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

«Интер» идёт вторым в Восточной конференции, уступая «Нэшвиллу» два очка. Но у того есть матч в запасе. Что касается других звёзд Майами, у них всё поскромнее. Луис Суарес отыграл девять туров, да и то четырежды вышел на замену, накопил 3+1. Этот сезон, похоже, станет для 39-летней легенды последним. В МЛС или вообще – неизвестно. Возможно, он в стиле старого приятеля Эдинсона Кавани захочет напоследок попылить в Южной Америке? Бывший левый защитник «Реала» и «Тоттенхэма» Серхио Регилон из-за травм вообще отбегал всего четыре тура. К слову, об экс-тоттенхэмовцах…

Сон — король ассистов, Льорис — самый «сухой» вратарь. Вернер, Мюллер и Ройс — тоже в порядке

Уго Льорис играет за «Лос-Анджелес» практически два с половиной года. Сон Хын Мин воссоединился с бывшим партнёром прошлым летом, и вместе они творят большие вещи. Французский ветеран хорош и в 39 лет – аж восемь «сухарей» в 12 матчах. Разумеется, это лучший показатель МЛС. По среднему количеству спасений он тоже в топе – пятый с 73,3%. Здесь статистику серьёзно подпортили два разгрома: по 1:4 с «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Хьюстон Динамо».

Сон – тоже лучший, только по количеству результативных передач (7). Хоть и раздаёт он их не Гарри Кейну, а в основном экс-вингеру «Сент-Этьена» Дени Буанге. Южнокореец умудрился нараздавать покер из ассистов в матче с «Орландо Сити» (6:0)! Оцените контраст с предыдущим сезоном: было 12+3 за 13 туров – стало 0+7 за 11! Такое вот перепрофилирование из бомбардира в распасовщика. По созданным голевым моментам он седьмой, ненамного отстав от Месси (восемь против 10).

«Лос-Анджелес» расположился пятым в Западной конференции. Далеко не лидеры, но в плей-офф пока заходят уверенно. Ну и раз уж мы тут активно вспоминаем недавних героев «Тоттенхэма», подсветим и антигероя. Тимо Вернера в последние годы преследуют травмы. Нынешний не стал исключением: 30-летний (да, ему всего 30) нападающий поучаствовал всего в семи матчах МЛС. Тем не менее настрелял в них 4+3, стал третьим по средним ожидаемым результативным действиям (1,03 против 1,19 у Месси).

Тимо Вернер Фото: Chris Carter/Getty Images

Немца очень не хватает «Сан-Хосе Эртквейкс»:

с ним шесть раз победили и всего единожды уступили, накопили разность голов 16:5;

без него – три победы, две ничьих и одно поражение.

Впрочем, команда всё равно делит лидерство Западной конференции с «Ванкувер Уайткэпс» Томаса Мюллера. Пусть у канадцев и есть матч в запасе. Что касается Мюллера, он только пятый по «гол+пас» в «Ванкувере» (4+1). Просто из-за простуды немецкий Александр Ерохин пропустил два тура и провёл всего шесть минут в последнем.

Томас полезен не только на поле – заодно он создаёт в команде дружескую атмосферу. Завирусилось видео, где он исполнил на тренировке бисиклету, после чего схватился за поясницу и произнёс: «Мне было так страшно! Так страшно!» Всё-таки 36 лет человеку.

Томас Мюллер Фото: Rich Lam/Getty Images

Во время совместного просмотра встречи «Баварии» и «Реала» Мюллер заставлял партнёров переживать за мюнхенцев. Не переубедил только Ральфа Присо. В дебютном сезоне легендарный немец привёл «Ванкувер» к победе в Западной конференции и финалу Кубка МЛС. Почему бы не замахнуться на такие исторические достижения вновь?

Ну и Марко Ройс, наш любимый Марко Ройс тоже хорош. В 13 матчах у него 4+4. В том числе победный дубль «Реалу Солт-Лейк» (2:1). В марте полузащитник продлил контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» до конца 2027 года.

Марко Ройс Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

А ещё в декабре 2024-го впервые в карьере выиграл чемпионство. В следующем сезоне, правда, вообще не попал в плей-офф. А в нынешнем находится в борьбе: «Колорадо Рэпидз» с нужной девятой строчки впереди «Гэлакси» до дополнительным показателям.

Лосано предпочёл лёгкие деньги карьере и теперь пропустит домашний ЧМ

От позитивных новостей – к грустной. Лосано сменил ПСВ на «Сан-Диего» в январе 2025 года. И провёл прекрасный сезон, наклепав 11+10 в 31 матче. Вышел в финал конференции и только там проиграл «Ванкуверу». Но постоянство – это не про футбол. Вот ты лидер команды, добиваешься с ней успеха. А вот ты уже ей не нужен. И можешь винить в этом только себя.

Перед нынешним сезоном МЛС спортивный директор «Сан-Диего» Тайлер Хипс объявил: Лосано клубу больше не нужен. Видимо, последствия ёще октябрьского инцидента: Ирвинга заменили в перерыве встречи с «Хьюстон Динамо», и тот заскандалил в раздевалке. На следующую игру его не заявили. Тренер Майки Варас констатировал: «У нас возникла ситуация, которую мы сейчас решаем внутри команды».

После этого экс-звезда «Наполи» трижды вышел на замену и вообще не играет с ноября. Тренируется отдельно от команды. Мог бы он куда-нибудь уехать зимой? Вполне. Футболист-то действительно классный, да и всего 30-летний. Однако в МЛС он четвёртый по зарплате с $ 9,3 млн – как устоять перед такими деньгами? Проблема в том, что Мексике предстоит провести домашний ЧМ. Ирвинга нет даже в предварительной заявке сборной. Зато контракт подписан до конца 2028 года – это ли не мечта?

34-летний Хамес Родригес, для сравнения, в расширенную заявку Колумбии попал. Пусть и отбегал за «Миннесоту Юнайтед» всего 194 минуты в шести матчах МЛС на 0+2.

Миранчук стал капитаном и тоже результативен. А вот Шапи забивает мало

Складываются ли дела у Алексея Миранчука? И да, и нет. Такой вот сезон Шрёдингера. С одной стороны, сам россиянин поставил голевые действия на поток и стал с отрывом самым результативным игроком «Атланты Юнайтед» (5+2 в 11 матчах). При том что в начале сезона восстанавливался от травмы и дважды выходил только на замену. Делал дубль и из голов (2:3 с «Реалом Солт-Лейк»), и из ассистов (3:1 с «Монреалем»). Ещё и с середины апреля стабильно носит капитанскую повязку. Даже забивал прямым ударом со штрафного «Торонто» (2:1). Ну и высокую зарплату полузащитника тоже упомянули.

С другой стороны, сама «Атланта» страдает. И приход титулованного экс-тренера «Барселоны» Херардо Мартино вообще не спасает. Вернее, возвращение, поскольку аргентинец уже работал с «Юнайтед» в 2017-2018 годах и выигрывал плей-офф. Да и с «Интер Майами» становился лучшим в регулярке 2024-го.

У «Атланты» всего лишь три победы за 12 туров и предпоследнее место на Востоке. Да, от квалификационной для плей-офф зоны всего пять очков. Но менее забивной команды в Восточной конференции не отыскать (13). Вроде и сказывается длительное отсутствие главной звезды – в прошлом вингера «Ньюкасла» Мигеля Альмирона. Собственно, с его травмой Миранчук и стал капитаном. Однако парагваец отметился результативным действием только в одном из семи матчей. Пусть и сразу хет-триком из ассистов (3:1 с «Филадельфией»).

Алексей Миранчук и Мигель Альмирон Фото: Andrew J. Clark/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

Не слишком много пользы приносит и купленный год назад у «Мидлсбро» за € 21,2 млн нападающий Эммануэль Латте Лат. За 45 встреч «Атланты» у него только 10 голов. В английском Чемпионшипе вот было 27 в 59. Хотя там, по идее, уровень гораздо выше. Такой вот парадокс. Видимо, чтобы команда завелась, ей необходимы все без исключения Миранчуки: Алексей, Антон, Велком, Джамбулат и Андрей – тот самый бармен из ролика «Динамо».

«Спортинг Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова тоже не блещет, занимая последнее место на Западе с двумя победами в 12 турах.

Сам россиянин девять матчей провёл в старте, один – на лавке и дважды вышел на замену. Только за 692 минуты совершил единственное результативное действие – положил гол престижа «Колорадо» (1:4).

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: Shaun Clark/Getty Images

Пять из восьми поражений «Спортинга» – разгромные. Включая 0:5 от «Чикаго Файр» и 0:6 – от «Портленд Тимберс». Что ж, зато у него четвёртая зарплата в команде – $ 1,065 млн. Порадоваться можно хотя бы за это. Но здесь и завышенных ожиданий, как в случае «Атланты», не было: клуб Шапи обладает одними из скромнейших составов и бюджетов в МЛС.