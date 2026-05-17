Единственный гол Евсеева «Спартаку» — знаковый. Он устроил последнее поражение Романцеву

После того матча с «Локо» тренер выиграл Кубок и ушёл. А теперь судьба самого Евсеева зависит от «Спартака».

В 30-м туре чемпионата махачкалинское «Динамо» и «Спартак» сыграют в Каспийске. Для Вадима Евсеева встреча со своей бывшей командой – матч жизни. Хозяевам нужно не уступить, чтобы гарантированно избежать прямого вылета из Мир РПЛ, а не зависеть от результата «Пари НН». Но и у «Спартака» есть мотивация на финише сезона – красно-белых притягивает бронза. Правда, для неё нужно и побеждать самим, и надеяться на победу ЦСКА над «Локо».

Евсеев в качестве тренера одержал одну победу над «Спартаком» (1:0), возглавляя «Уфу» в 2019 году. Ещё дважды добыл ничью и потерпел два поражения. Значительно чаще экс-спартаковец встречался с красно-белыми, будучи футболистом – 16 встреч. Иногда побеждал, иногда проигрывал (по пять раз), а однажды забил в ворота «Спартака». Вспоминаем историю того гола, который приблизил отставку легендарного тренера московской команды Олега Романцева.

В «Спартаке» Евсеев дебютировал в профессиональном футболе – в сезоне-1996, когда Георгий Ярцев собрал свой «пионеротряд» после ухода Романцева в сборную России и вернул клубу золото. Вадим провёл 88 матчей за красно-белых во всех турнирах и положил пять мячей. А перед сезоном-2000, не имея стабильного места в основе уже «Спартака» Романцева, защитник перешёл в «Локомотив». За железнодорожников играл результативнее – 24 гола в 220 встречах.

Как показала жизнь, от этого трансфера Евсеев точно не проиграл. К четырём чемпионским титулам в составе красно-белых он добавил ещё пару с железнодорожниками – в 2002 и 2004 годах. Между этими двумя «золотыми» сезонами у «Локо» был менее успешный чемпионат, однако именно тогда Вадим забил бывшей команде.

Сезон-2003 и «Локомотив», и «Спартак» начали неважно. В июне команды Юрия Сёмина и Романцева ждало дерби в 12-м туре. Действующий чемпион занимал всего лишь 13-е место и находился в трёх очках от зоны вылета. Красно-белые набрали на очко больше, замыкали десятку. Впервые в истории российских чемпионатов «Локо» и «Спартак» сыграли между собой, находясь вместе во второй половине таблицы.

В той команде Романцева хватало ярких персонажей! В матче с «Локомотивом» поучаствовал, например, нападающий Эссьен Фло, которого Роман Павлюченко (также вышедший на поле в дерби) назвал недавно худшим легионером в истории «Спартака», вспомнив, как нигериец крал у него тренировочные носки. А в воротах играл марокканец Абдельила Баги. Ему-то и забил Евсеев.

Дерби получилось как минимум нескучным: девять голевых моментов на двоих (5:4 в пользу железнодорожников), 22 удара (9:13, в створ – 4:5), два десятка угловых (7:13). «Локомотив» повёл на исходе четверти часа. Гол «привёз» бразильский защитник «Спартака» Мойзес, споткнувшийся на ровном месте. Джейкоб Лекхето подхватил мяч, влетел в штрафную и отпасовал на атаковавшего вторым темпом Сергея Игнашевича. Будущий армеец вколотил мяч в сетку. Через пару минут начудил уже защитник красно-зелёных Дмитрий Сенников: пробил головой по собственным воротам – попал в перекладину.

А перед самым перерывом пришёл звёздный час Евсеева. Вадим сам сделал второй гол «Локомотива». Мощно рванул из глубины, чтобы подхватить вынесенный из штрафной красно-белых мяч. Подобрал его, обыгрался с нападающим Уинстоном Парксом, который придумал тонкий пас пяткой, и реализовал выход один на один на зависть любому форварду. При этом, забивая, Вадим столкнулся с Баги и получил травму. На поле выезжал электрокар, но обошлось – Евсеев сумел продолжить матч, доиграл до финального свистка.

Вадим Евсеев игрок «Локомотива» в сезоне-2003 «С Парксом такие вещи мы на тренировках не отрабатывали. Но и назвать случайной эту комбинацию я не могу. Бежал в штрафную, веря, что либо кто-то из партнёров отреагирует на мой рывок, либо защитники «Спартака» допустят ошибку. Сработал первый вариант».

«Спартак» во втором тайме отыграл только один гол – Василий Баранов на 62-й минуте завершил комбинацию фирменным мощным ударом. Евсеев же в концовке поучаствовал ещё в паре запоминающихся эпизодов. Сначала он «обокрал» Фло и вывел Марата Измайлова один на один, но техничный хавбек, уйдя от голкипера, умудрился не попасть в ворота. Потом Вадим зажёг «свечу» в чужой штрафной, после чего Баги, пытаясь выиграть дуэль у форварда «Локомотива» Максима Бузникина, получил серьёзное повреждение. Марокканец выбыл на месяц перед «матчем года» – финалом Кубка России.

После победы в дерби Евсеев вышел из раздевалки с ящиком в руках, наполовину заполненным баночным пивом. Поражённым журналистам объяснил с улыбкой:

«Это приз. Точнее, его часть. Команда – победитель матча – должна была получить около 20 ящиков. Я на них обратил внимание ещё перед началом встречи. Подошел и всё выяснил. Чемпион и бронзовый призёр играли на пиво? Можно сказать и так».

«Локомотив», одолев «Спартак», поднялся на девятое место, начал трёхматчевую победную серию и в итоге финишировал четвёртым. А красно-белые опустились на 13-е место. Это было последнее поражение в карьере Романцева в «Спартаке». Ещё через четыре дня его команда победила в кубковом финале «Ростов» (1:0), после чего тренер ушёл в отставку. Отношения Романцева с президентом клуба Андреем Червиченко достигли точки невозврата. Проигрыш «Локомотиву» лишь усилил конфликт. Накануне финала Олег Иванович собрал пресс-конференцию, на которой обвинил президента во всех грехах. Червиченко после завоевания командой трофея организовал совещание с участием акционеров – и судьба Романцева была решена. Сезон команда закончила 10-й.

Теперь уже нынешний тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо со своей командой, возможно, решат судьбу Евсеева-тренера. В случае прямого вылета «Динамо» из элиты экс-спартаковцу будет трудно сохранить свою должность в Махачкале. Да и получить новый шанс в РПЛ — тоже.